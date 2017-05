Fernando Santos esqueceu-se de Ederzito?, o vídeo-árbitro estreia-se no fim de semana, Samaris vai jogar e Marco SIlva já saiu do Hull City

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Taça de Portugal: Final estreia vídeo-árbitro

A final da Taça de Portugal de futebol entre Benfica e Vitória de Guimarães, agendada para domingo, no Estádio Nacional, vai ser o primeiro jogo decisivo de provas nacionais, a nível mundial, a recorrer oficialmente ao vídeo-árbitro.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou a 07 de abril a utilização do vídeo-árbitro no embate entre vitorianos e ‘encarnados’, o primeiro jogo oficial do país a recorrer ao sistema de comunicação entre o árbitro de campo e os árbitros a cargo das imagens em direto.

O organismo responsável pelo futebol nacional anunciou na segunda-feira que Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa, vai ser o árbitro da final da ‘prova rainha' e que Artur Soares Dias e Jorge Sousa, ambos da Associação de Futebol do Porto, vão ser os assistentes de vídeo-árbitro.

Samaris pode jogar final da Taça de Portugal, face ao recurso do Benfica

O médio internacional grego Samaris vai poder jogar domingo a final da Taça de Portugal, depois de o Benfica ter apresentado recurso, que tem efeitos suspensivos, do castigo de quatro jogos que lhe foi aplicado.

Uma fonte do Benfica disse à Agência Lusa que o recurso do castigo de Samaria já entrou e que existe despacho de aceitação a atribuir efeito suspensivo, pelo que o jogar pode defrontar o Vitória de Guimarães.

Samaris foi suspenso na terça-feira por quatro jogos pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), depois de ter dado um murro ao jogador Diego Ivo, do Moreirense, na parte final do embate da 28.ª jornada da I Liga de futebol, a 09 de abril, que os ‘encarnados’ venceram por 1-0.

Sindicato dos técnicos da Finanças espanholas apoia queixa contra Ronaldo

O Sindicato dos técnicos do ministério espanhol das Finanças (GESTHA) apoiaram a queixa da Agência Tributária (AEAT) contra o futebolista português Cristiano Ronaldo, por alegados crimes fiscais e não pagamento de impostos.

Ronaldo não terá pagado o imposto sobre os rendimentos para não residentes de 2011 e crimes fiscais agravados em 2012 e 2013, com o sindicato a lamentar a demora da Autoridade Tributária para enviar esta queixa para o ministério público, lembrando que o crime de 2011 prescreve a 01 de julho.

Vários meios de comunicação noticiaram uma queixa da Autoridade Tributária contra Cristiano Ronaldo, que terá ocultado oito milhões de euros recebidos por direitos de imagem entre 2011 e 2014 – neste último ano pagou seis milhões.

Eder: amado por muitos, odiado por outros tantos

O herói nacional que pôs 11 milhões a chorar no dia 10 de julho de 2016 é odiado (ou quase) em França. E, agora, não foi convocado por Fernando Santos para a Taça das Confederações. Faz sentido?

Uma análise para ler AQUI na Tribuna.

É oficial:Marco Silva sai do Hull City

O Hull City anunciou na quinta-feira, em comunicado, a saída do treinador português Marco Silva. "O Clube pode anunciar que Marco Silva optou por deixar o cargo de Treinador Principal. Marco teve a oportunidade de continuar o trabalho que fez nos quatro meses e meio que esteve no KCOM Stadium. Infelizmente, depois de considerar o seu futuro, ele escolheu sair", escreveu o clube.

Manchetes do dia

A Bola: “Bataglia avança”. Sporting pode contratar jovem do SC Braga



Record: “Sporting ataca na Croácia”. Jogadores do Rijeka na mira dos leões

O Jogo: “Bruno aceita perder Semedo”. Sporting quer satisfazer os desejos caros do treinador