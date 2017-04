Jonas em risco para o dérbi, os avisos de Ancelotti e Mourinho quer Talisca

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

Moreirense vence Nacional no Funchal e afasta-se da despromoção

O Moreirense regressou aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no terreno do Nacional, por 1-0, após 10 jornadas seguidas sem vencer.

No fecho da 28.ª jornada, a equipa de Moreira de Cónegos ganhou no Funchal com um golo de David Ramírez, aos 15 minutos, e colocou-se quatro pontos acima da zona de despromoção, embora se mantenha no 16.º e antepenúltimo lugar, à frente do Nacional.

A equipa madeirense, que vinha de um triunfo na ronda anterior, procurava trocar de posição com o adversário de hoje, mas vai continuar no 17.º posto, com 20 pontos, tantos quanto o último classificado, o Tondela.

Jonas em risco para o dérbi

O Benfica iniciou os trabalhos de preparação para o dérbi com o Sporting sem Jonas. O avançado brasileiro lesionou-se no jogo com o Marítimo, na passada sexta-feira, e teve de ser substituído à passagem da hora de jogo.

Jonas sofreu um traumatismo no gémeo esquerdo, situação que o força a trabalhar à margem do plantel a poucos dias do jogo em Alvalade.

“Deixar livre Ronaldo significa que ele vai fazer golo”

Carlo Ancelotti sobre o Real Madrid e CR7. “Os pequenos detalhes [na primeira mão] fizeram a diferença, deixar livre o Cristiano Ronaldo, por exemplo, significa que ele vai fazer golo. Se lhe dás um metro de espaço em frente à baliza, ele marca-te um golo, São pequenos detalhes e que amanhã vão ser outra vez muito importantes”, assumiu o treinador do Bayern, numa conferência de imprensa na segunda-feira.

Mourinho de olho em Talisca

Segundo o jornal turco “Milliyet”, Talisca é o lateral desejado por José Mourinho, treinador do Manchester United, para substituir Juan Mata, que estará a ser negociado com o Besiktas. O desportivo conta que Talisca, jogador que foi emprestado pelo Benfica ao Besiktas por duas épocas, poderá entrar no negócio que levará o espanhol para Istambul.

Manchetes do dia

A Bola: “Adrien e mais 10”. Como JJ preparou clássico ao pormenor

Record: “Leão com fome de derbi”. Motivação em alta e Bruno de Carvalho junto da equipa

O Jogo: “Palco para Corona”. Sem Brahimi, será o desequilibrador mexicano a puxar pela equipa