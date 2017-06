Rei Ronaldo, a dobradinha feminina do Sporting, ABC ganhou a Taça no andebol e o mercado de transferências

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

ABC conquista 12.ª Taça de Portugal de andebol ao vencer Sporting

O ABC conquistou pela 12.ª vez a Taça de Portugal de andebol, ao vencer na final o Sporting, campeão nacional, por 35-33, em Fafe, após prolongamento.

A formação bracarense vencia ao intervalo por 19-14, tendo o Sporting chegado à igualdade 30-30 no tempo regulamentar.

Com este triunfo, o ABC impediu a 'dobradinha' dos leões e reconquistou o troféu dois anos depois, aproximando-se do Sporting, dominador do historial da Taça com 15 títulos.

Mundial sub-20: Peixe admite que Portugal não foi "suficientemente competente"

O selecionador português de futebol de sub-20 admitiu que a equipa não foi “suficientemente competente” para conseguir vencer hoje o Uruguai nos quartos de final do Mundial da categoria, que decorre na Coreia do Sul.

“Não fomos suficientemente competentes para sair vitoriosos neste jogo, mas tenho a certeza de que deixámos uma imagem muito positiva. Mostrámos ao mundo a qualidade dos nossos jogadores, a qualidade da nossa organização e estamos satisfeitos por isso”, disse Emílio Peixe, em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O técnico considerou que Portugal dominou o encontro, decidido a favor do Uruguai no desempate por grandes penalidades (5-4), depois de um empate a dois golos no final do tempo regulamentar, e do prolongamento, e admitiu que a equipa está triste.

Mundial sub-20: Portugal eliminado nos quartos de final pelo Uruguai nas grandes penalidades

A seleção portuguesa de futebol foi eliminada do Mundial de sub-20, ao perder nos quartos de final frente ao Uruguai no desempate nas grandes penalidades, por 5-4, após o empate 2-2 no tempo regulamentar e no prolongamento.

O guarda-redes uruguaio Mele defendeu os penáltis de Pêpê, José Gomes e André Ribeiro, tendo o defesa central Bueno convertido o remate decisivo, depois de Amaral e Vinã também terem desperdiçado castigos máximos.

No tempo regulamentar, Portugal esteve duas vezes em vantagem, com golos de Xande Silva, no primeiro minuto, e Diogo Gonçalves, aos 41 minutos, enquanto a seleção sul-americana empatou, por Bueno, aos 16, e Valverde, aos 46, na conversão de uma grande penalidade.

Miguel Oliveira quinto no Grande Prémio de Itália de Moto2

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou no quinto lugar o Grande Prémio de Itália de Moto2, sexta prova do Mundial de motociclismo de velocidade, vencido pelo italiano Mattia Pasini (Kalex).

O italiano, que conquistou o primeiro triunfo em Moto2, concluiu as 21 voltas ao circuito em 39.30,974 minutos, deixando a menos de um segundo o suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo classificado, e o espanhol Alex Marquez (Kalex), terceiro, enquanto Oliveira gastou mais 5,124 segundos do que Pasini.

O italiano Franco Morbidelli (Kalex), quarto na corrida de hoje, segue na liderança da classificação de pilotos, com 113 pontos, mais 13 do que Luthi, enquanto Oliveira segue no quarto lugar, com 70.

Ronaldo é a resposta para todos os nossos problemas

O português marcou dois golos na final da Liga dos Campeões que o Real Madrid conquistou: 4-1 diante da Juventus. A quinta Bola de Ouro está a meses de distância.

O Sporting fez a dobradinha, e isto não é peta – é Capeta

A equipa feminina de Alvalade bateu o Sporting de Braga por 2-1 na final da Taça de Portugal. As leoas somaram este título ao de campeãs nacionais.

Mercado de transferências

Segundo os desportivos desta segunda-feira, o Sporting é o clube que mais está a investir no mercado de transferências.

O “Jogo” conta só falta a Fábio Coentrão fazer os exames médicos para assinar pelos leões - o contrato será por um ano e vem por empréstimo.

Ao mesmo tempo, o “Record” avança que Lucas, do Boavista, também pode rumar a Alvalade por 1,5 milhões de euros.

Já Mathieu, central do Barcelona, está a ser negociado por Bruno de Carvalho, mas a muito custo - o preço do jogador parece ser demasiado alto para os cofres do Sporting, conta a “Bola”. Mas o presidente dos leões ainda não desistiu.

Manchetes do dia

A Bola: “Jogo de paciência por Mathieu”. Sporting quer central do Barcelona

Record: “Sporting aposta em Lucas”. Negociações com o Boavista bem encaminhadas

O Jogo: “Coentrão avaliado para assinar”. Real terá de pagar 90% do salário