Sharapova voltou à competição, André Gomes marcou a dobrar na goleada do Barcelona e o PSG afastou o Mónaco de Jardim da taça de França

Bruno de Carvalho absolvido de queixa do Arouca

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi absolvido de uma queixa apresentada pelo homólogo do Arouca, Carlos Pinto, anunciou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

A 15 de novembro, poucos dias depois do ‘confronto’ entre os dois presidentes no túnel do Estádio José Alvalade, Bruno de Carvalho criticou Carlos Pinto, dizendo que em África viu “búfalos com atitude mais calma”, entre outras coisas.

No final desse jogo, da 10.ª jornada da I Liga, ganho pelo Sporting, por 3-0, os dirigentes dos dois clubes acusaram-se mutuamente de agressões.

Fernando Santos revela objetivo de vencer Mundial2018 na Rússia

O selecionador português, Fernando Santos, revelou o objetivo de vencer o Mundial de futebol na Rússia, em 2018, salientando que o primeiro passo será alcançar a fase final da prova.

"Vamos jogar um campeonato do Mundo e motivação é conquistar essa prova porque nunca o fizemos. O primeiro grande objetivo é chegar à fase final e depois é procurar, sem rodeios, vencer. Temos esse objetivo que é vencê-lo", começou por dizer o Fernando Santos.

Em declarações durante o terceiro congresso "The Future of Football", que decorre até quinta-feira no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o selecionador nacional explicou que a "base fundamental" para o sucesso passa pela "qualidade do futebol português".

Benfica contrata cubano Pedro Pichardo, vice-campeão mundial do triplo salto em 2015

O Benfica apresentou o cubano Pedro Pichardo, vice-campeão do mundo do triplo salto em 2015, que vai ‘render’ Nélson Évora, agora do Sporting.

Pedro Pichardo falhou os Jogos Olímpicos Rio2016 devido a lesão no tornozelo direito, um problema que o cubano garante já ter superado.

"Encontro-me em boas condições e espero que tudo me corra bem neste novo desafio da minha carreira. Estou muito contente por representar o Benfica", disse Pedro Pichardo em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz.

Bruno de Carvalho rejeita responsabilidades no incitamento ao ódio entre adeptos

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, minimizou aquilo que diz serem “piropos entre presidentes” e considerou que são as tarjas ou cânticos ofensivos que incitam o ódio entre adeptos.

“Não podemos confundir aquilo que são as intervenções dos presidentes, não podemos confundir rivalidades com ódios, haver trocas de piropos entre presidentes não é isso que eleva os ódios, o Sporting já sofreu por duas vezes isso”, disse.

Bruno de Carvalho falava à saída de um encontro com os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, e da Liga (LPFP), Pedro Proença, na cidade do Futebol, em Oeiras, onde o dirigente ‘leonino’ abordou vários assuntos.

Sharapova voltou à competição

Quinze meses depois de ter sido suspensa por doping, Maria Sharapova regressou hoje às competições de ténis com uma vitória, superando em Estugarda a italiana Roberta Vinci.

A tenista russa, que completou 30 anos na semana passada, foi aplaudida neste regresso, mostrando estar em forma na vitória em dois sets, com os parciais de 7-5 e 6-3.

Jogar pequeno saiu caro a Leonardo Jardim

Com a Liga dos Campeões na cabeça, Leonardo Jardim levou um Mónaco desfalcado até Paris para defrontar o PSG nas meias-finais da Taça de França. O resultado não deixou margem para dúvidas: 5-0.

A noite feliz de André Gomes

O Barcelona goleou o Osasuna, último classificado da Liga espanhola, por 7-1, em jogo da 34.ª jornada. André Gomes marcou dois golos teve uma noite feliz, tendo em conta que só tinha marcado um golo em toda a época.

