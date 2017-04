Nadal faz magia e chega a “la decima” em Monte Carlo, a noite feliz do Barça (e de Messi) e o FC Porto empatou

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

A fortaleza do (outro) Nuno

O FC Porto empatou com o Feirense (0-0) e não aproveitou o empate do Benfica em Alvalade, o que deixa o líder confortável no topo da tabela, com três pontos de avanço sobre os portistas.

A análise do jogo para ler na Tribuna.

Jessica Augusto ganha maratona de Hamburgo

A atleta portuguesa Jessica Augusto venceu a maratona de Hamburgo, na Alemanha, com o tempo de 2h 25m 30s, superando a etiope Megertu Ifa e a queniana Viola Kibiwot.

Esta é a primeira vitória de Jessica Augusto em onze maratonas, distância em que conquistou uma medalha de bronze no Campeonato da Europa de 2014. O tempo conseguido – um minuto acima do seu recorde pessoal – confirma-a como a segunda portuguesa mais rápida nesta prova, atrás da campeã olímpica Rosa Mota.

Portimonense recebido em euforia por cerca de duas mil pessoas

Cerca de duas mil pessoas receberam a equipa do Portimonense, no largo da Câmara de Portimão, para festejar o regresso à I Liga, após uma ausência de seis anos do escalão principal do futebol português.

O emblema algarvio assegurou este domingo a subida à I Liga, apesar da derrota diante do Académico de Viseu (1-0), mas beneficiou da derrota do rival mais direto, o Varzim, que perdeu em casa com o Sporting da Covilhã (0-4).

A equipa chegou a Portimão por volta das 20h, dirigindo-se para a Câmara Municipal, onde era aguardada por cerca de duas mil pessoas que empunhavam cashecóis e bandeiras alusivas ao clube.

Liga de clube confia na integridade da II Liga e lamenta suspeita no Freamunde-Penafiel

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) diz confiar na integridade da II Liga portuguesa, assim como nos seus intervenientes, lamentando as suspeitas sobre o encontro Freamunde-Penafiel, da 38.ª jornada.

“A LPFP acompanha todos os jogos das suas competições e lamenta profundamente a suspeita que hoje foi levantada num dos jogos da II Liga, prova que está muito competitiva e onde a incerteza dos resultados e das posições na tabela classificativa demonstram a qualidade de todos os intervenientes”, lê-se no comunicado do organismo.

A GNR identificou eszte domingo várias pessoas no final do jogo entre Freamunde e Penafiel, incluindo a equipa de arbitragem, por suspeitas relacionadas com apostas, confirmou à Lusa o presidente da SAD do Freamunde.

Vitória de Guimarães reforça 4.º lugar com triunfo caseiro frente ao Boavista

O Vitória de Guimarães venceu o Boavista, por 2-0, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, aumentou para cinco pontos a vantagem sobre o rival Sporting de Braga.

O peruano Paolo Hurtado, aos 28 minutos, deu vantagem à formação comandada por Pedro Martins, que viria a fixar o resultado graças a um golo de Hernâni, aos 48, num remate desviado pelos defesas 'axadrezados'.

O Vitória de Guimarães segue no quarto lugar, com 56 pontos, mais cinco do que o Sporting de Braga, que este domingo perdeu por 3-1 na visita ao Paços de Ferreira, e o Boavista permanece no nono lugar, com 35.

Miguel Oliveira foi sexto no GP das Américas

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi sexto classificado na categoria de Moto2 do Grande Prémio das Américas, terceira prova do Mundial de motociclismo de velocidade, em Austin, nos Estados Unidos.

Oliveira, que partiu da sétima posição da grelha de partida, foi sexto a 13,029 segundos do italiano Franco Morbidelli (Kalex), que rodou em 41.20,078 minutos para se manter invencível esta temporada.

O suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo a 2,633 segundos do líder do Mundial de Moto2, e o japonês Takaaki Nakagami (Kalex), terceiro a 6,809 segundos, completaram o pódio da prova disputada no circuito das Américas, em Austin, no Texas.

Barcelona derrota Real Madrid

O Barcelona foi o vencedor este domingo do clássico da 33ª jornada da liga espanhola e lidera o campeonato com os mesmos pontos que o Real Madrid, que têm um jogo a menos, a cinco jornadas do final do campeonato.

Um segundo golo de Lionel Messi ao cair do pano deu a vitória ao Barcelona por 3-2. O argentino alcançou ainda outra marca: 500 golos no clube espanhol. Cristiano Ronaldo não marcou nenhum golo.

Nadal conquista “la decima” em Monte Carlo

Rafael Nadal tornou-se este domingo o primeiro tenista a conquistar 10 títulos no mesmo torneio, na era Open. “É inacreditável. Vencer 10 títulos num evento tão importante como Monte Carlo é uma coisa difícil de descrever. Cada ano, é uma sensação diferente. É sempre um momento único ter este troféu comigo”, disse Nadal, após derrotar o também espanhol Albert Ramos-Vinolas, por 6-1, 6-3.

Manchetes do dia

A Bola: “Dragão vira costas ao título”. Novo tropeção compromete ambições da equipa

Record: “Manta vermelha”. FC Porto deixa caminho aberto para o tetra

O Jogo: “Engasgar com tanta sede”. Dragões cedem empate