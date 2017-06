O Sporting é campeão de andebol (e foi buscar Bataglia e Coentrão no futebol), Espírito Santo está empregado e o jogo de basquetebol do ano

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

LC: 'Vencedor' Real Madrid contra 'perdedora' Juventus em final que promete

O Real Madrid, clube mais titulado do continente, e a Juventus, recordista de finais perdidas, fecham sábado no Millennium Stadium, em Cardiff, a época futebolística 2016/17, numa 62.ª final da Liga dos Campeões que promete.

No País de Gales, os ‘merengues’ jogam para se tornarem o primeiro clube a revalidar o cetro na ‘era Champions’ (1992/93), 27 anos depois do ‘bis’ do AC Milan (1989/90), frente a um conjunto transalpino que volta mais forte do que há dois anos, quando caiu perante o FC Barcelona (1-3).

O historial dá total favoritismo aos madrilenos, que ganharam 11 de 14 finais, uma face à ‘vecchia signora’, derrotada em seis de oito, dessa vez, em 1997/98, por um tento do então avançado ‘merengue’ Predrag Mijatovic.

Guarda-redes Ederson Moraes confirma Manchester City

O brasileiro Ederson Moraes já falou na quarta-feira como novo guarda-redes do Manchester City, apesar de o Benfica, campeão português de futebol, e o clube inglês ainda não terem confirmado oficialmente a transferência.

Ederson, que foi uma das peças influentes no 'tetra' conquistado pelo Benfica, já chegou a Lisboa depois de ter cumprido exames médicos no Manchester City e, em declarações à Bola TV, disse que as primeiras impressões "foram positivas".

Numa altura em que a transferência ainda não foi confirmada, Ederson não falou sobre os eventuais valores da mesma, cerca de 40 milhões, mas sempre foi adiantando que, a se confirmarem os valores, "é uma responsabilidade muito grande" ser o segundo guarda-redes mais caro de sempre na história do futebol, apenas superado pelo italiano Gianluigi Buffon.

Ana Catarina Nogueira nos oitavos de final do Masters de Barcelona de padel

A portuguesa Ana Catarina Nogueira, com Valeria Pavon, apurou-se para os oitavos de final do Masters de Barcelona de padel, depois de derrotar a dupla Maite Gabarrus Alonso e Tamara Icardo.

A dupla seguiu em frente ao vencer o seu encontro por 2-0, com parciais de 6-3 e 7-5, e vai agora defrontar nos oitavos de final o par formado por Cecilia Reiter e Carolina Navarro, nonas na hierarquia do circuito 'WPT'.

A outra portuguesa que tinha garantido a presença no quadro principal, a madeirense Filipa Mendonça, teve menos sorte e, em equipa com Ingrid van Boven Campoy, perdeu frente às espanholas Cristina Gomis Argemi e Nuria Rovira por 6-3 e 6-2, caindo assim nos 16 avos de final.

Sporting vence Benfica e sagra-se campeão nacional de andebol

O Sporting sagrou-se campeão nacional de andebol, ao vencer o Benfica por 25-23, em jogo da 10.ª e última jornada da segunda fase do campeonato, disputado em Odivelas.

Os 'leões', que ao intervalo já venciam por 14-8, dependiam apenas de si para somarem ao 18.º título na prova, enquanto o FC Porto, que se sagrou vice-campeão, precisava de fazer um resultado melhor do que a equipa lisboeta, de nada valendo a vitória por 33-19 na receção ao Águas Santas.

A fase final do campeonato está ainda marcada por um protesto dos 'dragões' ao jogo com o Benfica, derrota portista por 28-27, que foi negado pela Federação de Andebol de Portugal, mas os 'azuis e brancos' recorreram da decisão para o conselho de justiça da federação.

Presidentes de Sporting e Arouca constituídos arguidos no 'caso do túnel de Alvalade'

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu converter o processo de inquérito em processo disciplinar o ‘caso do túnel de Alvalade’, que opôs os presidentes de Sporting e Arouca.

Após o final do jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol, a 06 de novembro, que os ‘leões’ venceram por 3-0, Bruno de Carvalho e Carlos Pinho desentenderam-se na zona dos balneários, levando mesmo à intervenção dos ‘stewards’ e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, o CD explica que a proposta da Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional foi deferida parcialmente.

Roland Garros: João Sousa eliminado por Novak Djokovic

O tenista português João Sousa foi eliminado na segunda ronda de Roland Garros, ao perder com o sérvio Novak Djokovic, campeão em título do segundo torneio do ‘Grand Slam’ da temporada.

No torneio de terra batida parisiense, Sousa, 59.º do mundo, entrou mal no encontro, ao perder o primeiro ‘set’, por 6-1, mas equilibrou nos dois parciais seguintes, apesar da derrota por 6-4, 6-3, em duas horas e sete minutos.

Pelo terceiro ano consecutivo, o vimaranense caiu na segunda ronda de Roland Garros, único ‘major’ em que ainda não chegou à terceira eliminatória.

Nuno Espírito Santo vai treinar o Wolverhampton

O treinador português Nuno Espírito Santo, que orientou o FC Porto esta época, vai dirigir o Wolverhampton, anunciou o clube da segunda liga inglesa de futebol.

“Conheci o Nuno [Espírito Santo] há dois anos, mas, nessa altura ainda não tínhamos adquirido o clube. Depois de falar com ele, fiquei impressionado com os seus conhecimentos”, disse Jeff Shi, proprietário dos ‘Wolves’.

Segundo o dono os ‘Wolves’, o antigo treinador de Rio Ave, Valência e FC Porto “adequa-se à estratégia” do clube inglês, que apresentará o novo treinador na quinta-feira.

Cavaliers vs. Warriors: um guia para a final que toda a gente sabia que ia acontecer

O que fizeram para chegar aqui? Que histórias vão estar na ordem do dia? O que vai mudar face aos últimos dois anos (ou, como quem diz, face às duas últimas finais)? Vai LeBron James aproximar-se de Jordan ou Kevin Durant agarrar o primeiro anel? Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors arrancaram a época como super-favoritos e começam hoje, sem surpresas, a discutir o título da NBA.

Mais sobre este jogo AQUI na Tribuna.

Sérgio Conceição, um treinador de fúrias em tempos de cólera

Após a nega de Marco Silva, Pinto da Costa virou-se para Sérgio Conceição, disposto a contrariar a Lei de Murphy na pior fase dos seus 35 anos de liderança.

Mais AQUI na Tribuna.

Battaglia e Coentrão no Sporting, Jefferson e Esgaio seguem para Braga

O SC Braga e o Sporting já chegaram a acordo para a transferência do médio argentino Rodrigo Battaglia para Alvalade. Ao que a SIC apurou, os leões vão pagar ao emblema minhoto cerca de 3,5 milhões de euros. mais a cedência de Jefferson e Ricardo Esgaio ao clube minhoto.

Já Fábio Coentrão, lateral do Real Madrid, deverá rumar a Alvalade por empréstimo durante um ano. O Sporting ficará ainda com direito de prioridade na compra do jogador no final da época, avança o “Record”.

Manchetes do dia

A Bola: “Obrigado, Benfica”. Ederson despede-se da Luz e ruma ao City de Guardiola

Record: “Bataglia garantido, Coentrão por empréstimo”. Sporting começa a ganhar forma

O Jogo: “FC Porto convence o Nantes”. Sérgio Conceição está prestes a assinar pelo Porto