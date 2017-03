Apostas e jogos viciados na II liga, Super Dragões furam bilheteiras para o clássico e Bruno de Carvalho está fulo com a suspensão da FPF

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

Jogos viciados na II liga

Abel Silva, 47 anos, ex-jogador do Benfica e da seleção, é suspeito, juntamente com vários membros da claque SuperDragões, de corrupção ativa, conta o “Correio da Manhã” esta quinta-feira. O futebolista terá subornado vários atletas da II Liga para viciarem jogos, perdendo, em favor do esquema de apostas nos resultados de jogos.

Segundo o matutino, o esquema envolve empresários asiáticos, que compram resultados da II Liga para fazerem as apostas certas na internet. Usam intermediários, entre eles elementos dos Super Dragões, a quem dão dezenas de milhares de euros para distribuírem por atletas.

Super Dragões furam bilheteiras do Benfica

A SAD azul e branca recebeu 3250 ingressos para o clássico, mas os adeptos “desviaram” cerca de 1700 ao Benfica águias, pelo que estarão cinco mil portistas na Luz. Esta informação foi dada ao “Jornal de Notícias” pelo líder da claque dos Super Dragões, Fernando Madureira.

“Há pessoas que têm convites, bilhetes de patrocinadores e outras que arranjaram na Casa do Benfica ou através de sócios”, explicou.

Benfica anuncia lotação esgotada para o clássico de sábado com o FC Porto

O Benfica informou na quarta-feira que está esgotada a lotação do Estádio da Luz para o clássico de sábado com o FC Porto (20:30), da 27.ª jornada da I Liga de futebol.

“Os bilhetes para a Luz estão esgotados! Vamos encher a Luz rumo à vitória”, assinala o clube na sua conta oficial no Twitter.

Esta época, o Benfica teve a sua maior assistência no dérbi com o Sporting, à 13.ª jornada, a 11 de dezembro, que as ‘águias’ venceram por 2-1, com os números oficiais a indicarem 63.312 adeptos no Estádio da Luz.

Museu do FC Porto lança campanha que liga clube à história e cultura da cidade

O museu do FC Porto lançou uma campanha internacional, denominada o coração do Porto, através da qual pretende aproveitar os vários segmentos de turistas que visitam a cidade, tornando o espaço ponto de visita obrigatório.

“Assumindo o FC Porto como uma das mais valiosas instituições e marcas emocionais numa cidade que recentemente voltou a ser consagrada como melhor destino europeu, a mensagem assenta na simbiose histórica e cultural entre Porto, clube e cidade”, refere uma nota de imprensa do museu.

Segundo a mesma nota, “a campanha arranca esta semana com exposição gradual em todos os suportes na cidade e além-fronteiras” e, para lá de visitas ao museu, pretende também dinamizar visitas ao estádio do Dragão”.

Bruno de Carvalho rejeita que FPF possa negar-lhe direito de ser presidente do Sporting

Bruno de Carvalho defendeu na quarta-feira que ninguém, nem mesmo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), pode retirar-lhe o direito de representar o Sporting, e negou ter cometido qualquer infração para ser suspenso 113 dias.

“Deram-me 113 dias. Há de aparecer seja quem for que me retire o direito daquilo que os adeptos do Sporting me deram. Isso está fora de questão [não representar publicamente o Sporting]. 90% dos sócios elegem-me e não é órgão nenhum da FPF que decide que não posso ser presidente”, disse Bruno de Carvalho, em entrevista à TVI.

O presidente do Sporting, que salientou não ter cometido infração nenhuma, lembrou que o seu castigo é o maior imposto a um presidente de um clube desde o 'Apito Dourado'.

Benfica-FC Porto: Rivais procuram embalagem para título demasiado importante

Benfica e FC Porto procuram sábado ganhar embalagem para um título de uma importância desmedida para os grandes dominadores do futebol português, que chegam ao ‘clássico’ da 27.ª jornada da I Liga separados por um magro ponto.

O clube lisboeta, tricampeão nacional, é o recordista de títulos, com 35 troféus, mas procura conquistar um inédito ‘tetra’, algo que os rivais Sporting e FC Porto já alcançaram, enquanto a equipa portuense tenta evitar o regresso a um passado que não recorda com agrado.

A última vez que os ‘dragões’ estiveram quatro anos seguidos sem festejar na avenida dos Aliados foi em 1984, antes de, sob a presidência de Pinto da Costa, reformarem o equilíbrio de forças do futebol português, ultrapassando o Sporting como segunda potência, com 27 títulos, contra 18 dos ‘leões’.

Benfica-FC Porto: Impacto económico do ‘clássico’ superior a 25 milhões de euros

O ‘clássico’ de futebol de sábado, entre Benfica e FC Porto, terá um impacto económico de 25,138 milhões de euros, revelou um estudo divulgado pelo Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM).

O jogo, que coloca frente a frente o líder Benfica e o segundo classificado FC Porto, no Estádio da Luz, terá uma audiência televisiva estimada pelo IPAM de entre 3,5 a quatro milhões de pessoas, com a perspetiva de casa cheia (65 mil lugares) no estádio.

Segundo o estudo, mais de 21 milhões de euros devem-se à criação de receitas “indiretas”, provenientes das vendas de jornais e outros meios de comunicação desportivos, apostas ‘online’, venda de ‘merchandising’, publicidade, assinaturas de canais de televisão por cabo e o consumo “em casa e na restauração”, bem como as deslocações de adeptos a título particular ou coletivo.

