Besiktas paga €6 milhões a Jesus, Jonas regressa aos titulares e Porto ruma a Turim

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

Hermes regressa aos convocados do Benfica para ‘clássico’ com Belenenses

O lateral esquerdo brasileiro Hermes regressou aos convocados do Benfica para a receção ao Belenenses, esta segunda-feira, da 25.ª jornada da I Liga de futebol.

O treinador dos ‘encarnados', Rui Vitória, anunciou, após a conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, uma lista de convocados com 20 jogadores para a partida com os ‘azuis’.

Face aos eleitos para o jogo com o Borussia Dortmund, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, saíram o guarda-redes Paulo Lopes, o defesa Pedro Pereira e o médio Filipe Augusto.

Rui Vitória confia numa reação positiva do Benfica diante do Belenenses

O treinador do Benfica mostrou-se confiante numa boa resposta da equipa ‘encarnada’ frente ao Belenenses, no jogo da 25.ª jornada da I Liga de futebol, após a eliminação na Liga dos Campeões frente ao Borussia Dortmund.

Na antevisão da partida com os ‘azuis’, Rui Vitória lembrou que é preciso ultrapassar a goleada sofrida na Alemanha, por 4-0, em nome dos "objetivos para conquistar" esta época, ou seja, o inédito tetracampeonato e a Taça de Portugal.

Estoril-Praia empata em Guimarães com golo no último minuto

Vitória de Guimarães e Estoril-Praia empataram 3-3, em Guimarães, num jogo da 25.ª jornada da I Liga de futebol em que os visitantes estiveram duas vezes a vencer o os anfitriões terminaram com nove jogadores.

Mattheus, aos 90+5 minutos, selou o empate para o Estoril-Praia, que estreou o treinador Pedro Emanuel, depois de ter estado a vencer por 1-0 e 2-1, com os tentos de Kléber, aos três, e de Matheus Índio, aos 53, enquanto Rafael Miranda, aos 52, Marega, aos 63, e Rafael Martins, aos 71, assinaram os tentos vimaranenses.

O Vitória de Guimarães, que ficou reduzido a nove com as expulsões de Tozé e Rafael Miranda, aos 79, somou 41 pontos, mantendo no quinto lugar, a dois pontos do rival Sporting de Braga, o Estoril-Praia, que também teve Joel expulso, aos 90+2, permaneceu no 15.º posto, com 21.

Rio Ave sobe ao sétimo lugar ao vencer na receção ao Moreirense

O Rio Ave subiu ao sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-2 na receção ao Moreirense, em jogo da 25.ª jornada.

O Rio Ave, que conquistou a sua segunda vitória consecutiva na I Liga e o seu terceiro jogo sem perder, marcou por Gil Dias, aos 28 minutos, Rafa Soares, aos 44, e Guedes, aos 54, e subiu ao sétimo posto, com 35 pontos.

Alex, aos 38, e Roberto, aos 62, assinaram os tentos do Moreirense, que não venceu nenhum dos sete jogos do campeonato após o triunfo na Taça da Liga, permanecendo no 16.º e antepenúltimo lugar, com 20 pontos.

Boavista regressa às vitórias frente ao Marítimo com dois golos de Iuri Medeiros

O Boavista voltou a vencer em casa na I Liga portuguesa de futebol, impondo-se por 3-0 na receção ao Marítimo, em jogo da 25.ª jornada, com dois golos de Iuri Medeiros.

O extremo emprestado pelo Sporting aos ‘axadrezados’ marcou aos 29 e 51 minutos e ainda assistiu o peruano Bulos para o terceiro golo do encontro, aos 63, promovendo o regresso do Boavista às vitórias, depois de dois jogos sem vencer.

Os ‘axadrezados’, que não venciam em casa desde 08 de janeiro, quando bateram o Vitória de Setúbal, por 1-0, na 16.ª jornada, ocupam o sétimo lugar, com 33 pontos, menos quatro do que o sexto, o Marítimo, que não perdia há 10 jogos.

