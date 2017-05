É oficial: vídeo-árbitro chega à I Liga na próxima época

Na próxima época, os jogos da primeira I Liga portuguesa vão passar a ser avaliados dentro e fora da quatro linhas: todos os 306 jogos do campeonato de futebol terão vídeo-árbitro a auxiliar as decisões tomadas pelo juiz de campo. Esta notícia é avançada por vários matutinos nacionais esta quinta-feira.

Os custos – cerca de 2000 euros por jogo - serão suportados pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) nesta primeira temporada, dado que não era suposto esta medida entrar em vigor já em 2017/18. Ao todo, a FPF deverá gastar 600 mil euros por ano, o que obrigará a cortes noutros departamentos.

Todos os testes com vídeo-árbitro feitos em Portugal até ao momento foram realizados em modo offline e com a equipa de vídeo-árbitros e técnicos numa carrinha, no exterior de cada estádio. Porém, a federação quer criar um centro destinado exclusivamente a este propósito, que deverá contar com vários ecrãs, com imagens em direto e em bruto, e ainda imagens de câmaras adicionais só para uso do vídeo-árbitro.

Poderão existir ainda locais onde o acompanhamento do jogo tenha de ser feito a partir de uma carrinha no exterior do recinto, tendo em conta que para estes serviço ser possível os estádios têm de estar equipados com fibra ótica.