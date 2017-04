A explosão ao lado do autocarro do Dortmund, Neymar suspenso por três jogos e os 21 adeptos portugueses proibidos de entrar em estádios

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

Borussia Dortmund-Mónaco adiado para quarta-feira

O encontro entre o Borussia Dortmund e o Mónaco, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, foi hoje adiado para quarta-feira, depois de uma bomba ter explodido junto do autocarro dos alemães.

Na sua página oficial na rede social Twitter, o Dortmund anunciou o adiamento do encontro para as 17:45 (horas de Lisboa) de quarta-feira, afirmando que os ingressos para o jogo continuam válidos.

Uma bomba explodiu junto do autocarro do Borussia de Dortmund, quando este se deslocava para o estádio, com uma pessoa a ficar ferida – de acordo com a comunicação social será o defesa espanhol Marc Bartra.

Neymar suspenso por três jogos após a expulsão em Málaga

O Comité de Competições da Federação Espanhola de Futebol suspendeu por três jogos o avançado do FC Barcelona Neymar, expulso no jogo de sábado com o Málaga, da 31.ª jornada da liga espanhola.

Neymar foi suspenso um jogo por acumulação de amarelos e mais dois por comportamento antidesportivo (aplaudiu ironicamente o quarto árbitro), no encontro que os catalães perderam por 2-0.

O internacional brasileiro foi admoestado com o segundo cartão amarelo aos 65 minutos, numa altura em que o Málaga vencia por 1-0, acabando por marcar o segundo golo em cima do minuto 90.

Portugal apura-se para o Euro2018 de futsal

Portugal apurou-se para a fase final do Euro2018 de futsal, ao derrotar a Roménia, por 4-0, em jogo da terceira e última jornada do grupo D da fase de qualificação.

A ‘equipa das quinas’ precisava apenas de um empate para garantir o apuramento para a competição, mas acabou por garantir a qualificação com um triunfo desenhado na primeira, com golos de Bruno Coelho (01 e 05 minutos) e Márcio (15), tendo João Matos feito o quarto golo aos 40.

O Euro2018 vai disputar-se de 30 de janeiro a 10 de fevereiro, em Ljubljana e, além de Portugal, já estão apurados a Rússia, o Cazaquistão e a Itália.

'Qualifying' do Estoril Open com cinco 'top 100', um deles antigo 'top 10'

O quadro do torneio de qualificação do Estoril Open, a 29 e 30 de abril, contará com cinco jogadores do ‘top 100’ e fechará com o tenista classificado na posição 175, o letão Ernests Gulbis, antigo 'top 10'.

Segundo a organização, que divulgou hoje os 14 jogadores com entrada direta (faltam ainda os dois ‘wild cards’), este ‘qualifying’ é o mais forte de sempre do único torneio português do circuito profissional.

“Se no ano passado já referi ser o ‘qualifying’ de um torneio do ATP World Tour em Portugal mais forte de sempre, o que dizer este ano? A fasquia está ainda mais elevada”, destacou o diretor do torneio, João Zilhão.

Ricardinho candidato a melhor jogador do mundo pela sétima vez consecutiva

O ala internacional português Ricardinho, eleito melhor jogador de futsal do mundo em 2010, 2014 e 2015, integra pela sétima vez consecutiva a lista de nomeados ao prémio, divulgada na segunda-feira pelos promotores do mesmo.

Ricardinho, de 31 anos, é um dos 10 candidatos a vencer a edição de 2016, o que faria do português o segundo jogador a conquistar o troféu três vezes seguidas, depois do brasileiro Manoel Tobias (2000, 2001 e 2002).

Caso volta a ser designado melhor jogador de futsal do mundo, Ricardinho, que alinha nos espanhóis do Inter Movistar, igualará o recorde de quatro troféus, que pertence ao brasileiro Falcão, distinguido em 2004, 2006, 2011 e 2012.

FC Porto retoma preparação para Braga na máxima força e com dois ''bês'

O FC Porto retomou hoje a preparação para o jogo de sábado com o Sporting de Braga, da 29.ª jornada da I Liga de futebol, numa sessão em participaram os ‘bês’ Mouhamed Mbaye e Raul Soares.

No regresso ao trabalho após o gozo de um dia de folga, o treinador Nuno Espírito Santo teve todo o plantel à sua disposição e ainda acrescentou dois elementos do FC Porto B.

Os ‘dragões’ voltam a treinar pelas 10:30 de quarta-feira, novamente no Olival, em Vila Nova de Gaia, com uma sessão que terá os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Vinte e um adeptos de futebol proibidos de entrar em estádios

Um total de 21 adeptos estão proibidos em Portugal de entrar em estádios de futebol, revelou à agência Lusa a Polícia de Segurança Pública.

Segundo a PSP, até ao dia 04 de abril, existiam “21 interdições de acesso a recintos desportivos ativos”.

Na resposta enviada à Lusa, a PSP explica que os adeptos são classificados de risco e de não risco, permitindo esta diferente classificação que as forças de segurança adequem a sua atuação e adaptem os seus policiamentos para que os jogos de futebol se realizem em segurança.

Manchetes do dia:

A Bola: “Terror chega à Champions”. Autocarro do Dortmund atacado à bomba

Record: “Samaris livre para o clássico”. Comissão de disciplina abre processo ao jogador

O Jogo: “Acreditem connosco”. Adeptos do Porto acreditam no título para os dragões