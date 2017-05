O Mónaco (e Leonardo Jardim) é campeão, Paulo Fonseca faz o “bis” na Ucrânia e o contra-ataque do Benfica no caso dos vouchers

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

Juventus conquista a Taça de Itália pela terceira vez seguida

A Juventus conquistou a Taça de Itália de futebol, a 13.ª da sua história e terceira seguida, após vencer a Lazio, por 2-0, em Roma, reforçando ainda mais a sua hegemonia no futebol transalpino.

No Estádio Olímpico, o brasileiro Dani Alves, aos 12 minutos, e Bonucci, aos 24, fizeram os golos da formação de Turim, com ambos os lances a terem assistência de Alex Sandro, antigo jogador do FC Porto.

Com este triunfo, a Juventus, que esta temporada ainda pode conquistar a Liga dos Campeões (defronta o Real Madrid em 03 de junho, em Cardiff), reforçou ainda mais o seu domínio no futebol italiano: ganhou os últimos seis campeonatos e as últimas três taças.

Leonardo Jardim conquista título francês pelo Mónaco

O treinador português Leonardo Jardim conquistou o título francês de futebol pelo Mónaco, ao vencer na receção ao Saint-Etienne por 2-0, em jogo em atraso da 31.ª jornada.

A equipa monegasca, que integra ainda os portugueses João Moutinho e Bernardo Silva, tinha o título praticamente assegurado e já só precisava de um ponto para o confirmar de vez, tendo o golo de M'Bappe, logo aos 19 minutos, dado início à festa, enquanto Germain, aos 90+3, fechou a contagem.

Jardim, que já se tinha sagrado campeão na Grécia pelo Olympiacos, numa temporada de 2013 que não chegou a terminar, recupera um título para o Mónaco que já lhe fugia desde 2000, sendo este o oitavo campeonato conquistado pela equipa do principado, depois das conquistas em 1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997 e 2000).

As mãos que embalam a dor

Aconteceu no dia das mentiras: Bruno Pereira estreou-se como profissional, meses depois de ter treinado com Paulo Seco, o mesmo homem que preparou Nuno Lopes no filme “São Jorge”. Esta é a história dessa noite e das que seguiram ao seu primeiro combate profissional, que deixou marcas no pugilista – e na família.

Uma reportagem para ler na Tribuna.

Porto goleia Sunderland e conquista 'Premier League International Cup'

O FC Porto B conquistou a 'Premier League International Cup' em futebol, ao golear 5-0 em casa dos sub-23 do Sunderland.

Um dia após assinar um contrato válido por cinco épocas, o jovem brasileiro Galeno (05 e 37), de apenas 19 anos, 'bisou' e sofreu um penálti, sendo a estrela de um encontro que teve ainda golos de André Pereira (45+2), Kayembe (51) e Chidozie (55).

Os 'dragões', que chegaram à final da terceira edição com apenas um golo sofrido, dominaram um desafio no qual trataram muito melhor a bola, perante um adversário muito físico e voluntarioso, mas sem a mesma arte.

Cristiano Ronaldo 'bisa' em Vigo

Ronaldo 'bisou' e abriu caminho para o triunfo (4-1) do Real Madrid sobre o Celta de Vigo, jogo em atraso da 21.ª jornada da liga espanhola de futebol, ficando a um ponto da conquista do título.

Confirmando a veia goleadora que tem evidenciado nos últimos sete jogos, nos quais marcou 11 golos, Cristiano Ronaldo 'desatou o nó' chamado Celta de Vigo, numa partida crucial para as aspirações do Real Madrid ao título, do qual está arredado desde a época 2011/12, quando foi campeão sob o comando técnico de José Mourinho.

Campeão de Moto GP foi atropelado a andar de bicicleta

O norte-americano Nicky Hayden, campeão mundial de MotoGP em 2006, está internado em estado grave num hospital de Rimini, no norte de Itália, depois de ter sido atropelado por um carro quando circulava de bicicleta, na mesma zona.

De acordo com a imprensa italiana, Hayden, de 36 anos, recebeu assistência médica logo no local do acidente e foi de seguida transportado para o hospital mais próximo em estado crítico.

O piloto norte-americano foi atingido enquanto circulava com um grupo de ciclistas e foi lançado para cima do automóvel que o atingiu, tendo partido o vidro da frente.

Hayden compete atualmente no campeonato do Superbikes, em que representa a equipa da Honda. O norte-americano tornou-se campeão de MotoGP em 2006 e é considerado uma lenda do desporto motorizado.

Benfica exige 40 milhões ao Sporting

O Benfica vai avançar em breve com um processo cível contra o Sporting, por causa do chamado Caso dos Vouchers. Neste momento, está a avaliar o montante da indemnização que será reclamada ao Sporting por Bruno de Carvalho ter insinuado que o Benfica oferecia prendas aos árbitros, mas o valor indicativo aponta para 40 milhões de euros, avança o “Correio da Manhã”.

Paulo Fonseca faz a dobradinha na Ucrânia

O Shakhtar Donetsk, comandado pelo português Paulo Fonseca, conquistou a Taça da Ucrânia de futebol, a 11.ª da sua história e a segunda consecutiva, após vencer o Dinamo Kiev, por 1-0, em Kharkiv.

Manchetes do dia

A Bola: “O Benfica é grande”. Palavras de Florin Coman, reforço dos encarnados

Record: “A Europa é nossa”. Uma noite brilhante para CR7, Leonardo Jardim e Paulo Fonseca

O Jogo: “Cérebros ao raio X”. Análise aos três treinados dos grandes