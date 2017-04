O Benfica chegou ao Jamor a coxear, Morata garantiu a liderança do Real e os árbitros recusam dirigir jogos do Canelas

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

Benfica na final da Taça, após empate com Estoril-Praia

O Benfica assegurou a presença na final da Taça de Portugal em futebol, apesar do empate 3-3 em casa com o Estoril-Praia, em jogo da segunda mão das meias-finais.

Os 'canarinhos' adiantaram-se no marcador aos 31 minutos, através de Bruno Gomes, mas o Benfica reagiu de imediato e igualou dois minutos depois, por intermédio de Carrillo. A partida entrou numa toada louca e os estorilistas ainda igualaram a eliminatória, quando passaram para 2-1, com golo de Carlinhos, aos 46, o Benfica virou para 3-2, com tentos de Zivkovic, aos 54, e de Jonas, aos 72, tendo os visitantes voltado ao empate, aos 78, por intermédio de Bruno Gomes.

Depois da vitória na primeira mão por 2-1, o Benfica marca assim presença na final, na qual vai defrontar o Vitória de Guimarães, que na terça-feira afastou o Desportivo de Chaves.

Daniel Barbosa substitui Ricardo Chéu no comando do Freamunde

Daniel Barbosa é o substituto de Ricardo Chéu no comando técnico do Freamunde, da II Liga de futebol, revelou o clube na sua página oficial no Facebook.

O novo técnico transita assim do cargo de adjunto do clube que sempre representou, inclusive como jogador.

Esta será a primeira experiência de Daniel Barbosa enquanto técnico principal, numa altura em que o Freamunde ocupa a 20.ª posição da II Liga com 35 pontos.

MP abre inquérito a incidente entre polícia e adepto antes do jogo Benfica-FC Porto

O Ministério Público decidiu instaurar um inquérito ao incidente que envolveu um polícia do Corpo de Intervenção da PSP e um adepto, antes do jogo de futebol entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, no sábado.

"O Ministério Público decidiu instaurar inquérito. Encontra-se em investigação no Departamento de investigação e Ação Penal de Lisboa", respondeu o gabinete de imprensa da Procuradoria-Geral da República a uma questão colocada pela agência Lusa.

Também a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) e a direção nacional da PSP decidiram, na segunda-feira, abrir um processo disciplinar relacionado com a intervenção da PSP junto de adeptos.

Escolha para 'vice' da UEFA é reconhecimento a Fernando Gomes

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, considerou que a escolha de Fernando Gomes para vice-presidente da UEFA um enorme reconhecimento do trabalho que tem sido feito pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Numa declaração à agência Lusa, o governante assume “grande orgulho, grande satisfação” e “mesmo entusiasmo” pela escolha de Gomes para ‘vice’ do esloveno Aleksander Ceferin, com “as importantes pastas do relacionamento com os clubes e também a presidência do Conselho de Administração que vai gerir a maior prova desportiva europeia de clubes, a Liga dos Campeões”.

Árbitros recusam dirigir jogos do Canelas

O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Luciano Gonçalves, garantiu à agência Lusa que "os árbitros estão indisponíveis para dirigir os jogos do Canelas".

Segundo o dirigente, essa mesma decisão já foi comunicada ao Conselho de Arbitragem e à direção da Associação de Futebol do Porto (AFP).

Conforme explicou Luciano Gonçalves, "a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol [APAF] ouviu o núcleo de árbitros da AFP e demonstrou-se sensível às suas queixas".

Morata reforça liderança dos merengues

O Real Madrid manteve a liderança na Liga espanhola, ao vencer o Leganés, por 4-2, com três golos de Morata e um do colombiano James. Cristiano Ronaldo não foi convocado para este jogo jogo.

William por 30 milhões no Manchester City

Está o Sporting disponível para vender William Carvalho? “O Manchester City? Uau! Por 30 milhões eu mando a bota, e sem pitões!”, disse Bruno de Carvalho, em entrevista à TV Zimbo, em Angola, sobre uma possível transferência de William de Carvalho para a equipa orientada por Pep Guardiola.

Manchetes do dia

A Bola: “Final de susto.” O Benfica sofreu para chegar ao Jamor

Record: “Jonas salva Jamor.” Brasileiro salvou os encarnados

O Jogo: “Foi preciso chamar Jonas.” Gestão de Rui Vitória podia ter saída cara