Mourinho não faz poesia, mas ganha títulos, Rio Ave e Nacional ficam sem treinadores e Rui Costa foi segundo na Volta a Itália

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

'Grande' FC Porto europeu 'nasceu' em Viena, em 1987, há 30 anos

A primeira grande conquista do FC Porto aconteceu há 30 anos, a 27 de maio de 1987, no Prater, em Viena (Áustria), com a vitória por 2-1 face ao Bayern Munique, na final da Taça dos Campeões Europeus.

O agora lendário calcanhar do argelino Rabah Madjer, aos 77 minutos, e o golo decisivo do brasileiro Juary, a passe do argelino, aos 79, anularam o tento de Kögl, aos 25, coroando de glória a segunda de 11 finais internacionais dos 'dragões', que viriam a vencer mais seis e a perder apenas três Supertaças europeias, depois da derrota na Taça das Taças de 1983/84.

O primeiro título europeu da era Pinto da Costa, que tinha assumido a presidência cinco anos antes, abriu a porta à afirmação dos 'dragões' como grande clube no continente, a que se seguiu a conquista da Taça Intercontinental, a 13 de dezembro de 1987, numa vitória por 2-1, após prolongamento, ante os uruguaios do Peñarol, na neve de Tóquio, e da Supertaça Europeia, perante o Ajax (2-0 após as duas mãos).

Luís Filipe Vieira diz que São Domingos de Benfica foi sempre "porto de abrigo"

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi distinguido com a medalha de mérito desportivo pela junta de freguesia de São Domingos de Benfica, local que classificou como "porto de abrigo".

Foi uma cerimónia muito concorrida e que contou em peso com a presença da direção do clube ‘encarnado’ e da respetiva SAD, assim como do técnico Rui Vitória e do ‘capitão’ da equipa de futebol, o brasileiro Luisão.

Fernando Medina, presidente da autarquia lisboeta, também fez questão de marcar presença nesta cerimónia, que teve como principal anfitrião António Cardoso, o presidente da junta de freguesia local.

José Mourinho chega aos 25 troféus, em atípica época de estreia no United

O português José Mourinho somou o 25.º troféu da carreira como treinador principal, o quarto europeu e o terceiro numa atípica primeira temporada como responsável máximo pelo histórico Manchester United.

Depois de arrancar a época com um triunfo na Supertaça inglesa (2-1 ao campeão Leicester), ‘Mou’ fecha-a com o seu quarto ‘caneco’ europeu, a Liga Europa, o único troféu que faltava no museu dos ‘red devils’, após um triunfo por 2-0 sobre o Ajax, em Estocolmo.

Pelo meio, o técnico, de 54 anos, que assumiu pela primeira vez o comando de uma equipa em 2000/01, ao serviço do Benfica, ainda arrecadou a Taça da Liga inglesa, ao bater na final o Southampton por 3-2.

Manchester United, de José Mourinho, conquista Liga Europa, ao bater Ajax

O Manchester United, comandado pelo treinador português José Mourinho, conquistou a edição 2016/17 da Liga Europa em futebol, ao vencer os holandeses do Ajax por 2-0, na final de Estocolmo.

O francês Paul Pogba, aos 18 minutos, e o arménio Henrikh Mkhitaryan, aos 48, apontaram os tentos dos ‘red devils’, que conquistaram o terceiro troféu da temporada, depois da Supertaça e da Taça da Liga inglesa.

O United arrebatou o troféu que faltava no seu currículo, enquanto o técnico luso passou a somar 25 títulos, quatro deles europeus, pois já contava duas edições da Liga dos Campeões (2003/04 e 2009/10) e uma da Taça UEFA (2002/03).

Treinador Luís Castro deixa Rio Ave

O Rio Ave, da I Liga de futebol, anunciou que "foi decidido, por mútuo entendimento, não dar continuidade à ligação contratual com o treinador Luís Castro".

