Mourinho relança o título inglês, Vettel brilhou no Bahrain e mais um cântico polémico (desta vez, do Benfica)

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

Sebastian Vettel conquista Grande Prémio de Fórmula 1 do Bahrain

O alemão Sebastian Vettel conquistou o Grande Prémio de Fórmula 1 do Bahrain, em Sakhir, somando o segundo triunfo no Mundial, em três corridas, e reassumindo a liderança isolada do campeonato.

Vettel somou o 44.º triunfo da carreira, ao aguentar a pressão final do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que acabou na segunda posição.

O último lugar do pódio foi arrebatado pelo finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que partiu da ‘pole position’ pela primeira vez na sua carreira.

Sporting de Braga diz que Pinto da Costa desconsiderou o clube

O Sporting de Braga disse sentir-se desconsiderado pelo comportamento do presidente do FC Porto, Pinto da Costa, na tribuna presidencial do Estádio Municipal de Braga no jogo de sábado, da 29ª jornada da I Liga de futebol.

Pinto da Costa abandonou o lugar que ocupava na tribuna presidencial durante a primeira parte, junto ao presidente do Sporting de Braga, António Salvador, tendo assistido à segunda parte junto à restante administração da SAD portista, na última fila da referida tribuna.

O líder portista não gostou dos festejos alegadamente efusivos de José Mendes, secretário de Estado adjunto e do ambiente e antigo presidente da mesa da assembleia-geral do Sporting de Braga, aquando do golo de Pedro Santos, que colocou os minhotos em vantagem na partida, que terminaria empatada (1-1).

Menos um campeão do mundo - e a culpa é de Frederico Morais

Em Bells Beach, na Austrália, onde se vai realizando a terceira etapa do circuito mundial de surf, o português está a ter a melhor prestação da temporada. Na madrugada de domingo, Kikas eliminou Miguel Pupo antes de ser melhor que Gabriel Medina, campeão mundial de 2014. Frederico Morais está na quarta ronda da prova e entre os 12 melhores do evento.

Mais sobre a vitória de Frederico Morais AQUI na Tribuna.

“Foi no Jamor que o lagarto ardeu”

A claque do Benfica entoou um cântico a relembrar o very light que matou um adepto do Sporting durante a final da Taça de Portugal, em 1996. Tudo aconteceu este sábado, durante o jogo de andebol entre águias e leões, no Pavilhão da Luz. O momento foi captado por um vídeo amador. Além dos assobios, que tentam imitar o som de um very light, o cântico é audível durante a transmissão do encontro.

Veja o vídeo AQUI.

Manchester United vence o Chelsea e relança luta pelo título

O Manchester United de José Mourinho venceu o Chelsea por 2-0. O Chelsea mantém a liderança da Primeira liga inglesa, a quatro pontos do segundo classificado Tottenham.

O treinador português deixou surpreendentemente no banco o seu goleador, o sueco Zlatan Ibrahimovic, e montou um sistema de jogo em 3x5x2 que neutralizou os pontos fortes do Chelsea, de tal modo que o atual líder da 'Premier League' não fez um remate enquadrado com a baliza ao longo dos 90 minutos.

Manchetes do dia

A Bola: “Ederson volta à casa de partida”. Foi em Alvalade que o brasileiro se estreou como titular

Record: “Caminhada para o dérbi”. Vieira e esposa passeiam junto ao Tejo

O Jogo: “FC Porto denúncia armadilhas”. Dragões condenam expulsão do argelino