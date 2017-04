O United de Mourinho sofreu para passar, o bronze de Joana Ramos nos europeus de judo e o Chapecoense vem à Eusébio Cup

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Joana Ramos conquista medalha de bronze nos Europeus de Judo

A judoca portuguesa Joana Ramos conquistou a medalha de bronze nos Europeus de Varsóvia, ao vencer a israelita Gili Cohen, terceira no ‘ranking’ mundial da categoria de -52 kg, por waza-ari

Foi a sexta vez que as duas judocas se defrontaram, com o equilíbrio de três vitórias para cada uma, a última das quais hoje, favorável à portuguesa, 20.ª na hierarquia mundial, após alcançar uma sofrida vantagem já no prolongamento do combate.

Benfica 'esgota' bilhetes para o dérbi em Alvalade

O Benfica informou que os bilhetes a que o clube teve direito para o dérbi de sábado com o Sporting (20:30), da 30.ª jornada da I Liga, no Estádio de Alvalade, foram todos vendidos.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que os bilhetes para o dérbi de sábado se encontram esgotados”, refere hoje o clube da Luz na sua página oficial.

Na qualidade de visitante, de acordo com os regulamentos, o Benfica teve direito a cinco por cento da capacidade do Estádio de Alvalade (50.095 espetadores), um número a rondar os 2.500 bilhetes.

Artur Soares Dias é o escolhido para arbitrar o Sporting-Benfica

O árbitro portuense Artur Soares Dias vai dirigir no sábado o encontro entre o Sporting e o Benfica, da 30.ª jornada da I Liga, anunciou na quinta-feira o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

Soares Dias estará pela quarta vez no dérbi lisboeta, sendo que os três encontros anteriores também se disputaram em Alvalade.

O primeiro dérbi de Soares Dias aconteceu a 21 de fevereiro de 2011, num encontro que terminou com a vitória do Benfica, por 2-0.

Depois deste encontro, o portuense estava mais duas vezes no dérbi, com um triunfo do Sporting (1-0), em 2011/12, e um do Benfica (1-0), na última temporada.

Manchester United teve de ir a prolongamento

O Manchester United, depois do empate na Bélgica com o Anderlecht, foi obrigado a ir a prolongamento para afastar os belgas.

O treinador do Manchester United, o português José Mourinho, considerou que a equipa teve o controlo da partida na vitória sobre o Anderlecht, por 2-1, que valeu a qualificação para as meias-finais da Liga Europa de futebol.

Após o 1-1 registado na primeira mão, na Bélgica, registou-se o mesmo resultado em Inglaterra nos 90 minutos e foi preciso recorrer a prolongamento para desempatar a eliminatória. No final da partida, Mourinho admitiu que, nos primeiros 30 minutos, a equipa "não jogou bem".

Chapecoense na Eusébio Cup

O Chapecoense decidiu aceitar o convite do Benfica, e vai estar em Lisboa no dia 22 de julho, para disputar o troféu Eusébio Cup, organizado pelos encarnados para homenagear o Pantera Negra, conta o “Record”.

Manchetes do dia

A Bola: “Benfica prepara futuro”. Três reforços para a próxima época

Record: “Alarme por Jonas”. Brasileiro ainda não está garantido para o clássico

O Jogo: “Otávio titular à esquerda”. Sem Brahimi, FC Porto regressa a esquema inicial da época