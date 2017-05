O Sporting já fez duas contratações, Leonardo Jardim eleito treinador do ano em França e João Sousa afastado na primeira ronda em Roma

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

Boavista vence em Setúbal e reforça nono posto da I Liga

O Boavista venceu em casa do Vitória de Setúbal por 1-0, em jogo da 33.ª jornada da I Liga de futebol, reforçando assim a nona posição da prova.

Um golo de Iuri Medeiros, aos 25 minutos, foi o suficiente para os 'axadrezados' vencerem em casa dos sadinos.

Com esta vitória, o Boavista reforçou o seu nono posto, somando agora 42 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal fecha a jornadca no 13.º lugar com 35.

Mattheus Oliveira assina até 2022 com o Sporting

O futebolista brasileiro Mattheus Oliveira é o novo reforço do Sporting para a próxima temporada, assinando contrato com os 'leões' até 2022, anunciou o clube 'leonino'.

Depois de duas épocas ao serviço do Estoril-Praia, o médio, de 22 anos, fica vinculado por cinco anos com o clube de Alvalade e 'blindado' por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

A transferência definitiva do jogador, filho do antigo internacional brasileiro Bebeto, já foi oficializada pela SAD do Sporting, tendo desejado a Mattheus Oliveira "as maiores felicidades profissionais e pessoais".

João Sousa afastado na primeira ronda do torneio Masters 1000 de Roma

O tenista português João Sousa foi afastado na primeira ronda do torneio Masters 1000 de Roma, perdendo para o britânico Kyle Edmund por 2-0, no dia em que deixou o 'top 50' do 'ranking' ATP.

Sousa, que hoje caiu 10 posições para 51.º do 'ranking' ATP, deixando o 'top 50' pela primeira vez desde 2015, perdeu pelos parciais de 6-3 e 6-4, em 32 e 38 minutos, respetivamente.

Eliminado pelo austríaco Dominic Thiem na segunda ronda da edição de 2016, Sousa caiu agora na primeira, à semelhança do que já tinha sucedido na semana passada em Madrid, igualmente de nível Masters 1000, pelo italiano Fabio Fognini, e também na anterior, no Estoril Open.

Sporting anuncia contratação do lateral direito Cristiano Piccini

O Sporting anunciou a contratação do futebolista italiano Cristiano Piccini, que alinhava nos espanhóis do Bétis de Sevilha, com o jogador a assinar um contrato até 2022, com uma clausula de rescisão de 45 milhões de euros.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Real Betis Balompié para a transferência definitiva de Cristiano Piccini. O jogador assinou um contrato válido até 2022, ficando com uma cláusula de rescisão fixada em 45 milhões de euros", refere o clube em comunicado, sem revelar os valores envolvidos na transferência.

O lateral direito, internacional nos escalões de formação pela Itália, alinhou nas três últimas épocas no Bétis de Sevilha, depois de passagens pela Fiorentina, clube onde se formou, Carrarese, Spezia e Livorno.

Azores Trail Run esgota voos, hotéis e envolve “logística” inigualável na região

O Azores Trail Run, prova de corrida em trilhos a disputar a 26 e 27 de maio, no Pico e no Faial, conta com 700 inscritos e esgotou hotelaria e voos, afirmou à Lusa o diretor da prova.

"Enchemos a hotelaria toda, é muito difícil haver um quarto neste momento no Faial para as datas da prova. O mesmo se passa com os voos, se há 15 dias se tentasse marcar uma viagem custava 700 euros, neste momento não custa nada porque não há", explicou Mário Leal.

O diretor do Azores Trail Run defendeu mesmo a "marcação de voos extras" na programação anual da SATA, companhia aérea que assegura as ligações entre as ilhas dos Açores, porque "há pessoas a tentar chegar à ilha [do Faial] por todas as vias", como é "o caso de uma brasileira que vem de avião até São Jorge e depois de barco até ao Faial", para assegurar presença na prova.

Leonardo Jardim eleito treinador do ano pelo sindicato dos jogadores

Leonardo Jardim foi eleito treinador do ano na época 2016/2017 em França, um prémio do Sindicato de Jogadores Profissionais que distingue o percurso do técnico do Mónaco, praticamente campeão de futebol na 'Ligue 1'.

O técnico português, que sucede a Laurent Blanc, distinguido na última edição, suplantou a concorrência de nomes como Unai Emery (Paris Saint-Germain), Lucien Favre (Nice) ou Jocelyn Gourvennec (Bordéus), indicou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em comunicado.

O Mónaco está a um ponto de conquistar o campeonato francês de futebol, depois de vencer em casa o Lille no domingo por 4-0, em jogo da 37.ª e penúltima jornada.

