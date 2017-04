Vai haver vídeo-árbitro na final da Taça. Porto e Sporting juntam-se nas queixas contra o Benfica

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

FC Porto prossegue preparação com todo o plantel às ordens de Nuno Espírito Santo

O FC Porto prosseguiu na quinta-feira a preparação da receção ao Belenenses, da 28.ª jornada da I Liga de futebol, com uma sessão em que o treinador Nuno Espírito Santo teve todo o plantel à sua disposição.

Sem ocorrências no boletim clínico, apenas o defesa espanhol Marcano, que vai cumprir um jogo de suspensão, por acumulação de cartões amarelos, não poderá integrar o leque de opções de Nuno Espírito Santo para o jogo de sábado com o Belenenses.

Os portistas voltam a treinar na sexta-feira, pelas 10:30, no Olival, em Vila Nova de Gaia, novamente à porta fechada, que será a última sessão de preparação antes do jogo frente aos ‘azuis’ do Restelo.

Miguel Leal promete um Boavista “a jogar para ganhar” no embate com Sporting

O treinador do Boavista, Miguel Leal, garantiu na quinta-feira uma equipa desinibida e a "jogar para ganhar" na deslocação deste sábado ao terreno do Sporting, da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico dos ‘axadrezados’ reconheceu o maior poderio do adversário, mas lembrou que o Boavista "dá-se bem" nos jogos com os ‘grandes’. Esta época arrancou um empate (3-3) na Luz, frente ao Benfica.

Presidente do COP defende penas mais duras para agressões no desporto

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) defendeu penas duras para casos como o da agressão de um jogador do Canelas a um árbitro na Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto.

Em declarações à Lusa à margem da celebração do Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e Paz, cujo evento teve lugar na sede do COP, em Lisboa, José Manuel Constantino realçou a “obrigação de resgatar a imagem” do desporto, explicando que a resolução deste problema “não está apenas na repressão”.

“Acho que são precisas penas mais duras, mas creio que o problema é muito mais vasto e exige medidas de exigência e rigor, que não são compatíveis com um quadro de comportamentos que tradicionalmente assolam o desporto nacional”, afirmou.

Vídeo-árbitro na final da Taça de Portugal

A final da Taça de Portugal entre o Benfica e o Guimarães contará com um elemento novo: terá vídeo-árbitro. A autorização da UEFA chegou à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na segunda-feira.

Sporting e Porto juntos contra o Benfica

Segundo o “Record”, que os dragões juntaram-se aos leões no processo interposto contra o Benfica no Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), motivado pelo apoio que as águias alegadamente dão às claques não legalizadas.

Manchetes do dia

A Bola: “Videoárbitro entra em campo no final da taça.” Benfica- Guimarães vai ser um jogo histórico por muitas razões

Record: “Unidos contra o Benfica.” FC Porto e Sporting juntam-se em queixas

O Jogo: “Brahimi vai levar o FC Porto ao título.” Palavras de Madjer