André Silva ruma ao AC Milan, Lindelof confirmado no United, Nadal é sinónimo de Roland Garros e Mamona conquistou mais um título

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

Miguel Oliveira (KTM) à beira do pódio

No regresso ao traçado onde subiu ao pódio pela primeira vez em Moto3 e onde assinalou a 100.º participação em GP, o português Miguel Oliveira (KTM) ficou à beira do pódio.

Mais AQUI na Tribuna.

Benfica vende Lindelof ao Manchester United de Mourinho

Victor Lindelof, o jovem defesa central sueco que se destacou nas últimas duas temporadas ao serviço do Benfica, vai ser jogador do Manchester United. A notícia foi confirmada pelo clube inglês treinado por José Mourinho no seu site oficial na internet.

Nadal conquista o seu décimo título de Roland Garros

O tenista espanhol conseguiu esta tarde o seu décimo triunfo na prova francesa de Roland Garros, confirmando-se como o verdadeiro rei da terra batida no ténis mundial.

O triunfo de Nadal foi obtido em apenas três sets (à melhor de cinco) - 6-2, 6-3 e 6-1 - contra o tenista suíço Stan Wawrinka. Nadal foi verdadeiramente demolidor, bastando-lhe duas horas e cinco minutos para conseguir a vitória.

Com mais esta vitória, Nadal torna-se o segundo tenista de sempre com mais vitórias em provas do Grand Slam, apenas atrás do suíço Roger Federer. Nadal já obteve 15 títulos em provas do Grand Slam, contra as 18 de Federer. E é de realçar que há três anos que o espanhol não obtinha uma vitória tão significativa.

André Silva a caminho do AC Milan

André Silva do FC Porto vai para o AC Milan. Esta informação foi avançada em primeira mão por um jornalista italiano da Sky Sport e já está a ser dada e confirmada pela generalidade da imprensa desportiva.

Em Milão, além de Marco Silva, que terá ainda de realizar os habituais testes médicos antes de assinar, estará também o seu agente, o poderoso Jorge Mendes.

Lewis Hamilton vence Grande Prémio do Canadá, terceiro triunfo na temporada

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu o Grande Prémio do Canadá, sétima prova do Mundial de Fórmula 1, ficando a 12 pontos do líder do campeonato, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), quarto.

O tricampeão do mundo obteve a sua 56.ª vitória da carreira, a sexta em Montreal, tendo alcançado o terceiro triunfo da temporada em sete provas, o que lhe permite reduzir para 12 pontos a sua desvantagem em relação a Vettel, comandante do campeonato.

Logo atrás de Hamilton ficou o finlandês e seu companheiro de equipa, Valtteri Bottas, enquanto o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) fechou o pódio.

Patrícia Mamona conquista 10.º título nacional consecutivo no triplo salto

A vice-campeã europeia do triplo salto, Patrícia Mamona, conquistou, pela 10.ª vez consecutiva, o título nacional, ao saltar 14,40 metros, em prova disputada com muito vento, em Vagos.

"É sempre um objetivo meu vencer o campeonato desde que ganhei o primeiro, há 10 anos. Tem sido uma boa experiência e preparação, abri a minha época há pouco tempo, com a melhor abertura de sempre, o que acho que é um bom indicador para os mundiais", disse a atleta do Sporting, explicando ainda que a marca conseguida não tem muito valor devido ao vento, que chegou a soprar mais de cinco metros por segundo.

FC Porto campeão da Europa de bilhar às três tabelas

O FC Porto sagrou-se pela primeira vez campeão da Europa de bilhar às três tabelas, impondo-se por 3-1 aos turcos do Gaziantepspor, na Academia de Bilhar do Estádio do Dragão.

Depois de 10 medalhas (quatro de prata e seis de bronze), os ‘dragões’ tornaram-se na primeira formação portuguesa a conquistar o mais importante troféu de clubes do 'Velho Continente', a Taça da Europa de Clubes.

Na final, numa reedição do jogo decisivo de 2016, o FC Porto vingou-se e retirou o troféu que tinha sido conquistado pelos turcos.

Portugal perde com a República Checa para a Liga Mundial de voleibol

A seleção portuguesa de voleibol perdeu por 3-0 com a anfitriã República Checa, em Ceske Budejovice, no jogo que encerrou o grupo F2 da Liga Mundial.

Portugal perdeu pelos parciais de 25-21, 25-21 e 25-16, e somou a quinta derrota no grupo 2 da Liga Mundial, em que apenas soma um triunfo alcançado na 'poule' B2 frente ao Japão, por 3-2, realizada há uma semana em Poprad, na Eslováquia.

A fase Intercontinental do grupo 2 da Liga Mundial, no qual Portugal se sagrou vice-campeão em 2016, em Matosinhos, na final disputada com o Canadá, inclui ainda um terceiro torneio no Cairo, em 16, 17 e 18 de junho, com Egito, Finlândia e Eslovénia.

Manchetes do dia

A Bola: “Arrivederci”. André Silva sai por 40 milhões

Record: “André Silva no Milan”. Ponta da lança assinou por cinco épocas

O Jogo: “Milan leva André”. Ponta de lança já fez exames médicos