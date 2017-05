O Benfica vende tanto, tanto, tanto... Costinha é o novo treinador do Nacional e Sérgio Conceição ruma ao Porto(?)

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

Rui Vitória: “Se tivesse de ser um Alex Ferguson do Benfica, seria sem qualquer problema"

O treinador do Benfica diz sentir-se muito envolvido no projeto do clube. Em entrevista no “Jornal da Noite” da SIC, Rui Vitória admite que não teria qualquer problema em treinar os encarnados ao longo de vários anos e que está em perfeita sintonia com Luís Filipe Vieira.

Não há clube na Europa que ganhe mais dinheiro com vendas do que o Benfica

Entre os 32 clubes europeus mais valiosos, o Benfica foi o que mais retorno sobre lucro gerou na época passada: por cada 100 milhões de euros em receitas, o clube da Luz registou 30 milhões de lucro antes de impostos, segundo um estudo da auditora KPMG, que a Tribuna Expresso revela em primeira mão.

Roland Garros: Gastão Elias cai na primeira ronda

O número dois nacional falhou o acesso à segunda ronda de um 'Grand Slam' pela sétima vez, caindo diante do 49.º jogador mundial pelos parciais de 6-3, 6-2 e 7-5, em uma hora e 49 minutos.

Ainda não foi desta que o número dois nacional chegou à segunda ronda de um 'Grand Slam': depois das tentativas frustradas no Open da Austrália (2017), no Open dos Estados Unidos (2016), em Wimbledon (2013 e 2016) e também em duas edições anteriores do torneio parisiense (2014 e 2015), Elias voltou a cair à primeira.

O 108.º jogador mundial até começou melhor o terceiro 'set', conquistando o 'break' no segundo jogo, mas Edmund, que perdeu com João Domingues na primeira ronda do Estoril Open, mas que tinha derrotado João Sousa na primeira fase do Masters 1.000 de Roma, conseguiu o 'contra-break' no quinto jogo.

Na reta final do terceiro parcial, o britânico voltou a quebrar o serviço do tenista da Lourinhã, que viu o seu sonho de passar uma ronda cair na terra batida do 'court' 14 do complexo de Porte d'Auteuil.

Fernando Santos recebe seis reforços a três dias de Portugal jogar contra Chipre

Pizzi, Nelson Semedo, Raphaël Guerreiro, Bruno Alves, André Gomes e Ricardo Quaresma vão estar às ordens do selecionador nacional.

A seleção portuguesa continua a preparar o particular com Chipre na Cidade do Futebol, em Oeiras, e é esperado que Fernando Santos tenha mais jogadores disponíveis.

Nos primeiros dois dias de trabalho, o selecionador nacional contou com apenas 16 dos 24 jogadores chamados, sendo para já certo que só vai poder contar com Pepe e Cristiano Ronaldo no inicio da próxima semana.

Costinha é o novo treinador do Nacional

Costinha é o novo treinador do Nacional, anunciou esta terça-feira o clube insular. O técnico assinou por uma temporada e regressa assim a um emblema que representou em 1996/97, na altura como jogador.

Depois de ter saído da Académica no final da presente época, Costinha assume agora a formação madeirense, que em 2017/18 irá disputar a 2.ª Liga.

Sérgio Conceição pode estar prestes a aterrar no Porto

Segundo o “Record”, o treinador português está prestes a tornar-se no sucessor de Nuno Espírito Santo no comando técnico do FC Porto. Entre Sérgio Conceição e os dragões já existe um encontro de interesses tendo em vista a mudança do técnico.

O presidente do Nantes, Waldemar Kita, levantou o véu sobre um processo que terá sempre de passar por uma dura e longa ronda negocial entre os clubes. "Tenho a confirmação de que ele quer sair e estou estupefacto", revelou o dirigente, em declarações ao jornal francês “20 Minutes”.

Manchetes do dia

A Bola: “Alex Pinto blindado por 60 milhões”. jovem lateral do Vitória de Guimarães garantido no Benfica

Record: “Tudo certo com Sérgio”. Pinto da Costa já escolheu treinador

O Jogo: “FC Porto seduziu Conceição”. Presidente do Nantes só deixa sair treinador português se o Porto pagar cláusula de rescisão