Um colosso chamado Cristiano Ronaldo, João Sousa foi eliminado no Estoril e Alain Ruiz vai parar seis semanas

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

Ronaldo, pois claro

Português marcou os três golos com que o Real Madrid derrotou o vizinho Atlético na 1.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões, num jogo em que a equipa da casa fez por merecer uma vantagem que praticamente fecha a eliminatória. Pelo caminho, ainda marcou o golo 400 com a camisola dos merengues. É obra.

A análise do jogo

Estoril Open: Pedro Sousa passa à segunda ronda após desistência de Mathieu

O português Pedro Sousa qualificou-se para a segunda ronda do Estoril Open em ténis, ao beneficiar da desistência do francês Paul-Henri Mathieu, quando o encontro estava empatado a um ‘set’.

Vindo da sua primeira vitória num torneio do circuito ‘challenger’ (segundo escalão), em Francavilla, em Itália, Pedro Sousa, 172.º do mundo, perdeu o primeiro parcial por 6-3, mas venceu o segundo por 6-4, com Mathieu, 116.º, a desistir nessa altura, quando estavam decorridos 71 minutos.

Na próxima ronda, Pedro Sousa vai defrontar o luxemburguês Gilles Muller, terceiro cabeça de série e que ficou isento da ronda inaugural.

Estoril Open: Gil e Cunha-Silva eliminados na primeira ronda de pares

Os tenistas portugueses Frederico Gil e Felipe Cunha-Silva foram afastados na primeira ronda de pares do Estoril Open, ao serem batidos pelos espanhóis Tommy Robredo e David Marrero.

Convidados pela organização, os portugueses perderam com a dupla espanhola por 6-3, 6-3, em 50 minutos.

Nos quartos de final, Robredo e Marrero vão encontrar o tunisino Malek Jaziri e o luxemburguês Gilles Muller, que afastaram os holandeses Wesley Koolhof e Matwe Middelkoop, segundos cabeças de série, por 4-6, 6-3, 11-9.

Estoril Open: Del Potro na segunda ronda

O tenista argentino Juan Martín del Potro, quinto cabeça de série, apurou-se para a segunda ronda do Estoril Open, ao derrotar o japonês Yuichi Sugita, em dois ‘sets’.

O bicampeão do antigo Estoril Open confirmou o seu favoritismo diante do 73.º tenista mundial, impondo-se por 6-1 e 6-3, em uma hora e 21 minutos.

Na segunda ronda, Del Potro, 33.º do ‘ranking’, vai defrontar o vencedor do encontro entre o norte-americano Ryan Harrison e o espanhol Guillermo García López.

Alan Ruiz para seis a oito semanas devido a lesão no joelho esquerdo

O futebolista do Sporting Alan Ruiz sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e vai parar entre seis a oito semanas, que o impossibilita de voltar a jogar esta época, anunciaram os 'leões' no boletim clínico.

O avançado argentino sofreu a lesão na primeira parte da partida da 31.ª jornada da I Liga, no domingo, frente ao Sporting de Braga (vitória 3-2), e acabou por ser substituído por Daniel Podence.

"Alan Ruiz sofreu lesão do ligamento lateral interno do joelho esquerdo. Tempo de recuperação expectável é se seis a oito semanas", referem o boletim clínico do Sporting.

Estoril Open: João Sousa eliminado na primeira ronda

O tenista português João Sousa, sexto cabeça de série, foi eliminado na primeira ronda do Estoril Open, ao perder com o norte-americano Bjorn Fratangelo, vindo da qualificação, em dois ‘sets’.

Pela quarta vez consecutiva – em 2014 jogava-se no Jamor –, o número um português e 36.º do mundo caiu na estreia no único torneio do circuito ATP que se disputa em Portugal, ao perder com o Fratangelo, 133.º, por 6-3, 6-4, em uma hora e 27 minutos.

Na próxima ronda, o norte-americano vai defrontar o japonês Taro Daniel, que afastou o argentino Renzo Olivo, por 7-6 (7-2), 4-6, 7-5, no mais longo encontro do torneio até ao momento (duas horas e 56 minutos).

Estoril Open: João Domingues apura-se para a segunda ronda

O tenista português João Domingues apurou-se para a segunda ronda do Estoril Open, ao vencer o britânico Kyle Edmund, sétimo cabeça de série, em três ‘sets’.

Vindo da qualificação, para a qual recebeu um convite por ter vencido a Cascais NextGen Tour – conjunto de provas da categoria ‘future’ –, Domingues, 242.º do mundo, venceu o Edmund, 41.º, por 6-4, 3-6, 7-6 (7-2), garantindo em duas horas e seis minutos a maior vitória da sua carreira.

Na próxima ronda, Domingues vai defrontar o sul-africano Kevin Anderson, 66.º da hierarquia.

Portugal bate Emirados e está nos 'quartos' do Mundial de futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia qualificou-se terça-feira para os quartos de final do Mundial, ao vencer os Emirados Árabes Unidos por 2-1, após prolongamento, na terceira jornada do Grupo C, em Nassau, nas Bahamas.

Bruno Novo marcou, aos 23 segundos do tempo extra, o tento do triunfo dos campeões em título, que ficaram no segundo lugar do agrupamento, atrás do Paraguai, frente ao qual perderam por 5-3 na segunda jornada, depois de se terem estreado com uma goleada ao Panamá (7-0).

Nos quartos de final, Portugal vai defrontar o Brasil, vencedor do Grupo D e recordista de triunfos (13) na competição, num embate marcado para quinta-feira, pelas 22:00 (em Lisboa).

Manchetes do dia

A Bola: “Monstruoso”. Hat-trick de Ronaldo deixa merengues com pé na final

Record: “Fabuloso”. CR7 chegou aos 400 golos no Real Madrid

O Jogo: “O Deus da Champions”. Ronaldo catapultou Real para a final