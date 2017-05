A acusação da operação Jogo Limpo chegou, Sporting sofre baixa na direção e saída de Jesus volta a ser falada

Bom dia,

António Pedro Peixoto nega que Dito vá ser diretor desportivo do Sporting de Braga

O candidato à presidência do Sporting de Braga António Pedro Peixoto negou que o seu diretor desportivo vá ser Dito, atual treinador do Famalicão, como tinha avançado António Salvador, atual presidente e também candidato.

"Toda a gente sabe que o seu diretor desportivo é o Dito, mas era importante perceber se, como 'expert' no direito desportivo, foi ele [António Pedro Peixoto] quem fez o contrato do Dito para o Famalicão e se tem alguma [relação de] trabalho com o Famalicão nessa questão dos contratos", disse hoje António Salvador à margem de mais uma iniciativa de campanha.

António Pedro Peixoto respondeu ao atual presidente dos minhotos no decurso de uma visita ao final do dia ao Bragalona FC e Associação Merelim S. Paio.

Estoril-Praia oficializa renovação de Pedro Emanuel por uma época

O Estoril-Praia confirmou a continuidade do treinador Pedro Emanuel para a próxima temporada, depois de o técnico ter assegurado recentemente a permanência do clube da 'linha' na I Liga de futebol.

Numa nota publicada no site oficial, os 'estorilistas' anunciaram que o vínculo com o treinador e com os adjuntos Rui Gomes e Virgílio Fernandes é válido por uma época, contemplando ainda mais uma temporada de opção.

"A SAD estorilista deseja que o percurso continue a ser de sucessos e muitas alegrias para todos os que estão envolvidos no projeto", refere o comunicado do Estoril, salientando ainda que "ambas as partes entenderam que estão reunidas as condições para a continuidade do vínculo".

Guarda-redes João Gonçalo, dos sub-17, volta a integrar treino do FC Porto

O FC Porto prosseguiu na quinta-feira a preparação do jogo com o Moreirense, da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, com uma sessão que contou com todo o plantel e ainda o guarda-redes João Gonçalo, dos sub-17.

Os ‘dragões’ voltam a treinar pelas 10:00 de sexta-feira, novamente no Olival, à porta fechada. Pelas 12:30, o treinador Nuno Espírito Santo fará, em conferência de imprensa, a antevisão do derradeiro desafio da época de 2016/17.

Os portistas deslocam-se no domingo, pelas 18:00, a casa do Moreirense (16.º), equipa ainda envolvida na luta pela permanência, tendo como adversários diretos o Arouca (15.º) e o Tondela (17.º), todos separados por três pontos e na luta pela permanência.

Leonardo Jardim, o campeão francês (Reportagem Especial)

Leonardo Jardim comandou o Mónaco ao título de campeão nacional, algo que não acontecia há 17 anos. A Reportagem Especial desta quinta-feira dá a conhecer as origens, o percurso e a ambição do treinador português

Sporting: Vicente Moura saiu “por motivos de saúde”. Vicente Moura: “Não apreciam o meu trabalho, tenho mais que fazer”

“O Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal informa que, alegando motivos de saúde, o Vice-Presidente para as Modalidades do Clube, Cmdte. José Vicente de Moura, lhe solicitou a dispensa do cargo executivo que desempenhava até agora”.

Foi assim que o Sporting comunicou, esta tarde, a demissão de Vicente Moura do clube.

Contudo, o próprio Vicente Moura contou uma história diferente à rádio Renascença, quando instado a justificar a sua saída: o grande problema esteve... em Bruno de Carvalho e nas críticas que teceu recentemente às modalidades. “Se ser vice-campeão europeu de futsal é considerado um desastre, o que é que faço? Não faço nada", disse Vicente Moura.

"É uma visão diferente do presidente", explicou. "Mas isso tem a ver com a pátria desportiva, que vê sempre dois contendores: um que ganha e outro que perde. É uma visão diferente", acrescentou.

"Até agora, foi fácil conciliar estas duas visões mas agora não vou continuar a prejudicar a minha saúde quando não apreciam o meu trabalho. Tenho mais que fazer e tenho de cuidar da minha saúde, que é o mais importante", concluiu.

Bruno de Carvalho e Jorge Jesus em ponto de ebulição

Segundo o “Jogo”, Jorge Jesus voltou na quinta-feira a vincar, durante uma reunião, a vontade em sair do Sporting no final da época que está prestes a terminar e dar um novo rumo à sua carreira. O presidente dos leões, Bruno de Carvalho, terá reagido de forma intempestiva à insistência do treinador em deixar Alvalade, o que só terá deixado o Jesus mais resoluto na sua opção.

Jogo Limpo: Vinte e oito jogadores e dirigentes acusados

Um ano depois, saiu a acusação da Operação Jogo Limpo. De acordo com o site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), o Ministério Público requereu o julgamento, em tribunal coletivo, de vinte e oito arguidos, a maioria jogadores de futebol, um empresário, um dirigente, um diretor desportivo, uma SAD, bem como outras pessoas com ligações ao negócio das apostas desportivas. São acusados pela prática dos crimes de associação criminosa em competição desportiva, corrupção ativa e passiva em competição desportiva e apostas desportivas à cota de base territorial fraudulentas.

