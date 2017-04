Hablamos español na Champions, CR7 volta a testar os limites da realidade (e das estatísticas) e a suspensão de Brahimi por dois jogos

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

O meu último jogo e o jogo que ele fez

O Real Madrid venceu o Bayern de Munique (4-2) e está pela sétima época seguida nas meias-finais da Liga dos Campeões. E gostamos de pensar que seria assim que Xabi Alonso nos contaria o seu último jogo na competição, que coincidiu com o jogo em que Cristiano chegou aos 100 golos na prova.

Como se diz Leicester em espanhol? Atlético de Madrid

Tal como na época passada, o Atlético de Madrid está nas meias-finais da Liga dos Campeões - depois de ter empatado com o Leicester em Inglaterra (1-1).

Cristiano Ronaldo já fez o gosto ao pé, à cabeça, ao calcanhar… 100 vezes na Liga dos Campeões

Ele faz as suas próprias estatísticas. Cristiano Ronaldo tornou-se o primeiro jogador a alcançar os 100 golos só na fase regular da Liga dos Campeões. Com o hat-trick apontado na terça-feira em Madrid frente ao Bayern, Cristiano chegou ao centésimo golo na fase regular da mais importante competição internacional de futebol em 137 partidas jogadas.

Yacine Brahimi, do FC Porto, suspenso por dois jogos

O futebolista argelino Yacine Brahimi, do FC Porto, foi suspenso por dois jogos devido à expulsão no jogo com o Sporting de Braga (1-1), anunciou o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com o mapa de castigos da 29.ª jornada da I Liga, hoje divulgado pelo organismo, o extremo argelino foi suspenso na sequência de "gestos ameaçadores e reveladores de indignidade" e que lhe valeram a expulsão pelo árbitro Hugo Miguel aos 88 minutos, quando já estava no banco de suplentes, depois de ter sido substituído.

Num momento em que a partida estava interrompida, o internacional argelino, de 27 anos, "dirigiu-se ao quatro árbitro a gritar palavras de forma brusca e agressiva tendo encostado a sua face à face daquele", ainda que o teor do que terá dito Brahimi tenha sido "impercetível".

João Sousa eliminado na segunda ronda do Masters 1000 de Monte Carlo

O tenista português João Sousa caiu na segunda ronda do Masters 1000 de Monte Carlo, ao perder com o uruguaio Pablo Cuevas, por duplo 6-3.

O número um nacional e 36.º jogador mundial foi derrotado pelo 16.º cabeça de série, em uma hora e 22 minutos.

Sousa continua sem ultrapassar a segunda ronda do primeiro Masters 1000 da temporada disputado em terra batida, fase em que foi eliminado nas últimas duas edições.

Federação Portuguesa de Futebol renova com selecionador Rui Jorge até 2021

Rui Jorge renovou por mais quatro anos com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mantendo-se à frente das seleções de sub-21 e olímpica até 2021.

“A decisão tomada pela direção da FPF garante a continuidade do responsável técnico dos sub-21 na fase final do Euro 2017, a disputar na Polónia, e nas fases de apuramento para o Euro 2019 e 2021. Na qualificação para o Euro 2019, Rui Jorge jogará igualmente a oportunidade de a Seleção Olímpica marcar presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020”, refere a nota publicada no site oficial da federação.

Além de Rui Jorge, também renovaram por mais quatro anos os outros três membros da equipa técnica: Romeu Almeida, Alexandre Silva e Fernando Brassard.

Domingos Paciência é o novo treinador do Belenenses

Domingos Paciência é o novo treinador do Belenenses, substituindo Quim Machado no cargo.

Apesar de não ter havido uma confirmação oficial da saída de Quim Machado, Domingos Paciência, que terá adjunto Bruno Moura e mantém Márcio Santos como treinador de guarda-redes, já está no Restelo e já começou a trabalhar com o plantel ‘azul’.

Domingos, que estava sem clube desde praticamente o início da última temporada, quando saiu dos cipriotas do APOEL, é o terceiro treinador do Belenenses esta temporada, sucedendo ao espanhol Julio Velazquez e a Quim Machado.

Nuno Manta Santos renova com Feirense até 2019

O treinador Nuno Manta Santos renovou o contrato com o Feirense, da I Liga portuguesa de futebol, até ao final da temporada 2018/19.

A renovação do contrato de Nuno Manta Santos foi feita em conferência de imprensa, na qual esteve presente o presidente do conselho de administração da SAD do clube, Kunle Suname, que disse que este é “um dia histórico” para o Feirense, que, com este treinador, quer manter-se na I Liga.

Nuno Manta Santos substituiu José Mota no conjunto de Santa Maria da Feira após a 14.ª jornada do campeonato, numa altura em que o Feirense era 17.º e penúltimo, em lugar de despromoção.

Manchetes do dia

A Bola: “Mr Champions”. Ronaldo é o primeiro a chegar aos 100 golos na competição

Record: “Soberbo”. Hat-trick de Ronaldo rumo às “meias”

O Jogo: “CD carrega no FC Porto”. Dois jogos de suspensão para Brahimi