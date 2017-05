O papel de Luís Filipe Vieira, o Porto mostrou trabalho (mesmo depois de perder o campeonato) e a vitória de Nadal no Masters de Madrid

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

O único bilhete para a Liga dos Campeões do Manchester United é a Liga Europa

O Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, ficou no domingo, matematicamente afastado da Liga dos Campeões pela via do campeonato inglês de futebol, ao perder por 2-1 com o Tottenham, em jogo da 37.ª jornada da prova.

Para se apurar para a Liga dos Campeões, o United tem como hipótese única a vitória da Liga Europa frente ao Ajax.

Real Madrid e Barcelona não desarmam e deixam decisão para a última jornada

Barcelona e Real Madrid adiaram a decisão da liga espanhola de futebol, ao vencerem, respetivamente, o Las Palmas e o Sevilha, por 4-1, em jogos da 37.ª jornada.

Os catalães, que viajaram até Las Palmas e ganharam por 4-1, com um hat-trick do brasileiro Neymar (25, 67 e 71 minutos) e um golo do uruguaio Luis Suárez (27). Bigas, aos 63, marcou o da equipa da casa. O Barcelona mantém-se na liderança do campeonato espanhol, com 87 pontos, os mesmos dos madrilenos, que têm menos um jogo.

O Real Madrid continua a ser uma séria ameaça às pretensões do Barcelona, depois de ter batido o Sevilha, por 4-1, no Santiago Bernabéu, com um bis de Cristiano Ronaldo (23 e 78). Nacho (10) fez o primeiro dos madridistas e Toni Kroos (83) completou a goleada, com Jovetic assinar o golo de honra dos visitantes (49).

Sp. Braga fecha as contas dos cinco primeiros classificados do campeonato

O Sporting de Braga confirmou o quinto lugar na I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o já despromovido Nacional, por 4-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada.

O brasileiro César, com um autogolo aos nove minutos, abriu o caminho para o triunfo bracarense, confirmado pelo sérvio Nikola Stojiljkovic (37 e 41) e pelo português Neto (81), que se estreava na equipa principal.

O Sporting de Braga, que interrompeu uma série de quatro jogos sem vencer, confirmou o quinto lugar, com 54 pontos, enquanto o Nacional, que somou o quinto encontro sem triunfos, é 18.º e último, com 21.

Nadal vence Masters de Madrid

Rafa Nadal voltou a vencer Dominic Thiem, desta vez por 7-6 e 6-4, agora no Open de Madrid. Se Nadal voltar a vencer outro torneiro, vai ultrapassar Federer no ranking.

Oliveirense regressa à II Liga, após uma época de ausência, Merelinense no ‘play-off’

A Oliveirense assegurou o regresso à II Liga portuguesa de futebol, apesar da derrota na receção ao Salgueiros, por 1-0, na derradeira jornada da zona Norte do Campeonato de Portugal, enquanto o Merelinense vai disputar o ‘play-off’.

A formação de Oliveira de Azeméis conquistou o direito de disputar pela 10.ª vez o segundo escalão do futebol nacional, no qual militou ininterruptamente entre 2008 e 2016, depois de uma primeira passagem em 2001/02, ao somar 27 pontos.

O Merelinense, do concelho de Braga, garantiu o segundo lugar da zona norte, com os mesmos 25 pontos do Salgueiros, com o qual tem vantagem no confronto direto, graças ao empate 2-2 no tereno do Lusitano de Vildemoinhos, em Viseu.

Benfica conquista pela sétima vez Taça de Portugal de futsal

O Benfica conquistou pela sétima vez a Taça de Portugal de futsal, ao derrotar o Burinhosa, por 5-1, na final, disputada em Gondomar.

Chaguinha colocou o Benfica em vantagem aos dois minutos e Bruno Rodrigues ainda empatou aos quatro, mas os 'encarnados' garantiram o triunfo com golos de Elisandro (04), Gonçalo Alves (11), Bruno Coelho (13) e Chaguinha (24).

Frente a uma equipa que chegou pela primeira vez a uma final da Taça, o Benfica conquistou pela sétima vez o troféu, aumentando o seu recorde, agora com mais dois títulos do que o Sporting.

Open de Portugal: Matt Wallace vence 55.ª edição, Filipe Lima termina em 22.º

O golfista inglês Matt Wallace venceu a 55.ª edição do Open de Portugal, ao concluir a quarta volta com 271 pancadas (21 abaixo do Par do campo), tendo Filipe Lima sido o melhor português, na 22.ª posição.

Wallace dominou a prova portuguesa desde o início, tendo hoje efetuado uma volta em 69 pancadas, quatro abaixo do Par do campo, terminando a prova com três pancadas de vantagem para o norte-americano Julian Suri, autor de uma espetacular última volta, que concluiu com 65 pancadas, oito abaixo do Par.

Filipe Lima terminou o dia na 22.ª posição, com um total de 74 pancadas na volta, uma acima, tendo efetuado cinco 'birdies' (uma abaixo do Par do buraco), quatro 'bogeys' (uma acima) e um duplo-'bogey'.

FC Porto vence Paços de Ferreira no último jogo em casa esta temporada

O FC Porto venceu o Paços de Ferreira, por 4-1, em jogo da 33.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol, no último encontro em casa dos ‘dragões’ esta temporada.

Depois de no sábado o Benfica ter assegurado o título de campeão, o FC Porto entrou em campo sabendo que já não poderia sair do segundo lugar e viu o Paços de Ferreira adiantar-se no marcador, por Ricardo Valente (31 minutos), mas Herrera (35), Brahimi (39), de grande penalidade, Diogo Jota (47) e André Silva (89), de penálti, deram a volta ao resultado.

Com este resultado, o FC Porto, que já assegurou a entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, passou a somar 76 pontos, enquanto o Paços de Ferreira segue no 14.º posto, com 35 pontos, já a salvo da luta pela manutenção.

Rio Ave empata em Chaves e mantém-se na luta pela Liga Europa

O Rio Ave empatou 2-2 na visita ao Desportivo de Chaves, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, mantendo-se na luta pela qualificação para a Liga Europa.

Tarantini assinou, aos 90+1, o tento do empate que permitiu aos vila-condenses permanecerem a três pontos do Marítimo, sexto classificado com 49 pontos, mais três do que o Rio Ave, sétimo e que tem vantagem no confronto direto com os madeirenses, depois de Fábio Martins ter dado vantagem para os transmontanos, aos sete.

Na segunda parte, Guedes igualou para o Rio Ave, aos 59, e Pedro Tiba, aos 68, voltou a dar vantagem ao emblema de Chaves, que permanece no 10.º lugar, com 38 pontos.

“Compromisso, humildade, determinação, sempre ambiciosos.” O papel de Vieira

Luís Filipe Vieira entrou no balneário no momento da consagração do tetra com um papel na mão e leu aos jogadores a mensagem: "Compromisso, humildade, determinação, sempre ambiciosos".

Há cinco meses, com a derrota na Madeira frente ao Marítimo, o presidente do Benfica delineou a tática para o resto da época e para a conquista do título, conta o "Record". Depois, entregou a Luisão, o capitão da equipa, o papel... e este esteve em segredo até à vitória do Tetra. Em momentos de aperto emocional, Luisão deveria usar a mensagem para incentivar a equipa.

Manchetes do dia

A Bola: “Os pais do Tetra”. As principais figuras do campeonato

Record: “O papel do Tetra”. A mensagem de Vieira que uniu o Benfica

O Jogo: “Casa arrumada”. Dragões acabam época sem derrotas em casa