Sporting de Espinho vence Benfica e conquista Taça de Portugal de voleibol

O Sporting de Espinho conquistou pela 12.ª vez a Taça de Portugal de voleibol, ao bater o Benfica, vencedor das últimas duas edições, por 3-0, na final disputada em Gondomar.

Os ‘tigres’ impuseram a primeira derrota ao Benfica nas competições internas esta temporada, com os parciais 25-18, 25-19, 25-22, em uma hora e 25 minutos.

O Sporting de Espinho, que não vencia a prova há nove temporadas, passou a somar 12 títulos da Taça de Portugal, menos quatro do que o Benfica, recordista de troféus.

FC Porto perante missão pouco menos do que impossível

O FC Porto tem pela frente uma missão pouco menos do que impossível no sentido de marcar presenças nos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao apresentar-se no Juventus Stadium com dois golos de desvantagem.

Se com dois golos de avanço a tarefa não seria fácil, a perder por dois, o conjunto ‘azul e branco’ está perante um desafio muito complicado, bastando referenciar que, na sua longa história europeia, de mais de 60 anos, nunca virou mais do que um golo de desvantagem.

A expulsão ‘infantil’ do lateral esquerdo brasileiro Alex Telles, que se ‘expulsou’ com faltas ‘proibidas’ aos 25 e 27 minutos, tombaram claramente a eliminatória para o lado da ‘Juve’, que aproveitou para quase sentenciar no Dragão.

'Poker' coloca Bas Dost no segundo lugar da Bota de Ouro, a um golo de Messi

O futebolista Bas Dost, avançado do Sporting, subiu ao segundo lugar da Bota de Ouro, prémio para os melhores marcadores dos campeonatos europeus, colocando-se a um golo do argentino Lionel Messi, do FC Barcelona.

O jogador holandês marcou um ‘poker’ na goleada do Sporting alcançada no terreno do Tondela (4-1) e passou a somar 22 golos na I Liga portuguesa, após 25 jornadas.

Dost, a contratação mais cara da história do emblema de Alvalade, igualou o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) e o italiano Andrea Belotti (Torino) e ficou apenas a um golo de Messi, que ainda vai jogar este fim de semana.

Bas Dost marcou os quatro golos da vitória do Sporting em Tondela

O Sporting venceu o Tondela por 4-1, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com quatro golos do avançado holandês Bas Dost, que ainda desperdiçou uma grande penalidade.

Bas Dost marcou aos 33, 55, 71 e 78 minutos, os dois últimos na conversão de grandes penalidades, chegando aos 22 tentos no campeonato, tendo ainda desperdiçado um castigo máximo, aos 90+2.

O Sporting reforçou o terceiro lugar, somando 51 pontos, mais oito pontos do que o Sporting de Braga, enquanto o Tondela, que ainda chegou ao empate, por Jhon Murillo, aos 53, permanece no 17.º e penúltimo lugar, com os mesmos 16 pontos do lanterna-vermelha Nacional.

Sporting de Braga e Desportivo de Chaves empatam a zero em Trás-os-Montes

Sporting de Braga e Desportivo de Chaves empataram 0-0, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Trás-os-Montes.

Depois de ter colocado termo a um ciclo de seis jogos sem vencer no campeonato, ao vencer na receção ao Arouca, por 3-1, o Sporting de Braga não foi além de um empate em Chaves, permanecendo no quarto lugar, com 43 pontos, menos cinco do que o Sporting, que hoje jogam em Tondela.

O Desportivo de Chaves, que iniciou a época sob o comando do atual treinador dos bracarenses, Jorge Simão, expulso hoje aos 81 minutos, somou o terceiro jogo sem vencer e segue no sétimo lugar, com os mesmos 33 pontos de Rio Ave, que recebe no domingo o Moreirense.

Manchetes do dia

A Bola: “O mundo de Mitroglou”. O passado e os segredos do jogador do Benfica.

Record: “Ataque ao tetra”. Benfica continua na luta pelo título.

O Jogo: “Besiktas quer levar Jesus” e paga €6 milhões por época