O Feirense ganhou (independentemente das apostas), o Braga deixou fugir o 3.º lugar e Casillas ainda pode voltar à seleção espanhola

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

Sporting de Braga falha subida ao terceiro posto

O Sporting de Braga e o Estoril-Praia empataram a um golo, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os bracarenses a falharem a subida ao terceiro lugar.

Em Braga, o brasileiro Kléber deu vantagem aos ‘canarainhos’, aos 35 minutos, mas o sérvio Rosic empatou aos 54, naquele que foi o terceiro encontro consecutivo sem vencer no campeonato dos bracarenses, que se mantêm no quarto posto, a um ponto do Sporting.

Após sete derrotas consecutivos na I Liga – seis desde a chegada do espanhol Pedro Gómez Carmona, o Estoril-Praia voltou a pontuar, mas mantém-se no 16.º posto, com 16 pontos, dois acima da zona de despromoção.

Feirense vence Rio Ave

O Feirense venceu em casa o Rio Ave, por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, subindo ao 13.º lugar, a oito pontos da zona de despromoção.

O brasileiro Platiny (35 minutos) e o grego Karamanos (74) marcaram os golos do conjunto de Santa Maria da Feira, que somou o quarto jogo consecutivo sem perder no campeonato e passou a somar 22 pontos, oito acima da ‘linha de água’.

O Rio Ave, que reduziu por Gonçalo Paciência, aos 90 minutos, apenas venceu um dos últimos seis encontros na I Liga e ocupa o nono posto, com 27 pontos.

Placard: apostas para o Feirense-Rio Ave foram suspensas

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa suspendeu na tarde de segunda-feira as apostas no Placard para o jogo entre o Feirense e o Rio Ave.

“O evento 105 (Feirense vs Rio Ave) foi suspenso. As apostas no evento encontram-se suspensas em todos os tipos e prognósticos”, lia-se numa nota publicada na página dos Jogos Santa Casa, por volta das 15h50 de segunda-feira. Esta medida foi tomada por suspeitas do resultado do jogo ter sido combinado.

Segundo o “Record”, o evento foi cancelado devido “a um afluxo anormal de movimentos relacionados com esta partida, em especial de uma alegada aposta de 100 mil euros de um apostador proveniente da China”.

Marítimo vence Moreirense e sobe a sexto da I Liga

O Marítimo subiu ao sexto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Moreirense, por 1-0, em jogo da 20.ª jornada da prova.

O médio brasileiro Fransérgio marcou, aos 16 minutos, o único golo da partida, que permitiu ao Marítimo somar o sexto encontro consecutivo sem perder no campeonato e subir ao sexto lugar, com 31 pontos.

Recente vencedor da Taça da Liga, o Moreirense interrompeu uma série de quatro jogos sem perder em todas as competições, mantendo-se no 15.º posto, com 18 pontos, três acima da zona de despromoção.

Fernando Santos vence Prémios Panenka

O selecionador de futebol de Portugal, Fernando Santos, venceu os Prémios Panenka, atribuídos pela revista desportiva espanhola Panenka, tendo recebido o ‘Antonín do Ano’.

O êxito de Portugal no Euro2016, disputado em França, deu ao técnico luso a vitória, com o antigo futebolista espanhol Álvaro Domínguez a receber o ‘Antonín de Honra’ depois de terminar a carreira em dezembro de 2016 devido a problemas graves nas costas.

“É um orgulho para mim receber este prémio, mas não é meu. É de Portugal, é dos meus jogadores e de todos os que trabalharam comigo”, disse Fernando Santos na gala de atribuição do galardão, que considera “diferente” dos outros e por isso “importante”.

Jesus quer Jonathan no Sporting para 2017/18

Jonathan Silva deve vir a fazer parte do plantel do Sporting em 2017/18, conta o “Record”. Segundo o desportivo, Jorge Jesus quer contar com o lateral-esquerdo argentino na próxima época, tendo já comunicado a intenção à SAD dos leões.

Lopetegui: "A porta da seleção não está fechada a Casillas"

Iker Casillas brilhou no clássico entre FC Porto e Sporting e logo em Espanha se levantou um burburinho. Em declarações no programa "El Hormiguero", Julen Lopetegui garantiu que as portas da seleção não estão fechadas para Casillas.

“É certo que tivemos uma conversa entre dois amigos. Foi meu jogador e entendi que tinha de falar com ele. E transmiti-lhe a minha decisão, mas não fechei a porta [da seleção] a Iker, nem a ninguém”, afirmou o ex-treinador do FC Porto, ao explicar as razões que teve para não convocar o jogador nos últimos tempos.

Manchetes do dia

A Bola: “Rumo ao topo”. Jonas recuperou a confiança e quer regressar aos níveis do ano passado.

Record: “Não há melhor que Jonas”. É preciso recuar 42 anos para encontrar avançado mais eficaz.

O Jogo: “O outro herói do clássico”. Danilo jogou lesionado metade da segunda-parte.