Luís Castro, que chegou a Vila do Conde em novembro do ano passado, para render Nuno Capucho, tendo conduzido a equipa até ao sétimo lugar do campeonato, terminava o seu vínculo com a formação nortenha, no final de maio, e irá agora prosseguir o seu trabalho noutro clube.

Numa mensagem deixada no sítio do clube, o treinador confessou ter sido "uma honra ter representado o Rio Ave", deixando uma palavra "de agradecimento à direção, jogadores, staff e adeptos pelo apoio dado".

Treinador João de Deus deixa Nacional

O treinador João de Deus vai deixar o comando técnico da equipa do Nacional, informou o emblema que, a par do Arouca, foi despromovido à II Liga de futebol.

"O vínculo que ligava clube e técnico termina no final desta temporada e não vai ser renovado", diz o curto comunicado dos ‘alvinegros’ na habitual ‘news letter’ diária do Nacional.

Rui Alves, presidente do clube insular, não tem dúvidas em afirmar que o técnico "é o menos culpado" pela despromoção da equipa à II Liga, deixando mesmo um grande elogio à qualidade e capacidade de João de Deus.

Giro: Rui Costa segundo na 17.ª etapa

O ciclista português Rui Costa (UAE Team Emirates) foi segundo classificado na 17.ª etapa da Volta a Itália, ganha pelo francês Pierre Rolland (Cannondale-Drapac).

Rolland cruzou a meta em solitário, cumprindo os 219 quilómetros entre Tirano e Canazei em 05.42.56 horas, com Costa a ser segundo, a 24 segundos, na frente do grupo perseguidor.

O holandês Tom Dumoulin (Sunweb) manteve a camisola rosa, ao integrar o pelotão, que deu luz verde a uma numerosa fuga e chegou a mais de sete minutos.

Benfica oferece camisolas a militares destacados na República Centro Africana

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, entregou camisolas personalizadas do clube aos militares portugueses que se encontram destacados na República Centro Africana, numa iniciativa da Fundação Benfica, que decorreu no Museu Militar de Lisboa.

O líder dos ‘encarnados’, que se fez acompanhar pelo presidente executivo da Fundação Benfica, Carlos Móia, destacou o "trabalho humanitário" desenvolvido pelos 160 militares que compõem o contingente luso naquele país.

Mundial sub-20: Portugal empata com Costa Rica e complica apuramento

Portugal empatou a um golo com a Costa Rica, na segunda jornada do Grupo C do Mundial de sub-20 de futebol, na Coreia do Sul, complicando as contas do apuramento para os oitavos de final.

Diogo Gonçalves colocou Portugal em vantagem aos 32 minutos, na marcação de uma grande penalidade, com Jimmy Marin a empatar aos 48, igualmente de penálti, antes de Ruben Dias ter sido expulso aos 71, ao ver o segundo cartão amarelo.

Com este resultado, Portugal tem apenas um ponto, tal como a Costa Rica, enquanto a Zâmbia, que derrotou a ‘equipa das quinas’ na primeira jornada (2-1) e hoje o Irão (4-2), já está apurada, com seis pontos, mais três do que a equipa iraniana, próxima adversária da seleção lusa.

Benfica fez treino de adaptação ao relvado do Jamor apenas sem Jardel

O Benfica realizou o treino de adaptação ao relvado do Estádio do Jamor, apenas sem o central brasileiro Jardel, a quatro dias da final da Taça de Portugal de futebol, no domingo com o Vitória de Guimarães.

Jardel recupera de uma entorse no joelho esquerdo, com lesão no ligamento lateral interno, e é baixa garantida para a final, que se disputará a partir das 17:15, com arbitragem de Hugo Miguel, da associação de Lisboa.

Hoje, no Jamor, o treinador dos ‘encarnados’, Rui Vitória contou com a presença de 27 jogadores do plantel.

Manchetes do dia

A Bola: “A última é sempre a melhor”. Palavras de Mourinho

Record: “Sempre especial”. A última conquista da taça UEFA de Mourinho

O Jogo: “Special quatro”. Mourinho conquista quarta taça europeia