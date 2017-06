Um dia feliz para Bruno de Carvalho, as SMS de Fernando Gomes, o râguebi neozelandês e a vitória (curta) portuguesa

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

Alô, daqui Frente Oriental: sofremos mas estamos bem

Portugal venceu a Rússia por 1-0 (marcou Cristiano Ronaldo) no seu segundo jogo na Taça das Confederações, num encontro em que começou bem, bastante bem até, marcou cedo e depois, na 2.ª parte, deixou-se dominar. Os 3 pontos colocam a Seleção Nacional a um pequeno passo das meias-finais.

Bruno de Carvalho cumpre “sonho” com a inauguração do Pavilhão João Rocha

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, disse hoje estar a cumprir “um sonho” num dos “dias mais felizes” da sua vida, com a inauguração do Pavilhão João Rocha, a nova ‘casa' das modalidades do clube de Alvalade.

Depois de ser lançada a primeira pedra em março de 2015, a obra - que custou quase 10 milhões de euros - foi hoje inaugurada, perante cerca de dois mil adeptos sportinguistas e o olhar do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

Sporting de Braga bate Sporting e empata final do 'nacional' de futsal

O Sporting de Braga empatou a final do ‘play-off’ do campeonato nacional de futsal, ao vencer e receber o detentor do cetro Sporting por 5-4, no segundo encontro.

Depois do desaire no reduto dos ‘leões’, os ‘arsenalistas’ empataram (1-1) a final, que prossegue no sábado, de volta à casa do conjunto ‘leonino’.

O quarto jogo realiza-se terça-feira, de novo em Braga, e, se necessário, o quinto embate está previsto para 30 de junho, uma sexta-feira, com o Sporting como anfitrião.

Confederações: México bate Nova Zelândia, com golo do benfiquista Jiménez

O México assumiu a liderança do Grupo A da Taça das Confederações em futebol, com os mesmos quatro pontos de Portugal, ao vencer a Nova Zelândia por 2-1, em Sochi, na Rússia.

A formação da Oceânia chegou ao intervalo na frente, com um tento de Chris Woods, aos 42 minutos, mas os mexicanos viraram o resultado na segunda parte, com tentos do benfiquista Raúl Jiménez, aos 54, e de Oribe Peralta, aos 72.

Com este resultado, o México é primeiro, com quatro pontos (4-3 em golos), seguido de Portugal, também com quatro (3-2), da Rússia, com três, e da Nova Zelândia, que ainda não pontuou e está fora das meias-finais.

Euro sub-21: Portugal arranca preparação para Macedónia sem Edgar Iê

O defesa Edgar Iê falhou hoje o treino da seleção portuguesa de futebol de sub-21 , que participa no Campeonato da Europa da categoria, na Polónia, devido uma traumatismo na perna direita.

O jogador acompanhou a equipa orientada por Rui Jorge à sessão de trabalho realizada na cidade de Gdynia, mas apenas para assistir, surgindo sem equipamento de treino e com a perna direita ligada.

Edgar Iê lesionou-se na partida de terça-feira, frente à Espanha, que terminou com a derrota lusa por 3-1, mas, tudo indica, deverá ser recuperável para o derradeiro desafio do grupo, sexta-feira, com a Macedónia.

FC Porto acusa Benfica de monitorizar mensagens privadas do presidente da FPF

O diretor de comunicação do FC Porto fez novas revelações sobre o alegado esquema de corrupção no futebol português que envolve o Benfica. Segundo Francisco J. Marques, o ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga de Clubes, Carlos Deus Pereira, enviou um e-mail com mensagens privadas de Fernando Gomes, atual presidente da FPF, para o diretor de conteúdos da Benfica TV Pedro Guerra.

Manchetes do dia

A Bola: “Abraço às meias”. Golo de Ronaldo deixa a seleção quase nas meias-finais

Record: “Ronaldo acerta contas”. Taça das confederações já tem selo de CR7

O Jogo: “Campeão já ganha”. Golo de Ronaldo decidiu