Oitenta e sete segundos à Sporting, a metafísica está do lado de Federer aos 35 anos e o jogador do Canelas que partiu o nariz ao árbitro

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

Sporting consegue reviravolta e vence Arouca na 27.ª jornada da I Liga

Sporting venceu em casa do Arouca, por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num encontro em que esteve a perder, mas conseguiu a reviravolta ainda na primeira parte.

O angolano Mateus deu vantagem ao Arouca, aos nove minutos, mas o argentino Alan Ruiz (34) e o brasileiro Bruno César (36) deram o triunfo aos ‘leões’.

Com o sétimo jogo consecutivo sem perder, o Sporting segue na terceira posição, com 57 pontos, a oito do líder Benfica, enquanto o Arouca somou a sétima derrota consecutiva e está na 14.ª posição, com 27 pontos, 10 acima da zona de despromoção.

Marítimo recupera de desvantagem de três golos e empata em casa do Sporting de Braga

O Marítimo recuperou de uma desvantagem de 3-0 para empatar a três golos em casa do Sporting de Braga, no jogo de encerramento da 27.º jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Baiano (12 minutos), Fede Cartabia (15) e Rui Fonte (25) colocaram os bracarenses em vantagem, mas os insulares chegariam ao empate, com golos de Keita (38) e de Erdem Sen (43 e 83).

Com este resultado, o Sporting de Braga mantém o quarto lugar, mas agora com os mesmos 47 pontos do Vitória de Guimarães, quinto, e mais seis do que o Marítimo, que é sexto.

Jogador do Canelas parte nariz ao árbitro aos 2 minutos de jogo

O jogo de futebol realizado no domingo entre as equipas do Rio Tinto e do Canelas (Série 1 da Divisão Elite da A. F. Porto) durou cerca de dois minutos. Tudo porque um atleta do Canelas, Marco Gonçalves, agrediu o árbitro José Rodrigues.

O incidente aconteceu depois da expulsão do jogador Marco Gonçalves, nª 10 do Canelas, que “num dos primeiros lances da partida agrediu um jogador da equipa da casa e imediatamente o árbitro mostrou o cartão vermelho”, revelou uma fonte da equipa do Rio Tinto, citada pela Lusa.

Saiba tudo o que se passou, AQUI na Tribuna.

Benfica e Guimarães procuram confirmar vantagem nas 'meias' da Taça de Portugal

O Benfica e o Vitória de Guimarães entram em vantagem para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, depois de terem vencido o Estoril-Praia e o Desportivo de Chaves, respetivamente.

Os ‘encarnados’, campeões nacionais, colocaram-se em boa posição para regressar ao Jamor três temporadas depois, com uma vitória em casa do Estoril-Praia, por 2-1, recebendo os ‘canarinhos’ na quarta-feira.

O grego Mitroglou foi a grande figura do encontro da Amoreira, ao marcar os dois golos dos ‘encarnados’, aos 36 e 89 minutos, sendo que o Estoril-Praia ainda empatou pelo brasileiro Kléber, aos 41, na marcação de uma grande penalidade.

AVC Famalicão conquista segunda Taça de Portugal de voleibol feminino consecutiva

O Atlético Voleibol Clube de Famalicão conquistou pela segunda vez consecutiva a Taça de Portugal de voleibol feminina, ao derrotar o Leixões, por 3-1, na final disputada na Póvoa de Varzim.

As leixonenses começaram melhor e venceram o primeiro ‘set’, por 25-21, mas as campeãs nacionais deram a volta ao marcador, com os parciais de 25-20, 25-21, 25-22.

Esta foi a segunda Taça de Portugal conquistada pelo AVC Famalicão, com o Leixões, a par com o Castêlo da Maia, a manter-se como recordista de triunfos, com oito títulos.

Federer vence Nadal em Miami

Diante o eterno rival Rafael Nadal, Roger Federer, no domingo, conquistou o seu terceiro título em Miami, o primeiro desde 2006, o 26.º num torneio Masters 1000 e o 91.º da carreira. O suíço derrotou espanhol por 6-3 e 6-4, em uma hora e 35 minutos.

"Estou feliz por estarmos aqui juntos. Foi aqui que a nossa rivalidade começou, quando tu eras um miúdo. Entretanto, tornaste-te um homem forte. Tivemos grandes batalhas ao longo dos anos. Nessa primeira vez [em 2005], quando te bati na final com um pouco de sorte, disse-te que ias ganhar este torneio e ainda acredito que o vás fazer", disse Federer.

Federer, que é o recordista de títulos 'major', tem 18 'Grand Slam' no currículo, incluindo um na 'Catedral da terra batida', em 2009.

Manchetes do dia

A Bola: “Dever cumprido”. Sporting soma e segue

Record: “Luz verde”. Sporting recupera pontos de distâncias ao rivais

O Jogo: “Um leão à espreita”. Quatro pontos recuperados nas últimas duas jornadas