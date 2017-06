Florentino Pérez defende CR7, as palavras de Moreno e a chegada de Coentrão a Alvalade

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

Florentino Pérez fala sobre CR7: “Nem eu nem ninguém do Real Madrid concebemos que ele saia”

Passado uma semana de terem surgido as primeiras manchetes que diziam que a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid não era uma mito, mas uma possibilidade real - principalmente devido ao processo do fisco espanhol - Florentino Pérez, presidente do clube, veio a público falar sobre esta situação.

“Nem eu nem ninguém do Real Madrid concebemos que ele saia”, frisou o presidente do Real Madrid, em entrevista à rádio espanhola “Onda Cero”. Mais: ao contrário do que foi noticiado, o jogador português nunca chegou a comunicar ao presidente do clube que já não voltava a jogar pelo Real.

Segundo Pérez, Cristiano “tem um contrato e é jogador do Real”. O clube também não recebeu qualquer proposta milionária pelo internacional português. “Não recebemos nenhuma oferta nem por Cristiano, nem por Morata, nem por James, como se diz em alguns meios de comunicação”, disse.

Confederações: Adrien Silva promete Portugal ao melhor nível para vencer Rússia

O médio português Adrien Silva afirmou na segunda-feira que a seleção portuguesa de futebol, campeã europeia, vai ter de estar ao melhor nível frente à Rússia, na quarta-feira, para conseguir a primeira vitória na Taça das Confederações.

“Vamos em busca da primeira vitória, sabemos que vai ser um jogo bastante complicado perante o público deles – vão ter um apoio muito forte –, mas temos capacidade para contrariar”, afirmou o capitão do Sporting, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.

A equipa das ‘quinas’ defronta a anfitriã Rússia, na quarta-feira, em Moscovo, na segunda jornada do Grupo A da competições, depois de se ter estreado no domingo, em Kazan, com um empate frente ao México (2-2).

Euro feminino: Seleção inicia 'caminhada' com grupo alargado a 25 jogadoras

O selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, divulgou uma lista de 25 jogadoras para o Euro2017, na qual incluiu Raquel Infante, Amanda da Costa e Suzane Pires.

É uma lista ainda provisória para o Europeu, competição que Portugal vai disputar pela primeira vez, de 16 de julho a 06 de agosto, mas da qual vão sair as 23 jogadoras definitivas que estarão na Holanda.

Susana Godinho rende Sara Moreira no Europeu de equipas

A atleta portuguesa Sara Moreira, lesionada, vai ser rendida por Susana Godinho na seleção portuguesa que vai disputar a Primeira Liga dos Campeonatos da Europa por equipas, em Vaasa, na Finlândia, no fim de semana.

De acordo com a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), Sara Moreira fez hoje uma reavaliação à lesão muscular e viu confirmado o seu impedimento de participar na prova, tendo sido rendida pela sua companheira no Sporting Susana Godinho.

De acordo com os responsáveis federativos, Portugal participa nesta edição da Primeira Liga com o objetivo de subir à Superliga.

Ni Amorim eleito presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting

O antigo piloto Ni Amorim é o novo presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), depois de vencer as eleições hoje realizadas, com 47 votos contra 44 de Manuel de Mello Breyner.

Fernando Amorim, mais conhecido por Ni Amorim, será o quinto presidente da história da FPAK, que foi fundada em 1994 – sucedendo à Comissão Desportiva Nacional (CDN) como organismo federativo –, depois de César Torres, Vasconcelos Tavares, Luís Pinto de Freitas e de Manuel de Mello Breyner.

"É tempo de cerrar fileiras e colocar mãos à obra, porque há muito trabalho a fazer. Serei, podem ter a certeza, um presidente da FPAK de todos os associados, incluindo daqueles que não votaram em mim hoje, e conto com a colaboração de todos”, disse Ni Amorim, no culminar de um processo eleitoral em que foi muito crítico da presidência de Manuel de Mello Breyner.

Ricardinho dá título espanhol de futsal ao Movistar Inter

Um golo do português Ricardinho, a três minutos do fim, garantiu hoje o 12.º título, quarto consecutivo, espanhol de futsal ao Movistar Inter, que derrotou 2-1 o Barcelona no jogo decisivo do 'play-off'.

Num encontro empolgante e muito disputado pelas duas equipas, o Movistar Inter adiantou-se aos sete minutos, por intermédio de Gadeia, mas o Barcelona voltou a deixar tudo empatado a cinco minutos do termo do encontrom, com um golo de Roger Serrano.

Com a final empatada 2-2 e com o encontro também igualado 1-1, foi a vez de entrar em ação o internacional português, eleito o melhor futsalista do mundo, que, a três minutos do final, agarrou a bola, fez um 'túnel' ao brasileiro e, com um potente remate, ofereceu o campeonato ao Inter.

Héctor Moreno: “Lo siento mucho”, disse ao Expresso o homem que nos deu uma desilusão. E riu-se

O defesa central mexicano de 29 anos marcou já nos descontos o golo que nos roubou dois pontos na Arena Kazan. Fizemos-lhe umas perguntas na zona mista, após o Portugal-México (2-2).

Coentrão aterra em Alvalade

Fábio Coentrão deverá chegar ainda hoje a Alvalade, conta o “Record”.

O objetivo do central português será relançar a sua carreira, estagnada pela escassa utilização no Real Madrid e ameaçada pelas sucessivas lesões contraídas ao longo das últimas temporadas.

