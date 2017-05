O Real Madrid perdeu… mas está na final da Champions, Sporting e o Porto apontam armas ao Benfica(?) e Gelson espera que Jesus “fique”

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

Ainda não foi desta que os pobres levaram a melhor sobre os ricos, na liga dos ricos

Sergio Ramos decidiu pegar no exemplo de Beverly Hills e até tinha razão - quem tem mais dinheiro voltou a ganhar a quem tem menos. Mesmo que o Atlético tenha assustado com os dois golos que marcou nos primeiros 16 minutos, antes de o Real marcar um (2-1) e acabar com esse fôlego. O Real Madrid, e Cristiano Ronaldo, estão na terceira final da Liga dos Campeões das últimas quatro épocas

Artur Moraes: “Vou ficar colado à televisão para ver a festa no Marquês”

Foi bicampeão pelo Benfica e agora ajudou a recolocar a Chapecoense no caminho dos títulos. Artur Moraes está de volta ao Brasil, mas não esquece Portugal, país onde viveu durante cinco anos. Na cidade de Chapecó tem sentido a dor que ficou depois da tragédia, mas também o carinho dos adeptos que abraçaram os novos jogadores. À Tribuna Expresso, o guarda-redes de 36 anos fala do poder de superação que a Chape tem demonstrado ao longo dos últimos meses. Sobre Portugal, o brasileiro deixa uma certeza: se o Benfica for tetracampeão, vai estar colado à televisão a ver a festa. E, quando voltar, visitará a Luz

FC Porto e Sporting em cimeira anti-Benfica

Os responsáveis de comunicação de Sporting e FC Porto encontraram-se na quarta-feira num hotel, em Lisboa, conta o “Correio da Manhã” esta quinta-feira.

O matutino presenciou os momentos antes da entrada para a reunião entre Nuno Saraiva, diretor de comunicação dos leões, Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, e Manuel Tavares, diretor-geral da FC Porto Media.

O encontro durou pouco mais de duas horas, e pelo que apurou o “CM”, terá servido para estreitar as relações entre os rivais e reforçar as estratégias de comunicação para a próxima época com um alvo em comum: o Benfica.

Gelson: “Espero que Jesus fique”

No dia em que faz 22 anos, Gelson, a estrela revelação do Sporting nesta época, dá uma entrevista ao “Record”. Como seria de esperar, as dúvidas que envolvem a permanência de Jorge Jesus no comando técnico dos leões não deixam ninguém indiferente.

“Jorge Jesus pegou em mim e ensinou-me o que me faltava para ser melhor jogador. Eu tinha muitas falhas que precisava de corrigir. Ele conseguiu corrigir essas falhas e fazer com que eu me tornasse melhor jogador. Espero que Jorge Jesus fique no Sporting”, confessou ao desportivo.

Manchetes do dia

A Bola: “Jesus à espera de Bruno”. Treinador quem confirmação dos sinais de confiança que tem chegado do presidente do Sporting

Record: “Espero que Jesus fique”. Palavras de Gelson

O Jogo: “Herdeiro legítimo da casta”. Históricos do FC Porto avaliam a prestação de Felipe na defesa do clube