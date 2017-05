Bruno de Carvalho abandona o Facebook, Federer não vai jogar a Paris e o Porto reforça o plantel com Galeno

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

Marítimo em Paços de Ferreira com três jogadores castigados

O Marítimo, que luta pela última vaga para a Liga Europa, ficou privado do concurso de três jogadores na última jornada da I Liga de futebol devido a castigo, deslocando-se a Paços de Ferreira.

Fransérgio, Raul Silva e Edgar Costa, todos a cumprir um jogo de castigo, são os três ausentes da equipa insular na deslocação ao recinto dos pacenses, num encontro em que a equipa madeirense precisa de assegurar pelo menos o empate, enqauanto o Paços de Ferreira não tem qualquer castigado.

O concorrente direto dos 'verde rubros', o Rio Ave, recebe o Belenenses sem qualquer jogador castigado, a exemplo da equipa visitante.

Fábio Coentrão acusado de 'desviar' 1,29 milhões de euros do fisco espanhol

O português Fábio Coentrão enfrenta acusações de fraude fiscal, depois de a Procuradoria de Madrid apresentar queixas contra o futebolista, acusado de defraudar o fisco em 1,29 milhões de euros, entre 2012 e 2014.

A Procuradoria acusa também o internacional colombiano Falcao, atualmente no Mónaco, de ter defraudado as ‘finanças’, entre 2012 e 2013 em valores na ordem dos 5,66 milhões de euros, após uma investigação aos dois futebolistas em âmbito fiscal.

Em relação a Coentrão, o ex-jogador do Benfica terá assinado em 2011 um contrato no qual ‘simulava’ a cedência dos seus direitos de imagem à sociedade Rodinn Company, domiciliada no Panamá.

Federer não vai jogar Roland Garros

O tenista suíço Roger Federer cumpriu as "ameaças" e anunciou que vai falhar o torneio de Roland Garros, em Paris, para preparar melhor a época na relva e piso duro.

"Para jogar no ATP World Tour durante muitos anos, creio que é melhor saltar a época na terra batida e preparar as de relva e pista dura", justificou o recente vencedor do Open da Austrália.

O tenista de 35 anos, que falhou a prova de 2016 devido a lesão, e que já tinha avançado a hipótese de ausência em Paris, reconhece que terá "saudades" dos adeptos franceses, lembrando que sempre o apoiaram "muito", e manifestou o desejo de os reencontrar "no próximo ano".

Bruno de Carvalho abandona o Facebook

“Depois de uma profunda análise, creio que chegou a hora de abandonar o Facebook”, anunciou Bruno de Carvalho naquele que foi o último texto do presidente do Sporting na sua página oficial do Facebook. Neste momento, o perfil do presidente leonino já não está disponível.

Bruno de Carvalho justificou esta medida com “o ultrapassar de fronteiras onde se confunde vontade de estar próximo com o ser incomodado, a toda a hora, com opiniões despropositadas e intromissões na vida pessoal”.

FC Porto contrata Galeno

FC Porto anunciou a contratação, até 2022, do futebolista brasileiro Wenderson Galeno, que este ano alinhou na equipa B dos ‘dragões’ por empréstimo do Grémio Anápolis, do Brasil.

Segundo o clube ‘azul e branco’, Galeno, de 19 anos, tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

“O bom nível demonstrado pelo avançado, que numa recente entrevista à revista Dragões admitiu que ‘sonha fazer história neste clube’, vai-lhe permitir também fazer a próxima pré-época com o plantel principal dos Dragões”, refere a notícia na página oficial do clube.

Manchetes do dia

A Bola: “Temos tudo para ganhar o título”. Palavras de Piccini

Record: “Jonas usou trunfo de Éder”. Jogador brasileiro foi acompanhado por Susana Torres, coach de Éder

O Jogo: “Corrida 2016/17 à lupa”. Análise da época dos três grandes