As (más) finanças de Cristiano Ronaldo, Krovinovic chega ao Benfica, o fenómeno Golden State Warriors e mais sobre o caso dos emails

Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, está na troca de emails revelada pelo FC Porto

Uma semana depois da polémica da troca de emails que envolve um colaborador do Benfica, o diretor de comunicação do FC Porto voltou a revelar uma troca de correspondência de Adão Mendes desta vez com Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica. Esta terça-feira à noite, no Porto Canal, Fransciso J. Marques revelou mais dois casos que remontam a 2014.

Cristiano Ronaldo acusado em Espanha de fraude fiscal

A justiça espanhola acusa Ronaldo de fugir ao Fisco entre 2011 e 2014. De acordo com a investigação do Football Leaks noticiada pelo “El Mundo”, o jogador terá desviado cerca de 15 milhões de euros provenientes dos seus direitos de imagem através de paraísos fiscais.

Gestifute garante que Cristiano Ronaldo não tentou fugir ao Fisco

O português Cristiano Ronaldo não tentou evadir impostos, assegurou a Gestifute, empresa que gere a carreira do futebolista do Real Madrid, realçando que a queixa do Ministério Público espanhol não é uma ação judicial.

O Ministério Público de Madrid acusou o avançado luso de ter, de forma “consciente”, criado uma sociedade para defraudar o fisco espanhol quanto aos valores dos direitos de imagem em 14,7 milhões de euros, através de quatro delitos contra os cofres do Estado, cometidos entre 2011 e 2014.

Em comunicado, a Gestifute negou a existência de “qualquer tipo de esquema fiscal montado”, explicando que o português manteve os rendimentos através da sociedade Tollin, detida a 100% pelo próprio e criada quando jogava no Manchester United, em 2004.

“Quando Cristiano Ronaldo assina pelo Real Madrid [em 2009] não se criou uma estrutura especial, tendo-se mantido a mesma que detinha em Inglaterra, onde nunca teve problema algum. Contrariamente ao que insinua o Ministério Público espanhol, foram feitas modificações contratuais para assegurar que os rendimentos fossem tributados em Espanha”, lê-se no comunicado.

NBA: Golden State Warriors são campeões pela quinta vez

Os Golden State Warriors conquistaram o seu quinto título de campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem em casa os Cleveland Cavaliers, detentores do cetro, por 129-120, no quinto jogo da final.

O 'cinco' de Steve Kerr, que havia batido por 4-0 os Portland Trail Blazers, os Utah Jazz e os San Antonio Spurs, superou os 'Cavs' por 4-1, 'vingando' o desaire por 4-3 da temporada transata.

A formação de Oakland, também vencedora da fase regular (67 triunfos e 15 derrotas), repetiu os títulos de 1946/47, 1955/56, 1974/75 e 2014/15, os dois primeiros como Philadelphia Warriors, e igualou os cinco troféus dos Spurs.

Confederações: “É possível Portugal continuar a fazer história”

Um ano depois da inédita vitória da seleção portuguesa de futebol no Euro2016, o antigo internacional António Simões defende que Portugal tem todas as condições para triunfar também na Taça das Confederações, que arranca no sábado, na Rússia.

Em entrevista à Lusa, o histórico ‘magriço' da geração do Mundial1966 adiantou que o triunfo no ano passado em França "alterou o paradigma" sobre a seleção, tanto a nível interno, como também aos olhos dos adversários.

Confederações: Hélder Postiga aponta Portugal como favorito à vitória

O internacional português Hélder Postiga considera Portugal "favorito" à vitória na Taça das Confederações de futebol, que arranca este sábado na Rússia e na qual fará a sua estreia frente ao México, em Kazan, no domingo.

Em declarações à Lusa, o jogador, de 34 anos, admitiu ter "expectativas altas" para a presença inédita da seleção portuguesa nesta prova e realçou que "as outras equipas já olham de forma diferente" para a equipa das ‘quinas’, em virtude do título de campeão europeu alcançado no ano passado, em França.

Confederações: Ronaldo procura mais título após época em 'cheio'

A conquista da Taça das Confederações de futebol pode ser a ‘cereja no topo do bolo’ da época de Cristiano Ronaldo, que voltou a somar títulos e novos recordes com Portugal e com o Real Madrid.

Só uma tragédia poderá impedir o avançado português de alcançar pela quinta vez o prémio de melhor jogador do mundo (e igualar o eterno rival Messi), depois da conquista da Liga dos Campeões, pelo segundo ano consecutivo, e do campeonato espanhol, algo que já fugia desde 2012.

A juntar a tudo isto, Ronaldo ajudou o Real Madrid a conquistar ainda o Mundial de clubes e a Supertaça europeia, numa época recheada de títulos para os ‘merengues'.

Euro sub-21: “Renato Sanches está de corpo e alma nos sub-21”

A convocatória de Renato Sanches para o Europeu de futebol de sub-21, um ano após o título no Euro2016 pela seleção principal, foi uma das surpresas de Rui Jorge, mas o selecionador garante a integração plena do médio.

Naquilo que poderia ser considerado um ‘passo atrás' na carreira do jovem jogador do Bayern, o treinador português defende que Renato Sanches soube superar a exclusão dos convocados de Portugal para a Taça das Confederações e que, por isso, foi admitido no lote dos sub-21, escalão em que nunca havia sequer jogado.

Euro sub-21: Joel Pereira satisfeito com elogios de José Mourinho

O guarda-redes da seleção portuguesa de futebol de sub-21 Joel Pereira revelou a satisfação com os elogios feitos, recentemente, pelo técnico José Mourinho, que o orienta no Manchester United.

Mourinho afirmou publicamente que Joel Pereira "será o melhor guarda-redes português da próxima geração", algo que deixou o orgulhoso guardião luso, que prepara, na Polónia, a participação da equipa nacional no Campeonato da Europa de sub-21.

Mundial2018: Irão, de Carlos Queiroz, assegura presença na fase final

A seleção iraniana de futebol, orientada pelo português Carlos Queiroz, assegurou a qualificação para o Mundial2018, juntando-se à anfitriã Rússia e ao já apurado Brasil, ao vencer na receção ao Uzbequistão.

Com o triunfo caseiro, por 2-0, o Irão assegurou um dos dois primeiros lugares da ‘poule’ asiática de qualificação e, consequentemente, a quinta presença em campeonatos do mundo, pela primeira vez em duas edições consecutivas.

A duas jornadas do fim, o Irão soma 20 pontos em oito jogos, mais sete do que a Coreia do Sul, que visita o Qatar na terça-feira, e mais oito do que o adversário de hoje.

Krovinovic já chegou ao Benfica

Filip Krovinovic, médio ofensivo de 21 anos, chegou na noite de terça-feira a Lisboa para concluir a transferência para o Benfica, avança a “Bola”. O jogador croata atuou nas duas últimas épocas no Rio Ave.

Manchetes do dia

A Bola: “A sombra de Pizzi”. Krovinovic vai lutar por um lugar com o médio português

Record: “Vieira quer chegar à universidade”. Presidente do Benfica promove a construção de unidades escolares até ao ensino superior

O Jogo: “Apito amolgado”. FC Porto revela novo lote de emails