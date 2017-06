Sérgio Conceição promete títulos, elogio à Letónia, seleção feminina perde jogo de preparação e Sporting tenta Dória

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Roland Garros: Simona Halep junta-se a Jelena Ostapenko na final feminina

A tenista romena Simona Halep, quarta do 'ranking' mundial, qualificou-se para a final do torneio francês de Roland Garros, ao derrotar a checa Karolina Pliskova, terceira da hierarquia mundial.

Na sua meia-final de hoje, Halep superiorizou-se em três 'sets' a Pliskova, vencendo com os parciais de 6-4, 3-6 e 6-3, em 2:03 horas.

Na final de sábado, Halep, que se vencer o 'Grand Slam' gaulês subirá ao primeiro lugar do 'ranking' mundial, vai defrontar a letã Jelena Ostapenko, 47.ª da hierarquia, que se qualificou hoje para a final ao derrotar a suíça Timea Bacsinszky, 31.ª do circuito, por 7-6 (7-4), 3-6 e 6-3.

Thierry Neuville vence primeira super especial do Rali da Sardenha

O belga Thierry Neuville (Hyundai) venceu a super especial de abertura do Rali da Sardenha, sétima etapa do campeonato do mundo de ralis (WRC), assumindo a liderança da classificação geral.

Neuville percorreu o traçado de dois quilómetros na antiga pista de motocrosse de Ittiri em 2.01,8 minutos, suplantando o estónio Ott Tänak (M-Sport/Ford) por apenas dois décimos de segundo.

O espanhol Dani Sordo (Hyundai) foi terceiro, a quatro décimos do colega de equipa belga.

Portugal na máxima força antes de defrontar a Letónia

A seleção portuguesa de futebol realizou o último treino antes do duelo de sexta-feira com a Letónia, da fase de qualificação para o Mundial2018, numa sessão em que Fernando Santos contou com todos os jogadores.

No Estádio Skonto, em Riga, os 23 jogadores convocados pelo selecionador nacional fizeram os habituais exercícios de aquecimento, sem qualquer limitação, nos primeiros 15 minutos do apronto que foram abertos à comunicação social.

Depois de na quarta-feira ter sido recebido em Riga por algum mau tempo, Portugal trabalhou no Estádio Skonto, palco do jogo da sexta jornada do grupo B, sem chuva e com o relvado aparentemente em boas condições.

Seleção feminina de futebol perde primeiro jogo de preparação com País de Gales

A seleção feminina de Portugal perdeu por 2-1 com o País de Gales, no primeiro de dois jogos de preparação para o Europeu de futebol de 2017, que começa em julho na Holanda.

Eficácia total das galesas, que, nos dois remates que fizeram à baliza portuguesa, marcaram por Hayley Ladd, aos 43 minutos, e por Georgia Evans, aos 78, com Cláudia Neto, de penalti, aos 88 minutos, a reduzir para Portugal.

Portugal dominou toda a primeira parte, com mais posse de bola e a jogar mais tempo no meio campo adversário, mas foi uma seleção pouco rematadora.

Sérgio Conceição promete títulos já em maio do ano que vem

Sérgio Conceição foi apresentado como novo treinador do FC Porto, vice-campeão nacional de futebol, e, nas primeiras palavras enquanto técnico dos 'dragões', mostrou-se ambicioso e prometeu títulos já no final da época.

O novo treinador garantiu que em maio do próximo ano estará mais feliz do que no dia de hoje.

"Estou feliz hoje, mas estarei ainda mais em maio, com a conquista de títulos. Obrigado aos que acreditaram em mim e aos que não acreditam, a melhor forma de responder é com resultados. Tenho consciência do que quer este clube, estar ao melhor nível, e o melhor nível é conquistar títulos", referiu.

Jessica Augusto falha Taça da Europa dos 10.000 metros por lesão

A Federação Portuguesa de Atletismo anunciou que Jessica Augusto não seguiu viagem com a seleção portuguesa para Minsk, onde deveria disputar a Taça da Europa dos 10.000 metros, devido a lesão.

“A FPA informa que a atleta Jessica Augusto, selecionada para a Taça da Europa de 10.000 metros, competição que se realiza em Minsk, na Bielorrússia, em 10 de junho, não seguiu viagem com a comitiva lusa que hoje partiu para a competição”, lê-se no sítio federativo na internet.

O organismo dá conta de que a atleta do Sporting “foi observada ontem (quarta-feira) pelo departamento médico da FPA, apresentando uma lesão no pé direito que a impede de competir nos próximos dias”.

Fernando Santos volta a alertar que Letónia é uma "equipa forte"

Fernando Santos afirmou que a Letónia é "uma equipa forte", sobretudo a jogar em casa, e que Portugal vai ter que "correr e lutar mais" para vencer o jogo de apuramento para o Mundial2018 de futebol.

"Temos que correr e lutar mais que eles. Temos de fazer isso. A Letónia é uma equipa forte e já o provou no Algarve no primeiro jogo. Em casa, vai procurar vencer e vai entrar em campo determinada a isso. Temos que mostrar em campo que somos melhores. Cá fora é fácil, lá dentro é mais difícil", disse o selecionador português.

Confederações: Lesão de João Mário deixou Fernando Santos "triste"

O selecionador português, Fernando Santos, afirmou que ficou triste com a exclusão do médio João Mário da lista final de convocados para o Taça das Confederações de futebol devido a problemas físicos.

"A nenhum selecionador é agradável ter que excluir um jogador por lesão. É sempre triste. Excluir um jogador por esse motivo deixa-me triste. Preferia ter sido eu a tomar a decisão. Mas foi assim que aconteceu e agora temos os 23", disse Fernando Santos.

Sporting tenta captar central do Marselha

Dória, central brasileiro do Marselha, está a ser avaliado pelos leões, revela o “Record”. Segundo o desportivo, o jogador de 22 anos tem contrato com o Marselha para mais duas temporadas, mas os gauleses estão dispostos a negociar.

Manchetes do dia

A Bola: “Não venho para aprender, venho para ensinar”. Palavras de Sérgio Conceição

Record: “Sporting avalia Dória”. Central do Marselha encaixa no perfil de Jorge Jesus

O Jogo: “Não vim aprender, vim ensinar”. Sérgio Conceição apresentado como treinador do FC Porto