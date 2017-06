Pepe está de saída do Real Madrid, a chegada de Sérgio Conceição, elogio a CR7 e a venda de Samaris

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

Uma aposta de risco em tempos de ira portista

Para travar o assalto do Benfica ao penta, pecado sem perdão entre os adeptos, Pinto da Costa bateu-se como um dragão para resgatar ao Nantes Sérgio Conceição, um dos jogadores-símbolo da causa azul e branca. Famoso por épicas fúrias mas total empenho como profissional, o novo técnico é uma aposta de risco em tempos de ira portista.

Ronaldo, o maior português vivo

“Nunca exibiu falsas modéstias, nem muito menos cultivou a humildade que tanto satisfaz a pequenez nacional. Escolheu vencer e assumir toda a vida como uma competição individual, disputada com determinação, trabalho e superação. Também aqui, Cristiano é o não-português.” Pedro Adão e Silva explica por que motivo Ronaldo é um português atípico. E também porque é o maior português vivo

Cheick Tioté, antigo jogador do Newcastle, morre durante um treino

Cheick Tioté faleceu durante um treino do Beijing Enterprises, clube da segunda divisão da China. O internacional costa-marfinense, 30 anos, transferira-se para o futebol chinês do Newcastle, equipa pela qual fez mais de 150 jogos, em Inglaterra.

Bruno de Carvalho admite conversações com Fábio Coentrão

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, admitiu na segunda-feira que o clube ‘leonino’ está em conversações com Fábio Coentrão para o lateral esquerdo do Real Madrid se mudar para Alvalade.

“Sim, há conversações. Vamos ver o que se passa”, disse Bruno de Carvalho à agência EFE, na Guatemala, onde assinou um acordo de cooperação com o Club Menedy para formar uma Academia Sporting.

O líder ‘leonino’ não se alongou muito mais sobre as negociações para contratar Fábio Coentrão, admitindo, porém, que o Sporting procura um defesa esquerdo.

SAD do Sporting com resultado positivo de 35,089 ME no terceiro trimestre de 2016/17

A SAD do Sporting registou um resultado positivo de 35,089 milhões de euros (ME) no terceiro trimestre do exercício referente à época de 2016/2017, segundo o comunicado enviado na segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o clube lisboeta, este representa "um dos melhores resultados trimestrais de sempre desde que foi constituída a sociedade anónima desportiva", tendo ainda realçado a diferença com o exercício do ano anterior, que apresentou um resultado negativo de 17,106 ME.

A SAD 'leonina' refere que "estes resultados refletem duas situações distintas e positivas: por um lado, em termos estritamente operacionais, nota-se um crescimento sustentado das receitas e, por outro, a realização das duas maiores vendas de sempre da Sporting SAD", o que aquela sociedade considera permitiu "cobrir o maior investimento efetuado na corrente época desportiva".

Pepe confirma que vai sair do Real Madrid

O defesa-central português do Real Madrid Pepe confirmou que vai sair do clube que revalidou no sábado a conquista da Liga dos Campeões de futebol, em declarações à rádio espanhola Cope.

"O carino das pessoas nunca poderei esquecer, sempre tentei fazer a minha carreira no Real Madrid. Isso me fez feliz, disse o internacional luso, de origem brasileira.

O jogador revelou ainda não ter assinado com nenhum clube", mas sempre foi adiantando que tem "a ilusão de continuar a ganhar títulos noutro clube", embora não tenha adiantado se será pelos franceses do Paris Saint-Germain, ou de outro clube.

Samaris pode rumar a Inglaterra

Samaris pode estar prestes a sair da Luz. Pelo que o “Record” apurou, Luís Filipe Vieira tem em cima da mesa a possibilidade de vender o internacional grego por 20 milhões de euros.

O jogador captou o interesse dos russos do Zenit, mas é em Inglaterra que está o seu coração. O Sunderland e o Newcastle estão dispostos a pagar o valor exigido.

Manchetes do dia

A Bola: “Como Jesus convenceu Coentrão”. Os argumentos utilizados pelo treinador do Sporting para captar o seu antigo jogador

Record: “Samaris por 20 milhões”. Transferência para Inglaterra está iminente

O Jogo: “Conceição já trabalha no Dragão”. Novo técnico do Porto já reuniu com Pinto da Costa