Portugal não brincou na areia mas foi eliminado do Mundial de praia, Mourinho caminha para Estocolmo e já não há portugueses no Estoril

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Portugal fora do Mundial de futebol de praia

A selecção portuguesa de futebol de praia, detentora do título, caiu na quinta-feira nos quartos de final do Mundial de 2017, ao perder por 4-3 com o Brasil, em Nassau, nas Bahamas.

A formação comandada por Mário Narciso esteve a vencer por 2-1, no primeiro período, com golos de Torres e Jordan, e ainda igualou a três, com o ‘bis’ de Jordan, após dois golos de Datinha, mas Rodrigo decidiu, a 2m34s do fim.

Nas meias-finais, o Brasil, recordista de vitórias na competição (13), vai defrontar Itália ou Senegal.

Mourinho mais perto de Estocolmo

O Manchester United bateu o Celta de Vigo, na primeira mão da meia-final da Liga Europa por 1-0, com um golo solitário de Rashford, aos 67 minutos. A equipa de José Mourinho dominou o jogo e deu sinais de querer chegar a Estocolmo.

Estoril Open: Frederico Silva perde com Ferrer e deixa ‘quartos’ sem portugueses

Frederico Silva foi eliminado na segunda ronda do Estoril Open em ténis, ao perder com o espanhol David Ferrer, quarto cabeça de série, deixando os quartos de final do torneio sem tenistas portugueses.

Num encontro entre dois tenistas convidados pela organização, ‘Kiko’, 426.º do mundo, foi batido pelo experiente espanhol, de 35 anos e atual 31.º do ‘ranking’, por 6-3, 6-4, em uma hora e 15 minutos.

Nos quartos de final, o antigo número três mundial vai defrontar o norte-americano Ryan Harrison, que passou a segunda ronda sem jogar, depois da desistência do argentino Juan Martín del Potro.

FC Porto prossegue preparação para a Madeira sem Danilo e com o 'B' Fernando Fonseca

O FC Porto prosseguiu na quinta-feira com a preparação do jogo de sábado com o Marítimo, no Funchal, da 32.ª jornada da I Liga de futebol, com um treino ainda sem o lesionado Danilo e com o ‘B’ Fernando Fonseca.

De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’, o médio Danilo, suturado com nove pontos no joelho esquerdo, após o jogo com o Feirense (0-0), que o levou a falhar a deslocação a Chaves (0-2), fez tratamento e trabalho de ginásio.

Com o médio Danilo a ser o único a constar do boletim clínico dos portistas e fora de hipóteses para o jogo com o Marítimo, com início às 20:30 de sábado, o treinador Nuno Espírito Santo chamou aos trabalhos do plantel principal Fernando Fonseca, da equipa ‘B’.

Abel Ferreira espera dificuldades de Moreirense a precisar de pontos

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, disse esperar dificuldades de um Moreirense que precisa de pontos para ficar na I Liga de futebol, mas frisou a vontade de vencer em Moreira de Cónegos.

"Vamos jogar com um Moreirense que precisa de pontos, sabemos da importância que eles dão a este jogo, mas nós também. Do outro lado, está um adversário que nos vai dificultar a tarefa, como no passado recente o demonstrou. Analisámos os jogos, nomeadamente com o Benfica, e estamos avisados das dificuldades. Vai ser difícil, mas temos de estar preparados para superar isso. Temos de estar atentos ao Boateng e aos seus movimentos, vai ser um confronto de ideias, ambas à procura de jogar bem", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida da 32.ª jornada, sexta-feira.

Abel Ferreira não considera ser mais complicado motivar a equipa por o quarto lugar estar praticamente inacessível, já que, com nove pontos em disputa, o Vitória de Guimarães tem mais oito pontos e vantagem no confronto direto.

Bruno de Carvalho diz que vídeo-árbitro defende "espetáculo e verdade" do futebol

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, afirmou que o vídeo-árbitro vai contribuir para a "defesa do espetáculo e verdade do futebol", referindo que o tempo vai dando razão às propostas apresentadas pelo clube.

"Em primeiro lugar, e sendo pública e notória a posição do Sporting Clube de Portugal sobre esta matéria, quero deixar uma palavra de congratulação pela decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da sua direção no sentido de contribuir para a defesa do espetáculo e para a verdade do futebol jogado dentro das quatro linhas", afirmou o presidente, numa mensagem publicada nas redes sociais.

O recurso ao vídeo-árbitro entrará em vigor na próxima época de futebol, na I Liga, revelou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, após autorização do International Board (IFAB).

Benfica elogia recurso ao vídeo-árbitro e deixa 'recados'

O Benfica manifestou “forte apoio” e “satisfação” pelo anúncio da implementação do vídeo-árbitro na I Liga de futebol já na próxima época, justificando que são estas medidas práticas que credibilizam as competições.

“O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu forte apoio, satisfação e regozijo pela decisão anunciada, nesta manhã [hoje], por parte da Federação Portuguesa de Futebol e do Conselho de Arbitragem, da introdução, já a partir da próxima época, do uso do videoárbitro em todos os jogos da Primeira Liga”, referem os 'encarnados', em nota publicada na sua página oficial na internet.

O clube da Luz diz ainda ser uma decisão que “coloca Portugal na liderança do processo de introdução das novas tecnologias ao serviço do futebol”, realçando “a rapidez e eficácia demonstrada pela direção da FPF em adotar práticas que de forma eficaz visam credibilizar as competições”.

Técnico do FC Porto lembra que vitória na Madeira fará Benfica jogar em segundo com Rio Ave

O treinador do FC Porto lembrou na quinta-feira que uma vitória sobre o Marítimo, no sábado, na 32.ª jornada da I Liga de futebol, fará com que "o Benfica jogue com o Rio Ave em segundo lugar".

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo do Funchal, a dois dias do confronto com o Marítimo, o treinador dos ‘dragões’ realçou as dificuldades da partida, salientando também o foco de todo o grupo.

Fontelas Gomes espera que vídeo-árbitro diminua contestação ao setor

O presidente da do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), José Fontelas Gomes, disse à agência Lusa esperar que a introdução do vídeo-árbitro na I Liga diminua a crescente contestação aos juízes.

“Esperamos que, com esta medida, esse clima possa melhorar. Se conseguirmos com esta ferramenta diminuir um pouco os erros, claro que esse clima vai melhorar”, defendeu Fontelas Gomes, considerando que o vídeo-árbitro constituir-se-á como uma ajuda preciosa.

Manchetes do dia

A Bola: “Benfica ataca Kléber”. Negociações com o Estoril já vão adiantadas

Record: “Os homens de Vitória”. O grupo que ajuda o treinador a manter o plantel em alerta

O Jogo: “Não insultei o quarto árbitro”. Palavras de Brahimi