Marco Silva, o cobiçado, Samaris foi suspenso por quatro jogos e Adrien Silva promete aos adeptos nunca desistir

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

Benfiquista Samaris suspenso por quatro jogos

O médio internacional grego Samaris, tetracampeão pelo Benfica, foi suspenso por quatro jogos pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), pelo que a sua presença no domingo na final da Taça de Portugal esta em causa.

Segundo a "Bola", o Benfica prepara-se para dar rapidamente entrada no Conselho de Justiça (CJ) da FPF um recurso referente ao castigo.

Ao abrigo do artigo 295, n.º 2, alínea A do Regulamento Disciplinar da Liga, há efeito suspensivo imediato do castigo aplicado pelo CD e o médio grego estará disponível para jogar a final da Taça de Portugal, entre Benfica e V. Guimarães.

Neste momento, a presença do jogador ainda não está garantida.



Samaris foi suspenso depois de ter dado um murro ao jogador Diego Ivo, do Moreirense, na parte final do embate da 28.ª jornada da I Liga de futebol, a 09 de abril, que os ‘encarnados’ venceram por 1-0, sendo ainda condenado a pagar uma multa de 1.150 euros, de acordo com o comunicado do CD da FPF.

Vítor Paneira diz que final da Taça vai ser bem diferente do último jogo na Luz

O antigo futebolista Vítor Paneira, que jogou seis épocas no Benfica e quatro no Vitória de Guimarães, acredita que a final da Taça no domingo vai ser “bem diferente” do que o último jogo entre ambos no campeonato.

“O Vitória foi ‘atropelado’ pelo Benfica no estádio da Luz para o campeonato, perdeu 5-0, mas podia ter sido por mais. Apanhou o melhor Benfica da época. Mas, agora, será diferente, a equipa vai ter duas semanas para preparar a final e está totalmente focada nesse jogo no Jamor”, disse Vítor Paneira, convidado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a apresentação da final aos órgãos de comunicação social.

Questionado pelos jornalistas sobre os jogadores que poderão fazer pender o ‘prato da balança’ para um dos lados, Paneira deu uma resposta direta: “No Vitória, diria o Hernâni, que é um jogador muito forte nas transições ofensivas, um dos pontos fortes da equipa. No Benfica, claramente o Jonas, e o Pizzi, se estiver num dia bom. O Benfica é uma equipa terrível”.

Giro: Dumoulin perde tempo na etapa rainha, conquistada por Nibali

O ciclista italiano Vincenzo Nibali (Bahrein Merida) venceu a etapa rainha da 100.ª Volta a Itália, marcada pela paragem do holandês Tom Dumoulin (Sunweb), que ainda assim conseguiu manter a camisola rosa.

Nibali cumpriu os 222 quilómetros da 16.ª etapa, uma ligação entre Rovett e Bormio recheada de montanha, em 06:24.22 horas, batendo ao ‘sprint’ o espanhol Mikel Landa (Sky) e deixando o terceiro classificado, o colombiano Nairo Quintana (Sky), a 12 segundos.

Tom Dumoulin, que parou para satisfazer necessidades fisiológicas e perdeu 02.17 minutos na meta, segurou a camisola rosa, mas tem agora apenas 31 segundos de vantagem sobre Quintana, com Nibali no terceiro posto, a 01.12 minutos.

Adrien Silva reconhece desilusão e promete aos adeptos do Sporting nunca desistir

O capitão do Sporting Adrien Silva reconheceu na terça-feira a desilusão com a época futebolística, numa mensagem dirigida aos adeptos ‘leoninos’, a quem promete um futuro melhor.

“Este ano, as coisas não correram tão bem como o esperado, mas eu acredito piamente que melhores dias virão. A vós, meus adeptos, só tenho a agradecer pelo apoio e carinho manifestado para comigo. Por mim, por vós e por um melhor futebol prometo-vos nunca desistir de ser cada vez melhor”, escreveu o médio na sua página oficial no Facebook.

O Sporting terminou a edição 2016/17 da I Liga no terceiro lugar, a 12 pontos do tetracampeão Benfica, tendo sido eliminado nas fases de grupos da Liga dos Campeões e da Taça da Liga e nos quartos de final da Taça de Portugal.

Marco Silva, o cobiçado, resiste à marca do ‘destetra’

Treinador do Hull City volta a ser uma carta no baralho da SAD do FC Porto para o lugar de Nuno Espírito Santo. Em 2014, foi a aposta n.º 1 de Antero Henrique, mas o presidente preferiu Lopetegui e teimou em Peseiro quando o espanhol foi despachado. Agora, é Marco quem resiste à equipa que averbou o inédito ‘destetra’ da era Pinto da Costa.

Manchetes do dia

A Bola: “Iuri é para ficar”. Época do jovem no Boavista convenceu os leões

Record: “Ederson tem de render 30 milhões”. Vieira já estabeleceu preço para o guarda-redes

O Jogo: “FC Porto reflete”. Marco Silva é um nome consensual para a SAD do Porto