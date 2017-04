Jorge Simão rescinde com o Braga, David Ferer vem ao Estoril e o Sporting quer €80 milhões por William e Adrien

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira

Jorge Simão e Sporting de Braga rescindem contrato

O Sporting de Braga e o treinador Jorge Simão chegaram a acordo para a rescisão do contrato, revelou o quinto classificado da I Liga de futebol.

Numa curta nota no seu sítio oficial na Internet, a SAD do clube minhoto "informa que o treinador Jorge Simão solicitou, esta terça-feira, uma reunião com a administração desta sociedade, na qual colocou à disposição o seu lugar no comando da equipa técnica".

"A SAD compreendeu e aceitou os motivos invocados pelo treinador, tendo ficado acertada a desvinculação de Jorge Simão e dos seus adjuntos Luís Miguel Vilela, Gilberto Andrade e André São Miguel. O Sporting de Braga agradece a Jorge Simão todo o profissionalismo e empenho colocados ao serviço desta sociedade, desejando-lhe as maiores felicidades", lê-se no comunicado.

Espanhol David Ferrer recebe convite para o Estoril Open

O tenista espanhol David Ferrer, antigo terceiro jogador do ranking mundial, recebeu um ‘wild card’ para disputar o quadro principal do Estoril Open, que principia no sábado no Clube de Ténis do Estoril.

O atleta, de 35 anos e que tem 26 títulos no currículo, é um histórico do ténis espanhol, revelando-se como o segundo melhor da última década, atrás de Rafael Nadal.

“É um tenista que habituou a deixar tudo em campo. A sua combatividade é lendária e a sua qualidade também – ganhou 26 títulos em todas as diferentes superfícies da modalidade, chegou à final de Roland Garros e ganhou a Taça Davis ao serviço do seu país”, justifica João Zilhão.

Sporting e Sporting de Braga ganham vantagem na Taça de Portugal feminina

O Sporting e o Sporting de Braga deram na terça-feira importantes passos rumo à final da Taça de Portugal de futebol feminino, com triunfos 2-0 sobre Estoril e 8-0 sobre Casa Povo Martim, respetivamente.

Líderes isoladas do campeonato, as ‘leoas’ mostraram sempre melhor futebol e impuseram-se com golos de Ana Borges, com 'disparo' certeiro após vários ressaltos, e cabeceamento de Ana Capeta (82) na pequena área.

Em Barcelos, frente ao secundário Casa Povo Martim, as ‘arsenalistas’, segundas no campeonato, impuseram-se com grande à vontade, podendo assumir-se como as primeiras finalistas.

Portugal com Itália, Bélgica, Roménia e Moldávia na corrida ao Mundial feminino

A seleção portuguesa de futebol feminino discutirá a qualificação para o Mundial de 2019 em França com a Itália, Bélgica, Roménia e Moldávia, no grupo 6 da qualificação europeia, ditou hoje o sorteio em Nyon, Suíça.

Portugal, que estará este ano pela primeira vez na história num Europeu, partia para o sorteio inserido no pote D, destinado a um grupo de seleções quartas cabeças de série, longe dos grandes favoritos.

Nos primeiros potes estavam as potências do futebol feminino, com os potes A e B, com exceção à França, organizadora do Mundial, a terem todas as seleções apuradas para o Europeu, e só numa quarta linha surgia Portugal, o ‘outsider’.

Sporting: 80 milhões por dois trunfos do plantel

A saída de William Carvalho e Adrien Silva no final desta época já tem preço definido: 80 milhões de euros, conta o “Record”.

William Carvalho tem no Manchester City o seu principal interessado, mas há outros clubes a sondar o jogador.

Já Adrien continua na mira do Leicester, apesar de Claudio Ranieri já não ser o treinador dos foxes. A equipa inglesa esteve muito perto de contratar o internacional na altura em que chegou a acordo com o Sporting para garantir Islam Slimani.

Manchetes do dia

A Bola: “Todos às ordens de Vitória”. Pela primeira vez não há nenhum jogador no departamento médico

Record: “Barco com escala”. Benfica prepara negócio com argentino

O Jogo: “Mikel renova e é reforço”. Prolongou contrato com o FC Porto até 2021