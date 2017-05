Uma pedra no ténis chamada Djokovic, o novo treinador do Barcelona, as contas bancárias de Brahimi e Jesus quer Coentrão

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

Jogos da I Liga terão árbitros da primeira categoria como vídeo-árbitro

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) aprovou na segunda-feira que em todas os jogos do campeonato principal, a partir da próxima época, haverá um árbitro da primeira categoria integrado na equipa de vídeo-árbitro.

A decisão foi tomada numa assembleia-geral do organismo, que esteve reunido hoje na sua sede, no Porto, para discutir as alterações aos regulamentos de arbitragem e disciplinar, numa sessão que acabou por ser suspensa, quando estavam ser a debatidas as questões disciplinares.

Ivo Vieira assina pela Académica com o objetivo de subida à I Liga de futebol

Ivo Vieira foi apresentado como novo técnico da Académica, sucedendo a José Costinha, com o objetivo de recolocar o clube na I Liga de futebol, da qual foi despromovida em 2016.

"Será um trabalho árduo, em que temos de nos sacrificar para conseguir o objetivo, que é colocar a Académica no lugar que, por direito, é merecedora", disse o treinador, na conferência de apresentação.

O técnico, de 41 anos, salientou que optou pela 'briosa' devido ao projeto "aliciante" apresentado pela direção e à grandeza e história do clube, que tem as "melhores" condições dos emblemas da II Liga e "melhores do que muitos da I Liga".

Ernesto Valverde é o novo treinador do Barcelona

O treinador espanhol Ernesto Valverde é o substituto de Luis Enrique no comando técnico do Barcelona, vice-campeão espanhol de futebol, anunciou o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu.

O treinador de 53 anos orientou o Athletic Bilbau das últimas quatro épocas, tendo conquistado a Supertaça de Espanha em 2015: qualificou-se uma vez para a Liga dos Campeões e três para a Liga Europa.

Luis Enrique anunciou em março que não iria renovar com o Barcelona, formação que dirigiu nas últimas três temporadas.

Cédric quer recuperar o ritmo com Chipre para depois vencer na Letónia

Cédric Soares afirmou que o particular com o Chipre vai servir para alguns jogadores da seleção portuguesa de futebol recuperarem o ritmo, depois de algum tempo de paragem, e garantiu que o pensamento está na Letónia.

"O jogo com o Chipre vai servir para ganhar ritmo, sobretudo aos jogadores que estiveram parados na última semana. Nesse jogo, o grupo ainda não vai estar completo. Não vai ser de vida ou morte como com a Letónia. O jogo com Chipre vai servir sobretudo para nos prepararmos", afirmou Cédric Soares.

Brahimi recebe direitos de imagem no paraíso europeu dos impostos

Jogador franco-argelino do FC Porto abriu há um ano duas sociedades em Malta que visam gerir os contratos publicitários e outras receitas não salariais.

Mais sobre esta situação AQUI na Tribuna.

João Sousa vence em Roland Garros... mas agora vai defrontar Djokovic

João Sousa qualificou-se hoje para a segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao vencer o sérvio Janko Tipsarevic, em quatro sets.

Após seis derrotas consecutivas no circuito ATP, o vimaranense, 59.º do mundo, regressou aos triunfos e bateu Tipsarevic, 58.º, por 4-6, 7-6 (7-3), 6-2, 6-2, em três horas e oito minutos.

O tenista português de 28 anos está pela terceira vez consecutiva na segunda ronda em Roland Garros, da qual nunca passou.

João Sousa vai agora encontrar o sérvio Novak Djokovic, detentor do título e número dois da hierarquia mundial. Sousa já defrontou Djokovic por três vezes, com as três vitórias a sorrirem ao sérvio de 30 anos.

Jesus quer Fábio Coentrão no Sporting

O lateral-esquerdo do Real Madrid, Fábio Coentrão, é o reforço desejado por Jorge Jesus par a defesa leonina em 2017/18, avança o “Record”. Segundo o desportivo, Coentrão terá estado em Portugal nos últimos dias, mas devido à ausência do líder leonino, Bruno de Carvalho – acompanhou a equipa de andebol na conquista da Taça Challenge, na Roménia – não permitiu que as negociações avançassem.

Fábio Coentrão estará em Cardiff para a final da Liga dos Campeões e só depois é que o futuro do internacional português, de 29 anos, ficará definido.

Manchetes do dia

A Bola: “Mais caro do que Ederson só Buffon”. City dá 40 milhões pelo brasileiro

Record: “Coentrão prioritário”. Jesus quer central do Real Madrid

O Jogo: “Lautaro Martinéz na mira”. FC Porto quase a fechar negócio com avançado