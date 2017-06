Os czares (e os azares) dos empates, quem ganhou as 24 horas de Le Mans e Mourinho quer Semedo

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

Como Moreno nos roubou a única boa notícia que íamos ter este domingo

Num dia difícil para quem é português, a Seleção Nacional empatou no jogo de estreia na Taça das Confederações, frente ao México (2-2), depois de sofrer um golo aos 90'+2. Houve equilíbrio, tanto nos bons como nos maus momentos da partida e até direito a uma intervenção decisiva das novas tecnologias. Feitas as contas, ganhou o vídeo-árbitro.

Presidente do Benfica pediu “para dar cabo da nota” a árbitro

Em maio de 2014, Luís Filipe Vieira e o assessor jurídico do Benfica trocaram e-mails com um delegado para baixar a avaliação de um árbitro. O Expresso revela o teor dessa correspondência.

Lei espanhola pressiona CR7 a confessar fraude

Confissão baixa moldura penal e permite pena suspensa. Defesa quer neutralizar acusação a Ronaldo antes de chegar a julgamento. As três mulheres que lideram a investigação em Espanha. Os bastidores do caso. Reportagem com a seleção na Rússia. PGR diz que António Costa tem de validar nome do aeroporto da Madeira.

Morreu Joaquim Vieira, voz histórica de Bola Branca

Vítima de doença prolongada, Joaquim Vieira faleceu na madrugada deste sábado aos 65 anos, no Hospital de Santo António, no Porto.

Repórter do departamento desportivo da Rádio Renascença, onde trabalhou mais de 25 anos, a voz de Vieira ficaria conhecida nos relatos de futebol, especiais da Bola Branca e ainda nos relatos das etapas da Volta a Portugal em bicicleta. Antes disso, trabalhou na TSF, em rádios locais do Porto e passou também pelas camadas mais jovens do Futebol Clube do Porto.

Trio germano-neozelandês vence 24h Le Mans

O alemão Timo Bernhard e os neozelandeses Brendon Hartley e Earl Bamber, em Posche N.2 919 Hybrid, venceram a 85.ª edição das 24 Horas de Le Mans.

Na terceira prova do Campeonato do Mundo de resistência, Filipe Albuquerque juntou-se ao norte-americano Will Owen e ao suíço Hugo de Sadeleer, aos comandos de um Ligier JSP 217, para obter o sexto melhor tempo, a cinco voltas do trio vencedor.

O piloto português, de 30 anos, melhorou o melhor resultado de sempre na prova, superando o sétimo posto de 2015.

Bernhard, Hartley e Bamber deram à Porsche a 19.ª vitória na história da 'prova rainha' de resistência, e a terceira consecutiva, superiorizando-se aos Oreca-Gibson, ambos da categoria inferior, a LMP2, da Jackie Chan DC Racing e da Vaillante Rebellion.

Desde a edição inaugural da prova, em 1923, que não surgiam tão poucas desistências: 11, em 60 inscritos na 85.ª edição da corrida francesa, que ficou marcada pelo calor, que se tornou num obstáculo adicional para os pilotos e pela rapidez dos protótipos da segunda categoria, onde se registou a volta mais rápida.

Mourinho quer Nélson Semedo

O Manchester United está a preparar um novo assalto a Nélson Semedo, de acordo com o “Jogo”. Segundo o desportivo, Mourinho deverá voltar à carga pelo lateral-direito nos próximos dias, colocando em cima da mesa uma proposta no valor de 35 milhões de euros.

Manchetes do dia

A Bola: “A dor de todos nós”. O dia em que nem uma vitória seria suficiente para Portugal sorrir

Record: “Apenas um jogo”. Alegria da vitória fugiu a poucos minutos do fim

O Jogo: “Ponta de lança faz falta”. Portugal desperdiçou os primeiros 20 minutos do jogo