Chineses tentam Jonas com salário milionário, Real Madrid de olho em Ederson e Leonardo Jardim pode vir a suceder a Wenger

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Beijing Guoan tenta Jonas com salário milionário

Jonas está novamente a ser alvo do assédio chinês, conta o “Record”. O Beijing Guoan está disposto a oferecer-lhe um contrato de 6 milhões de euros livres de impostos por época.

Ederson seduz Real Madrid

A lista de interessados para o guarda-redes do Benfica continua a crescer. Desta vez, é o Real Madrid. Segundo o jornal britânico “London Evening Standard”, Ederson está a ser sondado para entrar no plantel dos merengues já na próxima época.

Se Wenger sair do Arsenal, Leonardo Jardim pode entrar

Passados 21 anos no comando técnico do Arsenal, Wenger pode estar de saída do clube londrino, conta a imprensa britânica, devido à falta de títulos.

Segundo o “Daily Mirror”, os dirigentes já estão a preparar a sucessão, para o caso de Arsène decidir sair. Leonardo Jardim, atual treinador do Mónaco, é um dos nomes apontados.

Salvio fora dos convocados do Benfica, André Horta e Raúl Jiménez de regresso

O médio Eduardo Salvio está fora dos convocados do Benfica para o jogo com o Arouca, da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com Raúl Jiménez e André Horta a regressarem às opções.

O internacional argentino sofreu um traumatismo e entorse do tornozelo direito no jogo com o Nacional da Madeira e está entregue ao departamento médico, ficando de fora das opções do técnico Rui Vitória

Ausentes devido a problemas físicos estão também Grimaldo, que recupera de uma cirurgia à parede abdominal, e Lisandro López, devido a traumatismo na perna e joelho esquerdos.

FC Porto aciona opção de compra sobre Óliver por 20 milhões de euros

O FC Porto oficializou a opção de compra do passe do futebolista espanhol Óliver Torres por um valor de 20 milhões de euros, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (...) vem informar o mercado que exerceu a opção de compra para a aquisição dos direitos desportivos do atleta Óliver, pelo montante de 20.000.000 € (vinte milhões de euros), ao Club Atlético de Madrid”, lê-se no comunicado.

Os ‘dragões’ adiantam ainda que “o contrato de trabalho com o jogador, para as épocas seguintes, será efetivado após término do contrato de empréstimo em vigor”.

Miguel Leal renova com Boavista até 2018

O Boavista, da I Liga portuguesa de futebol, informou da renovação do contrato com o treinador Miguel Leal até ao final da temporada 2017/18, num comunicado publicado no site oficial do clube.

“Vem a Boavista FC SAD informar, para os devidos efeitos, que renovou até final da época desportiva 2017/2018 com o treinador principal, professor Miguel Leal, o seu contrato de trabalho”, lê-se.

De acordo com os ‘axadrezados’, a SAD do clube tinha uma opção de renovar o contrato com Miguel Leal, adiantando que o acordo foi firmado pelas duas partes na quarta-feira.

Manchetes do dia:

A Bola: “Jonas tem proposta da China”. Avançado tentado a aceitar oferta milionária.

Record: “Seis milhões por ano.” Salário chorudo assedia avançado brasileiro.

O Jogo: “FC Porto está muito melhor agora”. Casillas em entrevista ao desportivo.