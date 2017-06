Lyon ganha Liga dos Campeões feminina, o Chaves mudou de treinador e Nélson Semedo está de saída para o Barcelona

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Fontelas Gomes na arbitragem da UEFA é "reconhecimento" do trabalho em Portugal

O presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fontelas Gomes, considerou a sua nomeação para o comité de arbitragem da UEFA um “reconhecimento” do trabalho realizado no setor em Portugal.

“Esta nomeação para o Comité de Arbitragem da UEFA deixa-me naturalmente satisfeito, sobretudo pelo que representa para a arbitragem e para o futebol português. É também o reconhecimento do nosso empenho no desenvolvimento da arbitragem”, considerou.

Em declarações à Lusa, o dirigente assume encarar o novo desafio “com enorme responsabilidade”, entendendo-o como “o resultado do trabalho que todos – Federação, Conselho de Arbitragem e árbitros – têm feito em prol do setor”.

Desportivo de Chaves anuncia Luís Castro como treinador para as próximas duas épocas

Luís Castro é o novo treinador do Desportivo de Chaves, da I Liga portuguesa de futebol, tendo assinado um contrato válido por dois anos, anunciou o clube na sua página oficial.

“Estamos fortemente convictos que este é o homem certo para o lugar certo”, referiu o emblema ‘azul-grená’.

O técnico de 55 anos, que na época passada esteve no comando do Rio Ave, foi coordenador da formação do FC Porto durante sete épocas e, durante mais três, orientou o conjunto B dos ‘dragões’.

Lyon sagra-se pela quarta vez campeão europeu de futebol feminino

O Olympique Lyon sagrou-se pela quarta vez campeão europeu de futebol feminino, ao vencer o Paris Saint-Germain no desempate por grandes penalidades, por 7-6.

Após um empate sem golos no tempo regulamentar e prolongamento, a grande penalidade que deu a vitória ao Lyon em Cardiff foi marcada pela guarda-redes Sarah Bouhaddi.

A equipa de Lyon assegurou assim a sua quarta conquista, depois dos triunfos em 2011, 2012 e 2016, igualando as alemãs do 1. FFC Frankfurt nas equipas com mais vitórias nesta competição.

Federação argentina oficializa Jorge Sampaoli por cinco anos

O treinador argentino Jorge Sampaoli foi confirmado como novo selecionador argentino de futebol pela federação do seu país, com quem assinou um contrato válido por cinco anos.

"Era uma grande aspiração. Sempre sonhei com isto, e agora foi realizado", disse o técnico de 57 anos, durante uma conferência de imprensa realizada no centro de treinos da seleção argentina, em Ezeiza, arredores de Buenos Aires.

Sampaoli, que orientou na última temporada os espanhóis do Sevilha, terá como adjunto Jorge Burruchaga, campeão do mundo em 1986, no mundial do México.

Nélson Semedo pode encher (ainda mais) os cofres ao Benfica

Segundo a “Bola”, o lateral encarnado Nélson Semedo está prestes a rumar ao Barcelona. Ao que tudo aponta, o Benfica irá encher bem os cofres com esta transferência: a fasquia está fixada nos 50 milhões de euros.

Manchetes do dia

A Bola: “O lateral mais caro de sempre”. Nélson Semedo pode rumar ao Barcelona

Record: “É difícil deixar o Benfica”. Palavras de Jonas em entrevista ao desportivo

O Jogo: “Pedro Henrique negociado”. Central do Vitória de Guimarães negociado pelo Porto