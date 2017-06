Rúben Semedo mudou-se para o Villareal, a Supertaça está marcada, Renato Sanchez pode sair do Bayern e Gumus ruma ao Benfica

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

Nantes revela rescisão com Sérgio Conceição e que este já terá assinado com FC Porto

O Nantes anunciou que o treinador português Sérgio Conceição já rescinciu o seu contrato para se vincular ao FC Porto, anunciou o clube gaulês de futebol na sua página oficial.

“Apesar de toda a confiança e apoio que o clube e os seus adeptos manifestaram ao seu treinador e um contrato recentemente renovado até 30 de junho de 2020, Sérgio Conceição informou a direção do FC Nantes da sua vontade irreversível de ir para o FC Porto, sem demora”, refere o clube presidido por Waldemar Kita.

Ainda segundo o clube gaulês, Sérgio Conceição e os seus três adjuntos já chegaram a acordo com os 'dragões'.

Supertaça Benfica-Vitória de Guimarães em Aveiro em 05 de agosto

A Supertaça entre o campeão Benfica e o finalista da Taça de Portugal Vitória de Guimarães vai realizar-se em 05 de agosto em Aveiro, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

O encontro vai realizar-se às 20:45 no Estádio Municipal de Aveiro e será transmitido em sinal aberto pela RTP1.

O Benfica, que conseguiu a ‘dobradinha’, campeonato e Taça de Portugal, procura a sétima Supertaça, enquanto o Vitória de Guimarães, que perdeu 2-1 na final do Jamor, vai em busca do seu segundo troféu na competição.

Benfica participa em jogo de comemoração do primeiro título europeu do Barcelona

O Benfica e o FC Barcelona vão reeditar o jogo entre as duas equipas para a Taça dos Clubes Campeões Europeus da época 1991/1992, que culminou com a conquista do primeiro troféu europeu dos catalães.

O jogo de futebol de 7, que decorrerá no próximo sábado, às 21:00, em Camp Nou, foi hoje anunciado pelo Benfica na sua página na internet.

De acordo com o Benfica, a equipa ‘encarnada’ será orientada por Toni e terá como jogadores Paulo Santos, Veloso, Dimas, Andrade, Bruno Basto, Paulo Madeira, Ricardo Rocha, Vítor Paneira, Rui Costa e Pierre van Hooijdonk.

Sérgio Conceição deverá assumir FC Porto na quinta-feira - diretor de comunicação

O diretor de comunicação do FC Porto disse que Sérgio Conceição vai ter uma reunião na quinta-feira com os dirigentes dos 'dragões' e que, "se tudo correr bem, será apresentado como novo treinador" da equipa de futebol.

Segundo Francisco J. Marques, Sérgio Conceição tem um pré-acordo com o FC Porto e vai reunir-se com Pinto da Costa na próxima quinta-feira para ultimar os pormenores do contrato que o vai ligar ao clube 'azul e branco', numa altura em que já foi oficializada a saída dos franceses do FC Nantes.

"Há um acordo de rescisão entre o Nantes e o Sérgio Conceição, que tem um pré-acordo com o FC Porto. Na quinta-feira, haverá uma reunião entre o presidente e Sérgio Conceição. Se tudo correr bem, tornar-se-á treinador do FC Porto. É muito provável, mas ainda não é", afirmou o diretor de comunicação e informação dos 'dragões'.

Rúben Semedo assina pelo Villareal

O defesa central do Sporting Rúben Semedo rumou a Espanha e assinou pelo Villareal. A transferência terá rendido 15 milhões de euros aos cofres leoninos.

Renato Sanches pode estar de saída do Bayern

Segundo o jornal alemão Bild, Renato Sanches pode estar de saída do Bayern de Munique. O internacional português tanto pode ser vendido como emprestado.

O médio português, que rendeu ao Benfica 35 milhões de euros, só jogou apenas 618 minutos na Bundesliga na última época.

Avançado do Galatasaray ruma ao Benfica

Sinan Gumus, avançado do Galatasaray, vai assinar pelo Benfica. Segundo a imprensa turca, o negócio deverá rondar os 3,5 milhões de euros.

"Temos um acordo com o Benfica. Em três anos, Gümüs deu muito ao Galatasaray. Não guardamos ressentimentos. Mesmo não concordando com o sistema do treinador, deu golos e alegria à equipa", sublinhou Ersin Akan, em declarações à agência turca DHA.

Manchetes do dia

A Bola: “Real vai receber proposta de 180 milhões por Ronaldo”. Manchester United, PSG, Mónaco e chineses

Record: “Benfica acerta com Gumus”. Extremo turco a caminho da luz

O Jogo: “Apito amolgado”. FC Porto revela troca de emails entre ex-árbitro Adão Mendes e Pedro Guerra, Diretor do Benfica TV