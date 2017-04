Sporting faz queixa e quer suspensão a Jonas, Samaris e Vitória. Fernando Santos sonha com a Taça das Confederações

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

Sporting faz queixa e quer suspensão a Jonas, Samaris e Vitória

Na segunda-feira, o Sporting apresentou várias queixas contra dirigentes, jogadores e treinador do Benfica junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol… algumas das quais devido a eventos do jogo entre o FC Porto e do Benfica.

O Sporting defende que o choque entre Jonas e Nuno Espírito Santo no último jogo e foi uma agressão. Os “leões” queixaram-se ainda de uma agressão de Samaris a Alex Telles durante o clássico.

Já Rui Vitória é acusado de “ameaças” aos árbitros, devido às declarações do treinador do Benfica durante uma conferência de imprensa a 18 de fevereiro. “Não brinquem comigo! Eu sei que se tiver uma atitude acicatada aqui ou dentro do campo, tenho seis milhões de pessoas atrás de mim que se revêem muito naquilo que eu digo. E se eu tenho uma postura cautelosa, também sei que seis milhões de pessoas têm posturas cautelosa”, disse o treinador na ocasião, que fundamenta a queixa.

Jogador do Canelas impedido de entrar em recintos desportivos e contactar com árbitros

Marco Gonçalves, jogador do Canelas que no domingo agrediu o árbitro José Rodrigues no encontro com o Rio Tinto, foi ouvido no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, ficando proibido de contactar árbitros e frequentar recintos desportivos.

O jogador vai ainda responder pelo crime de ofensa à integridade física qualificada, segundo informações prestadas pelo advogado Nélson Sousa à saída do tribunal.

O advogado esclareceu também que, durante a tarde, Marco Gonçalves não prestou qualquer tipo de declarações, considerando que "esta não era a altura para isso".

Bruno de Carvalho alerta que não vai andar “escondido” quatro meses

O presidente do Sporting alertou que não vai andar "escondido" quatro meses e que por isso não vai cumprir o castigo dos órgãos disciplinares da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre a representação do clube.

Bruno de Carvalho falava em Luanda, onde chegou hoje para oficializar, na terça-feira, a academia do Sporting na capital angolana.

Marco, um “monstro de músculos” com memória de passarinho

O agressor do árbitro José Rodrigues é um cultor do corpo trabalhado com muitas horas de ginásio. Conhecido por Marco ‘Orelhas’, o jogador do Canelas 2010 alinhou nos Passarinhos da Ribeira. Não se recorda de ter partido o nariz do árbitro do jogo com o Rio Tinto.

Fernando Santos assume objetivo de conquistar a Taça das Confederações

O selecionador Fernando Santos garantiu que Portugal vai participar na Taça das Confederações de futebol com o objetivo de conquistar o troféu e admitiu que vai ser importante jogar na Rússia, um ano antes do Mundial2018.

“Os jogadores vão viajar para a Rússia com um objetivo em mente, que é ganhar a Taça das Confederações. É uma competição muito importante, porque junta todos os campeões continentais”, afirmou Fernando Santos, em entrevista publica hoje no site oficial da FIFA.

Para o selecionador português, nesta fase, o mais importante para Portugal é mesmo garantir um lugar na fase final do próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer em 2018 na Rússia. Atualmente, a formação lusa ocupa o segundo lugar do grupo B, a três pontos da líder Suíça.

FPF anuncia policiamento em todos os clubes com histórico de violência

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reiterou uma “política de tolerância zero” contra a violência e anunciou “policiamento obrigatório em jogos de clubes com historial de violência”.

O vice-presidente Hermínio Loureiro foi o porta-voz da FPF, após uma reunião mantida com a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), um dia depois da agressão a um árbitro de um jogador do Canelas.

O futebolista Marco Gonçalves agrediu no domingo o árbitro José Rodrigues com uma joelhada, levando a que o mesmo recebesse assistência no hospital, enquanto o jogador foi levado pelas autoridades, num jogo que terminou logo aos dois minutos.

Pedro Martins diz que Vitória de Guimarães vai a Chaves para “fazer golos”

O treinador do Vitória de Guimarães, Pedro Martins, afirmou que a equipa vai procurar marcar ao Desportivo de Chaves na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, apesar de estar em vantagem na eliminatória.

Os vimaranenses derrotaram os flavienses no encontro da primeira mão, disputado a 01 de março, em Guimarães, por 2-0, com um ‘bis’ de Hernâni, e partem para o jogo decisivo de terça-feira com a ida à sétima final da sua história bem encaminhada, mas o treinador avisou que a equipa vai apresentar-se com a mesma "essência" dos jogos anteriores, disposta a marcar, apesar das mudanças estratégicas.

A Bola: “Sporting contra-ataca”. Leão fez quatro queixas ao Conselho de Disciplina

Record: “Espero que Rui Vitória fique muitos anos”. Domingos Soares de Oliveira em entrevista

O Jogo: “Dragão aponta ao Brasil”. FC Porto já procura reforços para a próxima época