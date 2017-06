Nélson Évora falha europeus, Mourinho investigado pelo fisco espanhol, Doumbia no Sporting e a derrota dos sub21

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Nelson Évora está lesionado e falha europeus de equipas

Nélson Évora, campeão europeu do triplo salto, é a mais recente 'baixa' na seleção portuguesa para os Campeonatos da Europa de equipas de atletismo, que se disputam no fim de semana em Vaasa, Finlândia.

O vencedor dos europeus 'indoor' disputados em Belgrado há três meses apresenta-se com uma contratura no posterior da perna direita, "facto que o impede de competir nas melhores condições", segundo o departamento médico da Federação Portuguesa de Atletismo.

A dispensa de Nelson Évora levou à convocatória de recurso de Ricardo Jaquité, atleta do Sporting de Braga, que tem como recorde pessoal 16,12 metros, feitos esta época.

Confederações: "O meu conceito de bonito é ganhar"

Fernando Santos afirmou hoje que a Rússia, próximo adversário de Portugal na Taça das Confederações, é uma equipa "muito poderosa" e rejeitou as acusações de que a sua equipa esteja a praticar um tipo de futebol pouco atrativo.

"Eu tenho o meu conceito de bonito. Outros terão um conceito diferente. O meu conceito de bonito é ganhar. Prefiro muito mais ganhar. Se não ganhasse, Portugal não tinha sido campeão europeu e não estaríamos aqui a ter esta conversa. O resto pouco importa. A minha equipa disputa todos os jogos para ganhar. Desde que cheguei, em 21 jogos oficiais, perdemos uma vez", afirmou Fernando Santos.

O selecionador português falava aos jornalistas na Arena Otkrytie, em Moscovo, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de quarta-feira com a Rússia, da segunda jornada do grupo A da Taça das Confederações.

Cristiano Ronaldo convocado para depor em tribunal em 31 de julho

O tribunal de instrução de Alarcón, em Madrid, convocou Cristiano Ronaldo para depor a 31 de julho, no âmbito da acusação do Ministério Público de o futebolista português ter defraudado o fisco espanhol em 14,7 milhões de euros.

Segundo o jornal El Cofidencial, o avançado do Real Madrid foi citado a comparecer perante a juíza que investiga a acusação em 31 de julho, pelas 11:00 locais (10:00 em Lisboa).

Em 13 de junho, o Ministério Público de Madrid acusou o futebolista português de ter, de forma "consciente", criado uma sociedade para defraudar o fisco espanhol em 14,7 milhões de euros, segundo a agência EFE.

José Mourinho acusado de defraudar fisco espanhol em 3,3 milhões de euros

A secção de delitos económicos da procuradoria de Madrid apresentou uma denúncia contra o treinador de futebol português José Mourinho, por ter defraudado o Estado espanhol em 3,3 milhões de euros, segundo a agência EFE.

Citando a procuradoria da capital espanhola, a queixa apresentada a uma instância judicial de Alarcón refere-se aos impostos sobre os rendimentos obtidos nos anos 2011 e 2012, quando treinou o Real Madrid.

O ministério público espanhol calcula que os montantes ascendam a 3.304.670 euros, dos quais 1.611.537 relativos a 2011 e 1.693.133 referentes a 2012.

Cinco anos e oito meses depois

Uma derrota. Há 31 jogos oficiais que a seleção de sub-21 de Rui Jorge não perdia nos 90 minutos. Aconteceu neste Europeu, contra a Espanha (1-3), numa partida em que Portugal não teve pedalada, apesar do pé esquerdo de Bruma ter marcado um dos golos do ano. A passagem às meias-finais fica mais complicada.

Doumbia chega de empréstimo ao Sporting

O Sporting está muito perto de garantir Seydou Doumbia por empréstimo, avançam o “Record” e a “Bola” esta quarta-feira. O avançado costa-marfinense, de 29 anos, está ligado contratualmente à Roma, até 2019.

Segundo o “Record”, o interesse do Sporting em Doumbia evoluiu nas últimas horas para uma proposta concreta de empréstimo com a extensão de uma época, com os leões a salvaguardarem a possibilidade de adquirirem os direitos económicos do jogador no final da temporada, por 6 milhões de euros.

Manchetes do dia

A Bola: “Doumbia chega para o ataque”. Avançado do Roma garantido no Sporting

Record: “Doumbia a caminho do Sporting”. Costa-marfinense chega de empréstimo

O Jogo: “Cinco vidas novas”. Sérgio Conceição pede regresso do jogadores emprestados do FC Porto