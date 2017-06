Florentino Pérez fala sobre CR7: “Nem eu nem ninguém do Real Madrid concebemos que ele saia”

Passado uma semana de terem surgido as primeiras manchetes que diziam que a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid não era uma mito, mas uma possibilidade real - principalmente devido ao processo do fisco espanhol - Florentino Pérez, presidente do clube, veio a público falar sobre esta situação.

“Nem eu nem ninguém do Real Madrid concebemos que ele saia”, frisou o presidente do Real Madrid, em entrevista à rádio espanhola “Onda Cero”. Mais: ao contrário do que foi noticiado, o jogador português nunca chegou a comunicar ao presidente do clube que já não voltava a jogar pelo Real.

Segundo Pérez, Cristiano “tem um contrato e é jogador do Real”. O clube também não recebeu qualquer proposta milionária pelo internacional português. “Não recebemos nenhuma oferta nem por Cristiano, nem por Morata, nem por James, como se diz em alguns meios de comunicação”, disse.

É preciso lembrar: a cláusula de rescisão de Ronaldo é de mil milhões de euros.

O presidente dos “merengues” assumiu saber que Ronaldo se “sente maltratado” pela cobertura dada à acusação por parte do Fisco espanhol nos últimos dias, por parte dos meios de comunicação. Mas isso não será suficiente para o afastar do clube.

“É tudo muito estranho, porque Cristiano Ronaldo é um rapaz estupendo como jogador e como pessoa, por isso vou falar com ele quando voltar[ da Taça das Confederações] e veremos o que se passa”, apontou.