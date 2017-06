CR7 está indignado e pondera sair do Real (?), Dória a caminho do Sporting e venha o México (no domingo)

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

“Bola” diz que Cristiano Ronaldo está a forçar saída do Real Madrid

Cristiano Ronaldo está “indignado” com todo o processo fiscal que está a correr em Espanha - e poderão surgir consequências inesperadas.

Segundo a “Bola” esta sexta-feira, o jogador português já nem quer alinhar pelo Real Madrid na próxima época e terá comunicado ao presidente do clube, Florentino Perez, a sua intenção de sair.

Inglaterra, França ou Itália são as opções que CR7 tem em mente.

Confederações: Portugal estreia-se com o México, o único ex-campeão em prova

Portugal estreia-se no domingo na Taça das Confederações de futebol frente ao México, seleção que promete ser o principal obstáculo da formação das ‘quinas' no Grupo A e a única com o estatuto de ex-campeão a competir na Rússia.

Em Kazan, a seleção nacional, que para muitos é a grande favorita a vencer a competição, vai enfrentar uma equipa que está imbatível há quase ano em jogo oficiais e que já tem praticamente garantido o apuramento para o Mundial2018.

Uma vitória perante os mexicanos vai deixar Portugal bem encaminhado para assegurar a passagem às meias-finais, num grupo em que a Rússia também terá uma palavra a dizer na luta pelo apuramento, enquanto a Nova Zelândia dificilmente deve levantar dificuldades.

Confederações: O mural de Ronaldo, que ninguém pode visitar

A cidade de Kazan decidiu assinalar a chegada de Cristiano Ronaldo, que vai disputar a Taça das Confederações ao serviço de Portugal, com um mural em homenagem ao futebolista, obra que ninguém, ou quase, consegue ter acesso.

Num pequeno edifício de dois andares, situado num beco junto ao hotel em que a seleção portuguesa está hospedada, aparece pintada a cara de Ronaldo, a sorrir e a piscar o olho esquerdo, numa imagem construída sobretudo com cores alegres e que tem ‘CR7' escrito em baixo.

Euro sub-21: Fernando Fonseca garante que "portugueses podem esperar tudo"

O defesa Fernando Fonseca garantiu que “os portugueses podem esperar tudo” da prestação da seleção nacional de futebol de sub-21, que participa no Campeonato da Europa de categoria, na Polónia.

O jogador que pertence aos quadros do FC Porto elegeu "o caráter, o respeito e o sentido de entreajuda" como os pontos fortes desta seleção, considerando que tal pode ajudar a equipa a "ir longe" na competição.

Cristiano Ronaldo: "Por vezes, a melhor resposta é estar calado"

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo afirmou hoje que a melhor resposta às acusações de que tem sido alvo é o silêncio, num ‘post’ colocado na sua conta da rede social Instagram.

“Por vezes, a melhor resposta é estar calado”, escreveu o jogador do Real Madrid, numa frase a acompanhar uma fotografia em que surge com uma camisola da seleção portuguesa de futebol e o dedo em frente à boca pedir silêncio.

Cristiano Ronaldo encontra-se em Kazan, na Rússia, onde a seleção portuguesa de futebol prepara a participação na Taça das Confederações, e, quarta-feira, à partida de Lisboa, havia afirmado estar de “consciência tranquila”.

Sporting já tem acordo por Dória

Matheus Dória está cada vez mais perto de poder vestir a camisola dos leões, revela o “Record”. Segundo o desportivo, já existe um princípio de acordo entre Marselha e Sporting, por cerca de 5,5 milhões de euros.

Manchetes do dia

A Bola: “Ronaldo quer abandonar Espanha”. Decisão é irreversível conta o desportivo

Record: “Dória vai ser Leão”. Sporting paga €5,5 milhões ao Marselha

O Jogo: “Os genes de Sérgio”. Qual o perfil de Sérgio Conceição