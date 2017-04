A estrelinha de Cristiano Ronaldo, o polémico cântico dos Super Dragões e Couceiro quer o Setúbal “desinibido” contra o Sporting

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

Cristiano Ronaldo é o primeiro a atingir os 100 golos nas competições europeias

Cristiano Ronaldo tornou-se o primeiro futebolista a atingir os 100 golos nas taças europeias de futebol, ao ‘bisar’ na visita ao Bayern Munique, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

O ‘capitão’ da seleção portuguesa partiu para o encontro da primeira mão dos quartos de final ‘Champions’ com 98 tentos e alcançou o centenário aos 77 minutos, depois de já ter faturado aos 47.

O jogador do Real Madrid está a cumprir face aos alemães o seu 143.º encontro nas provas europeias, sendo que marcou quase todos os seus golos na Liga dos Campeões – são exceção os dois apontados na Supertaça Europeia de 2014.

Ronaldo dá vantagem ao Real Madrid nos 'quartos' da Liga dos Campeões

O português Cristiano Ronaldo marcou os dois golos do campeão Real Madrid no triunfo em casa do Bayern Munique, por 2-1, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Em Munique, Arturo Vidal colocou os bávaros em vantagem aos 25 minutos, com um cabeceamento potente, mas o chileno acabaria por desperdiçar uma grande penalidade aos 45+2.

Na reabertura da partida, Ronaldo igualou o marcador aos 47 minutos, sofrendo depois as duas faltas que resultaram em dois amarelos para o espanhol Javi Martínez, expulso aos 61 minutos, antes de o português bisar, aos 77.

Griezmann deixa Atlético de Madrid em vantagem frente ao Leicester na Champions

Uma grande penalidade convertida pelo francês Antoine Griezmann deu a vitória ao Atlético de Madrid sobre o Leicester, no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

O avançado francês ‘cavou’ o penálti, cometido pelo médio inglês Marc Albrighton, e chamou a si a responsabilidade de marcá-lo, assinando o único golo do encontro, aos 28 minutos.

No estádio Vicente Calderón, os ‘rojiblancos’ seguraram a margem mínima, deixando tudo em aberto para a segunda mão dos ‘quartos, agendada para 18 de abril, em Leicester.

Mónaco vence em Dortmund por 3-2 com ‘bis’ de Mbappé

O Mónaco, treinado por Leonardo Jardim, visitou e bateu o Borussia Dortmund, por 3-2, e colocou-se em vantagem após a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Com Bernardo Silva e João Moutinho no ‘onze’ de Jardim e Raphael Guerreiro titular na equipa da casa, os golos dos visitantes, que falharam uma grande penalidade, foram marcados por Mbappé, aos 19 e aos 79 minutos, e Bender, na própria baliza aos 35, com os alemães a reduzirem por Dembelé, aos 57, e Kagawa, aos 84.

O encontro foi adiado para quarta-feira, depois de estar marcado para terça-feira pelas 19:45, na sequência da detonação de três cargas explosivas junto ao autocarro dos alemães, quando a equipa se deslocava para o estádio Signal Iduna Park, deixando o defesa espanhol Marc Bartra ferido num braço devido aos estilhaços.

FC Porto prepara Sporting de Braga na máxima força e com sete 'bês'

O FC Porto prosseguiu na quarta-feira a preparação do jogo de sábado com o Sporting de Braga, da 29.ª jornada da I Liga de futebol, com uma sessão que contou com todo o plantel principal e sete ‘bês’.

De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’, o treinador Nuno Espírito Santo contou com todo o grupo e chamou os ‘bês’ Raúl Gudiño, Mouhamed Mbaye, Verdasca, Musa Yahaya, Raul Soares, Ruben Macedo e Tony Djim aos trabalhos da equipa principal.

Os portistas voltam a treinar pelas 10:30 de quinta-feira, novamente no Olival, à porta fechada, e no final da sessão, pelas 12:30, Nuno Espirito Santo fará, em conferência de imprensa, a antevisão do jogo com os bracarenses.

José Couceiro quer Vitória de Setúbal “desinibido” diante do Sporting

O treinador do Vitória de Setúbal, José Couceiro, disse que quer uma equipa ambiciosa no jogo de sexta-feira, no estádio do Bonfim, frente ao Sporting, da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Nos momentos em que estivermos por cima no jogo, vamos tentar marcar. Temos as nossas armas, mesmo sabendo que não temos o potencial nem a grandeza da equipa do Sporting. Os meus jogadores têm que estar desinibidos e ir para o jogo sem medo de falhar e sem pressão", disse José Couceiro na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os ‘leões’.

Adeptos portistas entoam cântico polémico

Na quarta-feira, o FC Porto venceu o Benfica num jogo a contar para o campeonato nacional de andebol... mas nem todas as hostilidades ficaram resolvidas dentro de campo.

Surgiu na internet um vídeo da claque do FC Porto, os Super Dragões, a cantar: “Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica”.

Manchetes do dia

A Bola: “Fúria espanhola”. Grimaldo é arma para final de época

Record: “Ninguém o deixou cair”. Alan Ruiz: de flop a estrela de Alvalade

O Jogo: “O regresso do caça fantasmas”. Rui Pedro é trunfo para a Pedreira