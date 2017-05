Jesus pode estar de saída, Paulo Fonseca vê o Benfica campeão e a Juventus arredou o Mónaco e está na final da Champions

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

Jorge Jesus de saída de Alvalade?

Passados quase dois anos da sua chegada a Alvalade, o treinador pode estar de saída. “Já nada me prende ao Sporting”, desabafou o treinador a amigos seus, segundo revela esta manhã o “Correio da Manhã”.

Íc, íc, íc, hurra. Toda a gente tem um bom plano, até levar um murro na cara (por Mike Tyson)

A Juventus foi surpreendida pelo Mónaco que entrou com três centrais, quatro médios, um médio ofensivo e dois avançados. Por outras palavras, mimetizou o desenho da Juve. Se não conseguia vencê-los nos seus próprios termos, Jardim imitou-os e a coisa resultou até a Juve assentar. Depois, quando a equipa italiana desferiu um golpe, por Mandzukíc, o plano de Lenardo e o Mónaco ruiram. Dois anos depois, a equipa italiana volta à final da Champions.

Octávio Machado suspenso por 26 dias

O diretor-geral para o futebol do Sporting, Octávio Machado, foi suspenso por 26 dias, devido a declarações sobre o ex-presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com o Conselho de Disciplina da FPF, Octávio Machado, que terá ainda de pagar 1.380 euros de multa, foi punido em virtude de declarações visando Vítor Pereira, em 15 de maio de 2016, no final da I Liga portuguesa.

Na altura, o dirigente acusou o então presidente do Conselho de Arbitragem de ter "marcado profundamente" o desfecho da I Liga, afirmando que "terá a camisola 35".

“Penso que o Benfica tem tudo para conquistar novamente o título”

Paulo Fonseca, o treinador português que foi campeão este fim de semana com o Shakhtar Donetsk, acredita que o Benfica tem tudo para vencer o título. “No início da época esperava que o Sporting estivesse na luta, era dos mais fortes candidatos à conquista do título. Temos um FC Porto e Benfica a disputar o título até ao último momento, sabendo que o Benfica está em vantagem. Com a vitória do Benfica em Vila do Conde e o empate do Porto na Madeira, penso que o Benfica tem tudo para conquistar novamente o título”, explicou, em entrevista à “TSF” na terça-feira.

Manchetes do dia

A Bola: “Luisão no altar dos heróis”. Capitão pode igualar Nené como jogador com mais títulos no clube

Record: “Jesus abre porta de saída”. Treinador admite deixar o Sporting, mas só a bem

O Jogo: “Semedo na mira do City”. Lateral-direito do Benfica é alternativa a Bellerín