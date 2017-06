MP analisa troca de emails, os milhões de CR7, Benfica tenta André Moreira e João Mário está fora da Taça das Confederações

Bom dia,

Cristiano Ronaldo é, pelo segundo ano consecutivo, o atleta com mais rendimentos

O futebolista português Cristiano Ronaldo é, pelo segundo ano consecutivo, o desportista com mais rendimentos, tendo encaixado em 2017 um total de 82,6 milhões de euros.

Segundo o estudo anual da revista norte-americana Forbes, Ronaldo recebeu 58 milhões de euros em salários, mais 35 milhões em contratos publicitários.

Segue-se ao capitão da seleção portuguesa, e avançado do Real Madrid, LeBron James, dos Cleveland Cavaliers, da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), com 76,5 milhões de euros, enquanto o avançado argentino do FC Barcelona Lionel Messi arrecadou 71 milhões em 2017.

Associação de árbitros desafia FC Porto a revelar dados sobre acusações de corrupção

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) desafiou o FC Porto a apresentar “às instâncias competentes” dados sobre as acusações de corrupção envolvendo o Benfica.

“Se existe alguma veracidade nas graves acusações que fazem, devem, para bem do futebol, apresentar esses dados às instâncias competentes, PJ e MP, se é apenas mais uma diversão, então condene-se e penalize-se estes comportamentos de uma vez por todas”, pode ler-se, em comunicado.

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, acusou, no Porto Canal, o Benfica de corrupção, revelando uma alegada troca de emails entre Pedro Guerra, comentador da Benfica TV, e Adão Mendes, ex-árbitro, na época 2013/14.

Seleção portuguesa recebida em Riga pela chuva e alguns curiosos

A seleção portuguesa de futebol foi recebida em Riga com alguma chuva e a presença de 30 adeptos locais, a dois dias de defrontar a Letónia, em jogo da fase de qualificação para o Mundial2018.

A comitiva lusa chegou às 21:00 (19:00 de Lisboa) à capital letã e teve uma breve passagem pela entrada da unidade hoteleira em que vai ficar instalada, no centro da cidade.

Ministério Público confirma denúncia anónima contra Benfica

O Ministério Público (MP) confirmou ter recebido uma denúncia anónima em que o Benfica é acusado de corrupção, tendo a mesma sido encaminhada para o DIAP de Lisboa com vista a instauração de inquérito.

"Confirma-se que foi recebida uma denúncia anónima, através da plataforma do DCIAP, e a mesma foi encaminhada para o departamento do Ministério Público competente – o DIAP de Lisboa - com vista a instauração de inquérito", indica o MP numa resposta enviada à agência Lusa.

Roland Garros: Murray reedita meia-final com Wawrinka

O tenista britânico Andy Murray, número um mundial, recuperou de um mau início para bater o japonês Kei Nishikori, em quatro ‘sets’, e avançar para as meias-finais de Roland Garros.

O finalista de 2016 garantiu, com um triunfo por 2-6, 6-1, 7-6 (7-0) e 6-1 sobre o nono tenista mundial, consumado em duas horas e 39 minutos, uma reedição da meia-final do ano passado com o suíço Stanislas Wawrinka.

Murray apurou-se para pela 21.ª vez para uma meia-final de um ‘Grand Slam’, sendo a quarta vez consecutiva, e a quinta no total, que atinge esta fase no torneio parisiense.

Leonardo Jardim prolonga ligação ao Mónaco até 2020

O treinador português Leonardo Jardim prolongou a sua ligação ao Mónaco até 2020, iniciando em 2017/18 a defesa do título francês de futebol, que fugia ao clube do principado desde 1999/2000.

“Sinto-me parte do Mónaco e do principado…”, disse o técnico madeirense, de 42 anos, que chegou ao clube gaulês em 2014.

Leonardo Jardim revelou que a “confiança” que o clube e seus dirigentes sempre depositaram em si foi “essencial” para o sucesso do projeto.

Sporting anuncia venda de Ruben Semedo ao Villarreal por 14 milhões de euros

O Sporting anunciou a venda do futebolista Ruben Semedo aos espanhóis do Villarreal por 14 Milhões de Euros (ME), em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No documento, o Sporting acrescenta que fica com o direito a receber 20% de uma futura transferência do defesa central para um clube terceiro.

Ruben Semedo, de 23 anos, é formado nas escolas do Sporting, e está atualmente ao serviço da seleção sub-21 que prepara o Europeu da categoria, que começa a 16 de junho na Polónia.

Rúben Semedo falha treino dos sub-21 devido a transferência para o Villarreal

O defesa Rúben Semedo foi a única ausência no treino da seleção portuguesa de sub-21, na Cidade do Futebol, em Oeiras, devido ao processo de transferência em curso para os espanhóis do Villarreal.

O central do Sporting, de 23 anos, foi autorizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a viajar para Espanha na tarde de terça-feira, em que os convocados para o Europeu de sub-21 estiveram de folga, e, por isso, não integrou a sessão de trabalho hoje de manhã, em que os jogadores se limitaram a cumprir alguns exercícios com e sem bola nos primeiros 15 minutos.

O selecionador nacional de sub-21, Rui Jorge, contou assim com 22 dos 23 eleitos no apronto, um dia depois de ter reduzido o grupo em dois elementos, com a dispensa dos médios Tomás Podstawski e Rony Lopes, que acabaram por não integrar a lista final de convocados para o Campeonato da Europa.

Cristiano Ronaldo integra último treino antes da viagem para a Letónia

O avançado Cristiano Ronaldo integrou o treino da seleção portuguesa de futebol, pela primeira vez, no estágio de preparação para o jogo com a Letónia, na sexta-feira, de apuramento para o Mundial2018.

Numa sessão de trabalho realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, o jogador do Real Madrid, que chegou na terça-feira à concentração da equipa, depois de se sagrar campeão europeu de clubes pela quarta vez na carreira, participou sem quaisquer limitações nos exercícios durante os 15 minutos iniciais do treino a que a comunicação social pode assistir.

O selecionador nacional, Fernando Santos, contou, de resto, com 23 elementos no treino desta manhã, no qual já não participou João Mário. O médio do Inter de Milão foi dispensado dos trabalhos da seleção, devido a uma lesão num gémeo da perna direita, e falha o jogo com a Letónia, bem como a Taça das Confederações.

João Mário fica fora da Taça da Confederações devido a lesão

João Mário vai falhar o encontro que a seleção portuguesa de futebol vai realizar com a Letónia, bem como a Taça das Confederações, devido a uma lesão na perna direita, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Tendo em conta que a previsão de paragem aponta aos 10 dias, João Mário vai ficar de fora dos eleitos de Fernando Santos para a Taça das Confederações, que se realiza entre 17 de junho e 02 de julho.

O médio do Inter de Milão tinha falhado a fase inicial do treino de terça-feira, na Cidade do Futebol, mas estava previsto que integrasse o resto da sessão, sem limitações.

André Moreira pode rumar ao Benfica

André Moreira do Atlético de Madrid pode ser o sucessor de Ederson na baliza do Benfica, avança o “Record”. Segundo o desportivo, as conversações entre os dois clubes estão muito adiantadas e o negócio deverá custar aos cofres da Luz 10 milhões de euros.

