A 13 de maio, podem ganhar os dois (o Salvador e o Benfica), Manchester e Ajax na final da Liga Europa e quando há chuva, não há golfe

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Ajax perde em Lyon mas segue para a final da Liga Europa

O Ajax qualificou-se para a final da Liga Europa de futebol, marcando encontro com o Manchester United, apesar da derrota no terreno do Lyon, por 3-1, em jogo da segunda mão das meias-finais.

Depois da vitória por 4-1 em Amesterdão, a equipa holandesa chegou à vantagem aos 27 minutos, pelo avançado dinamarquês Kasper Dolberg, mas os franceses conseguiram virar o resultado para 2-1 no espaço de um minuto à beira do intervalo, com golos de Alexandre Lacazette (45 e 45+1).

O Lyon, com o português Anthony Lopes na baliza, criou várias oportunidades para voltar a marcar, mas só concretizou mais uma, aos 81 minutos, pelo médio argelino Rachid Ghezzal, não impedindo o Ajax de seguir para sua segunda final, depois de ter conquistado a antecessora Taça UEFA em 1992.

Manchester United de José Mourinho na final da Liga Europa

O Manchester United, comandado por José Mourinho, qualificou-se para a final da Liga Europa de futebol, depois de empatar 1-1 em casa com o Celta de Vigo, na segunda mão das meias-finais.

Uma semana após o triunfo em Espanha por 1-0, um golo do belga Fellaini, aos 17 minutos, colocou os ingleses em vantagem, mas o argentino Roncaglia, aos 85, repôs a igualdade, não evitando, no entanto, a qualificação dos 'red devils' pela primeira vez para a final da Liga Europa.

Frente aos holandeses do Ajax, em 24 maio, em Estocolmo, José Mourinho vai disputar a sua quarta final europeia, depois de ter conquistado a antecessora Taça UEFA com o FC Porto, em 2003, e a Liga dos Campeões com os 'dragões' e com o Inter Milão, em 2004 e 2010, respetivamente. O vencedor da Liga Europa tem entrada direta da próxima edição da Liga dos Campeões.

Jorge Sousa arbitra Benfica-Vitória de Guimarães

O árbitro Jorge Sousa foi hoje nomeado para dirigir no sábado o jogo Benfica-Vitória de Guimarães, em que os 'encarnados' se podem sagrar tetracampeões nacionais de futebol, na 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

Além da designação do 'juiz' da associação do Porto para o encontro da Luz, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol apontou Artur Soares Dias, da mesma associação, para a receção do FC Porto ao Paços de Ferreira, no domingo.

O Benfica lidera o campeonato, com 78 pontos, mais cinco do que o FC Porto, e pode festejar a conquista do seu quarto título seguido no sábado, em caso de vitória sobre o Vitória de Guimarães, em jogo marcado para as 18:15.

Open de Portugal: Competição suspensa devido à chuva intensa

A primeira volta da 55.ª edição do Open de Portugal em golfe foi suspensa pela organização devido à chuva intensa que cai no campo do Morgado Golf Resort, em Portimão.

Apesar da forte ameaça de chuva ao logo de todo o dia, ainda foi possível disputar a primeira metade do quadro, mas as condições complicaram-se após as 13:00, tendo a chuva intensa obrigado mesmo à suspensão da prova.

Na altura da suspensão, a prova era comandada provisoriamente pelo inglês Matt Wallace, autor de uma volta com 63 pancadas (10 abaixo do par do campo), enquanto Ricardo Melo Gouveia e João Carlota estavam provisoriamente na 43.ª posição com uma pancada abaixo (72), juntamente com Filipe Lima e Ricardo Santos, mas estes últimos ainda não concluíram as respetivas voltas.

Luís Filipe Vieira alerta que nada está ganho e pede 'inferno' da Luz

O presidente do Benfica alertou os adeptos do clube que “nada está ganho” em relação à I Liga de futebol, e pediu que, no sábado, diante do Vitória de Guimarães, façam reviver o ‘inferno’ da Luz.

“É importante que todos sintam que nada está ganho, faltam-nos dois jogos e só poderemos ser tetra quando matematicamente for completamente impossível alguém nos alcançar”, disse Luís Filipe Vieira, em declarações à BTV.

O dirigente dos ‘encarnados’ deixou elogios ao adversário do Benfica no sábado na 33.ª jornada da I Liga, o Vitória de Guimarães (18:15), referindo que se trata de “uma grande equipa” e “talvez a sensação do campeonato”.

Sporting e FC Porto anunciam reatamento das relações institucionais

Sporting e FC Porto anunciaram o reatamento das relações institucionais, com base na “urgência e necessidade de pacificação do futebol português”, indicaram os clubes nos seus sítios oficiais na Internet.

Os dois clubes justificaram o reatamento de relações “em face (...) da obrigatoriedade de introduzir maior transparência e verdade desportiva e de defender aquilo que são os valores que devem nortear o desporto nacional”.

Por aquelas razões, entendem “os dois clubes estarem reunidas as condições para que seja desencadeado de imediato o processo de reatamento das relações institucionais entre o Sporting CP e o FC Porto”.

O que tem Salvador Sobral a ver com o Benfica? É ver este vídeo

Chama-se Miguel Lambertini e trabalhou no Grupo Nabeiro como “Corporate and Digital Communications Manager”. É o autor de um vídeo que está a viralizar na internet, porque mistura três conceitos: a Eurovisão, Fátima e o Benfica. Miguel usa a melodia do cantor Salvador Sobral (“Amar Pelo Dois”), deu-lhe outra letra e o resultado é este “Ganhar a Dois”.

Manchetes do dia

A Bola: “Campeão da coragem”. Fejsa prepara-se para décimo título

Record: “A Caminho do Benfica”. Três jogadores do Nacional podem rumar para a equipa de Rui Vitória

O Jogo: “Nem sempre os árbitros foram justos connosco”. Palavras de André Silva