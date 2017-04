Benfica: tudo está bem, quando acaba mal. Os deuses do golfe sorriram a Sergio Garcia e Miguel Oliveira foi segundo na Argentina

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

Porto e Sporting em uníssono: Samaris fez uma agressão

Já nos últimos minutos do Moreirense-Benfica (0-1), Samaris perdeu a cabeça e deu um murro na barriga de Diego Ivo. Este lance que já foi comentado pelos rivais nas redes sociais.

O lance é claro nas imagens televisivas, mas o jogador grego do Benfica não foi alvo de ação disciplinar pelo árbitro, que não viu a agressão no meio da confusão que se gerou entrou jogadores aquando da falta.

Mais sobre esta situação AQUI na Tribuna.

Nacional vence Estoril-Praia e mantém-se na luta pela manutenção

Um golo do egípcio Zizo, aos 77 minutos, permitiu ao Nacional vencer 1-0 em casa do Estoril-Praia e manter-se assim na luta pela permanência na I Liga de futebol, em jogo da 28.ª jornada da prova.

Os 'alvinegros', que não ganhavam desde 11 de dezembro - vitória 3-2 sobre o Tondela -, já somavam 14 jogos consecutivos sem vencer, entre os quais oito derrotas e seis empates, e somaram assim um triunfo precioso na luta pela fuga à zona de descida.

A vitória permite à equipa madeirense manter-se para já no 17.º e penúltimo lugar com 20 pontos, menos um do que o Moreirense, a primeira equipa acima da linha de despromoção e que hoje recebe o Benfica, enquanto o Estoril está no 15.º com mais cinco pontos do que os insulares.

Benfica vence em Moreira de Cónegos

Benfica venceu o Moreirense por 1-0, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Moreira de Cónegos.

Os 'encarnados' chegaram ao intervalo já em vantagem, tendo valido o golo apontado pelo avançado internacional grego Mitroglou, aos 42 minutos.

Com esta vitória, o Benfica fecha a jornada na primeira posição com 68 pontos, mais um do que o FC Porto, segundo classificado, enquanto o Moreirense é 16.º com 21, apenas mais um ponto do que o Nacional, primeira equipa situada abaixo da linha de despromoção.

Vitória de Guimarães vence Tondela e volta a 'colar' ao Sporting de Braga

O Vitória de Guimarães recebeu e venceu o Tondela por 2-1 e voltou a igualar o Sporting de Braga no quarto posto da I Liga de futebol, enquanto os tondelenses são cada vez mais últimos.

Golos de Texeira, aos 14 minutos, e de Hurtado, aos 45+1, permitiram aos vimaranenses chegar a uma vantagem de dois tentos ao intervalo, de nada valendo aos visitantes o golo anotado por Jailson, aos 84, na conversão de uma grande penalidade.

O triunfo permitiu ao Vitória manter o quinto lugar, mas com os mesmos 50 pontos do Sporting de Braga, quarto, enquanto o Tondela é último com 17 pontos, menos quatro do que o Moreirense, a primeira equipa acima da linha de despromoção e que recebe ainda hoje o Benfica.

Sergio Garcia conquista em Augusta o seu primeiro 'masters' de golfe

O espanhol Sergio Garcia conquistou pela primeira vez um 'masters' de golfe, ao vencer, no domingo, o Masters de Augusta, nos Estados Unidos, num 'play-off' com o norte-americano Justin Rose.

Garcia e Rose chegaram ao final das quatro voltas do percurso de Augusta igualados com 279 pancadas, nove abaixo do par do campo. Os dois jogadores arracaram para a última volta empatados na liderança e assim se mantiveram ao longo do dia.

No desempate, a vitória sorriu a Garcia logo no primeiro buraco, tendo o espanhol assegurado assim a sua primeira vitória num 'major'.

Nadadora Victoria Kaminskaya bate recorde nacional dos 400 metros estilos

A nadadora portuguesa Victoria Kaminskaya bateu o recorde nacional dos 400 metros estilos, fixando uma nova marca de 4.40,11 minutos durante o Open de Natación Primavera, que decorre em Pontevedra até terça-feira.

Kaminskaya, que participou nos Jogos Olímpicos do Rio2016, melhorou uma marca que já lhe pertencia, ao terminar em segundo a final dos 400 metros estilos, com 4.40,11 minutos, atrás da campeã olímpica espanhola Mireia Belmonte García.

A atleta do Estrelas S. João de Brito ficou à frente de Anja Crevar e melhorou o recorde nacional, que tinha sido estabelecido pela última vez pela própria em 21 de janeiro, durante a Flanders Speedo Cup, na Bélgica.

Miguel Oliveira segundo no Grande Prémio da Argentina de Moto2

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi segundo classificado na categoria de Moto2 do Grande Prémio da Argentina de motociclismo de velocidade, ganho pelo italiano Franco Morbidelli (Kalex).

Miguel Oliveira, que tinha partido da 'pole position', perdeu vários lugares no arranque, mas estabilizou no terceiro lugar, tendo ascendido ao segundo posto após uma queda do espanhol Alex Marquez Kalex já nas últimas curvas da prova, garantindo assim o seu primeiro pódio em Moto2.

Rio Ave e Vitória se Setúbal empatam sem golos

O Rio Ave e o Vitória de Setúbal empataram 0-0, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Vila do Conde.

A jogar em casa, depois de um triunfo no terreno do Boavista na jornada anterior, o Rio Ave somou o sexto empate no campeonato e mantém-se no sétimo lugar, agora, com 39 pontos, menos dois do que o Marítimo (6.º), que recebe o Desportivo de Chaves (8.º) na segunda-feira.

O Vitória de Setúbal, que nunca venceu em Vila do Conde, subiu ao nono posto, com 35 pontos, tantos quantos tem o Feirense (10.º) e menos um do que o Chaves. (corrige primeiro parágrafo: A jornada da é a 28.ª e não 35.ª)

Manchetes do dia

A Bola: “Salvos por Mitroglou”. Grego voltou a resolver

Record: “Mitroglou segura a liderança”. Um golo que fez toda a diferença

O Jogo: “Viu-se grego”. Minhotos desperdiçaram muitas oportunidades