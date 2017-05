Adeus, Totti!, a Taça de Portugal é do Benfica, Ederson está de saída e Vettel venceu no Mónaco

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

Ederson de saída do Benfica

À saída do relvado do Jamor, o guarda-redes brasileiro afirmou que este foi "provavelmente" o último jogo que fez pelas águias e elogiou os restantes companheiros de equipa: "jogo muito complicado, enfrentámos uma equipa muito difícil, diferente do jogo da Luz, deram pouco espaço, mas graças a deus saímos vitoriosos. Conseguimos algo importante no clube".

Disse ainda que "é sempre bom vencer. Trabalhámos para isto e estamos de parabéns".

Segundo "O Jogo", Ederson irá alinhar pela equipa de Pep Guardiola, que ainda esta semana anunciou a contratação do internacional português Bernardo Silva.

O grande adeus de Totti: "Gostaria de escrever um poema ou uma canção mas não sou capaz"

O histórico capitão da Roma, Francesco Totti, que disputou este domingo o último jogo com a camisola do clube da capital, admitiu ter medo e pediu aos adeptos romanos que o apoiem neste período difícil que o espera. Na página oficial do Facebook a AS Roma dedicou-lhe nos últimos dias vários vídeos de homenagem.

Mais sobre esta despedida para ler AQUI na Tribuna.

Taça de Portugal: Detidas 16 pessoas, maioritariamente por artigos pirotécnicos

A PSP considerou positiva a operação que envolveu a segurança em torno da final da Taça de Portugal em futebol, salientando que forma detidas 16 pessoas e apreendidos 55 artigos pirotécnicos.

Segundo a subcomissária Elga Fiúza avançou que foram detidas 13 pessoas por posse de 55 artigos pirotécnicos, duas por resistência à autoridade e uma por posse de estupefacientes.

Apesar deste registo, a agente considera que a operação foi bem-sucedida, até porque não se registaram confrontos com adeptos, antes, durante ou depois do jogo.

Seleção de sub-21 inicia preparação para Euro2017 sem Bruma e Bruno Fernandes

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 concentrou-se domingo em Oeiras para iniciar a preparação para o Euro2017 sem Bruno Fernandes e Bruma, que ainda não se juntaram ao grupo por compromissos dos respetivos clubes.

O médio da Sampdoria, que alinhou no domingo frente Nápoles na 38ª e última jornada da Liga italiana, viaja na segunda-feira para Lisboa, enquanto o extremo do Galatasaray só integra os trabalhos a partir de 04 de junho.

Os jogadores realizam hoje exames médicos de rotina e o primeiro treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 17:30, sendo que, uma hora antes, um dos jogadores dará uma conferência de imprensa naquele complexo desportivo.

Taça de Portugal: Hugo Miguel utilizou vídeo-árbitro, mas sem alterar decisões

O árbitro Hugo Miguel recorreu duas vezes ao vídeo-árbitro na final da Taça de Portugal de futebol, em que o Benfica venceu o Vitória de Guimarães por 2-1, mas manteve as decisões iniciais em situações de possível penálti.

O juiz da Associação de Futebol de Lisboa deparou-se com a primeira situação de consulta do vídeo-árbitro aos 12 minutos, quando o benfiquista Grimaldo cruzou da esquerda e a bola embateu no corpo e depois no braço de Josué no interior da área vitoriana, mas deixou o lance prosseguir tal como o fizera inicialmente.

O outro lance que mereceu recurso ao vídeo-árbitro ocorreu na segunda parte, aos 56 minutos, também na área vimaranense, com Josué envolvido: Cervi rematou contra o braço do defesa central, que não se mexeu, mas estava além da volumetria do corpo, e Hugo Miguel manteve, após consulta ao sistema, a decisão de deixar o jogo seguir.

Taça de Portugal: Benfiquista Salvio nomeado "homem do jogo" da final

O extremo benfiquista Salvio recebeu o prémio de "homem do jogo" da final da Taça de Portugal de futebol, em que os ‘encarnados' derrotaram o Vitória de Guimarães por 2-1, conquistando o troféu pela 26.ª vez.

O jogador argentino, de 24 anos, marcou o segundo golo da equipa de Rui Vitória, aos 53 minutos, num cabeceamento certeiro, em resposta a um cruzamento de Nélson Semedo, e acabou por ser eleito o melhor jogador em campo pelos jornalistas presentes na final.

Salvio mostrou-se “contente” por ser eleito o "melhor jogador do jogo", mas considerou que o "mais importante" foi a "vitória" e o "título" e ajudar a equipa com o golo, no momento em que foi reconhecido pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Presidente agradece contributo do Ginásio Clube Português para desporto nacional

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu "em nome de Portugal", o contributo do Ginásio Clube Português (GCP)para o desporto nacional, considerando-o "um exemplo excecional para todo o país".

Marcelo Rebelo de Sousa falava no final de uma cerimónia na qual recebeu o cartão de presidente de honra do clube, que decorreu antes do início da Gala desportiva "A Mar", no Centro Cultural de Belém.

"O Ginásio Clube Português é um grande clube. Habituei-me a ver este clube como um grande clube nacional", declarou o Presidente da República perante dezenas de atletas e de convidados da gala.

Sebastien Vettel vence GP do Mónaco

Dezasseis anos depois da última vitória da Ferrari, nas ruas de Monte Carlo pelas mãos do alemão Michael Schumacher, o seu compatriota Sebastian Vettel volta a colocar um “cavallino rampante” no lugar mais alto do pódio monegasco.

Mais sobre esta vitória para ler AQUI na Tribuna.

Manchetes do dia

A Bola: “Sempre em festa”. Águia fecha época com chave de ouro

Record: “Benfica soberano”. Águias juntam Taça de Portugal à Liga

O Jogo: “Aí está a 26ª”. Benfica garantiu a dobradinha